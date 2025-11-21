Evropa nemá dost výbušnin pro svou obranu proti Rusku, vyvážejí se do USA a odtud do Izraele k bombardování civilistů v Gaze
21. 11. 2025
Polský poslanec Maciej Konieczny poukazuje na to, že jediný evropský dodavatel trinitrotoluenu, který je v Polsku, posílá velkou část své výroby do USA, které ji exportují pro vojenské použití Izraelem
Evropa nemůže dodávat dostatek TNT k obraně sebe sama ani Ukrajiny, hlavně proto, že její monopolní dodavatel výbušnin má smlouvu na dodávku velké části své produkce do USA, které ji pak exportují pro použití Izraelem v Gaze, zdůrazňuje polský poslanec.
Maciej Konieczny, člen levicové strany Razem, uvedl, že polská společnost Nitro-Chem, vlastněná polskou zbrojní skupinou, nedokáže uspokojit evropskou poptávku částečně proto, že podepsala několik smluv na dodávky TNT do USA, kde se používá v bombách dodávaných Izraeli.
Polská výbušnina je údajně používána USA k výrobě různých typů munice, včetně 2 000 liber těžkých penetračních bomb MK-84 a 550 liber těžkých bomb BLU-109, které Izrael používá v Gaze.
USA v současné době nemají žádné prostředky k domácí výrobě TNT a vážný nedostatek vedl americkou vládu k tomu, že povolila výstavbu továrny v Kentucky.
„Polský TNT se výhradně vyváží do zahraničí a bomby z něj vyrobené padají na hlavy nevinných civilistů v Gaze a Jemenu,“ řekl Konieczny.
„Zatímco kvůli tomuto odklonu produkce továrny nemá Polsko k dispozici prostředky k výrobě vlastní potřebné munice: naše současné zásoby TNT by v případě války vystačily pouze na měsíc ozbrojených akcí. Nemáme ani dostatek TNT k výrobě dělostřeleckých granátů pro Ukrajinu.
„Je třeba plně vysvětlit, zda je Izrael upřednostňován před obranou Evropy a zda je to požadavek, který na polskou vládu klade Amerika,“ řekl.
Konieczny tuto otázku v pátek nastolil v polském parlamentu.
Odhaduje se, že polská továrna vyprodukuje ročně mezi 10 000 a 12 000 tun TNT. Přibližně polovina její současné produkce je však až do roku 2029 určena pro USA.
Není přesně známo, jaký podíl exportovaného polského TNT se používá na Ukrajině nebo v Gaze a jaký podíl je určen pro americkou armádu. Neexistují žádné náznaky, že by společnost Nitro-Chem porušila nějaký polský zákon.
Alternativním zdrojem 5 000 tun TNT ročně byla továrna Zorya na Ukrajině, ale ta se nyní nachází pod ruskou okupací. USA nesmějí nakupovat TNT z Číny a environmentální rizika spojená s výrobou této výbušniny činí z výstavby továrny na TNT velmi náročný úkol.
V dubnu 2025 podepsala společnost Nitro-Chem novou smlouvu v hodnotě 310 milionů dolarů se společností Paramount Enterprises Ltd, soukromou logistickou společností specializující se na přepravu munice a výbušnin, na dodávku 18 000 tun TNT do USA v letech 2027 až 2029. Smlouva byla podepsána za přítomnosti polského náměstka ministra obrany Cezaryho Tomczyka.
Zpráva vypracovaná skupinou palestinských nevládních organizací tvrdí, že „bez TNT polské výroby by nebylo možné provést letecké bombardování v bezprecedentním rozsahu a intenzitě, které zabilo desítky tisíc Palestinců a zničilo životní podmínky v pásmu Gazy...“.
Zprávu vypracovaly organizace People’s Embargo for Palestine, Palestinian Youth Movement, Shadow World Investigations a Movement Research Unit, které sledovaly tok amerických zbraní do Izraele.
Nevládní organizace poukazují na to, že mezi říjnem 2023 a červencem 2024 USA dodaly Izraeli nejméně 14 000 bomb MK-84 a 8 700 bomb MK-82. V květnu 2024 Biden pozastavil dodávky některých větších bomb, ale tato omezení byla zrušena Donaldem Trumpem, jakmile nastoupil do úřadu.
General Dynamics, pátá největší obranná společnost na světě, vyráběla bomby řady MK-80 ve svém závodě Garland Operations poblíž Dallasu, ale tento závod byl nedávno převzat americkou dceřinou společností turecké obranné společnosti Repkon. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan je jedním z nejostřejších kritiků Izraele a obviňuje ho z genocidy v Gaze.
Zdroj v angličtině ZDE
