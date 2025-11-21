Cop 30: I Česko podepsalo dopis požadující ukončení používání fosilních paliv
Cop30: desítky zemí hrozí zablokováním rezoluce, pokud nebude obsahovat plán na postupné ukončení používání fosilních paliv
Brazílie plánovala upustit od plánu na přechod od fosilních paliv kvůli odporu ropných států
Země
podporující postupné ukončení používání fosilních paliv na klimatickém
summitu Cop30 v Brazílii pohrozily zablokováním jakékoli dohody, která
nebude obsahovat takový závazek, což výrazně eskaluje napětí na
klíčových jednáních.
Vřava ohledně potenciálního plánu „přechodu
od fosilních paliv“ vyvrcholila ve čtvrtek večer, kdy skupina nejméně 29
zemí podepsala ostře formulovaný dopis adresovaný Brazílii, která
předsedá konferenci Cop. V uniklém dopise se požadovalo, aby byl plán
zahrnut do výsledků jednání, která mají skončit v pátek, ale
pravděpodobně budou pokračovat i o víkendu.
Možnost zahájit proces vypracování takového plánu byla zahrnuta do prvního návrhu možného výsledku dvoutýdenních jednání, který byl zveřejněn v úterý.
Brazílie měla v úmyslu upustit od možného usnesení tváří v tvář odporu některých ropných států, včetně Saúdské Arábie a Ruska, a některých velkých spotřebitelů fosilních paliv, včetně Indie.
Některé ze zemí, které se proti plánu postavily, pohrozily ve čtvrtek odchodem z jednání, než v části konferenčního centra poblíž kanceláří delegací vypukl požár a jednání byla na více než šest hodin přerušena.
Z dopisu předsednictví vyplývá, že mnoho vlád, které plán podporují, jej stanovilo jako „červenou linii“ pro jednání.
V dopise se píše: „Nemůžeme podpořit výsledek, který nezahrnuje plán pro spravedlivý, řádný a rovný přechod od fosilních paliv. Toto očekávání sdílí drtivá většina smluvních stran, stejně jako vědecká obec a lidé, kteří naši práci pozorně sledují. Svět očekává, že tato konference prokáže kontinuitu a pokrok po globálním zhodnocení. Cokoli méně by bylo nevyhnutelně vnímáno jako krok zpět.“
Globální inventura odkazuje na historické rozhodnutí přijaté na konferenci COP28 v Dubaji v roce 2023, které poprvé stanovilo závazek všech zemí „přechodu od fosilních paliv“, ale nestanovilo žádný časový harmonogram pro tento přechod ani opatření k jeho dosažení.
Od podpisu tohoto závazku se některé země – zejména Saúdská Arábie – pokoušely jej zrušit. V roce 2024 na konferenci COP29 v Ázerbájdžánu pokus o potvrzení závazku selhal kvůli odporu.
Letos země podporující postupné ukončení používání fosilních paliv zvolily jinou taktiku. Některé začaly připravovat návrhy na fórum, kterého by se mohly zúčastnit všechny země, aby projednaly možný plán přechodu. To by nevyžadovalo, aby se žádná země zavázala k pevně stanovenému termínu pro postupné ukončení, a umožnilo by to všem zemím zvolit si vlastní politiku a cestu. Plán by nebyl dokončen na této konferenci COP, ale jeho úplné vypracování by trvalo nejméně rok nebo více práce na budoucích konferencích COP.
K iniciativě se připojilo více než 80 zemí, které v úterý uspořádaly tiskovou konferenci, aby oznámily své plány.
To však bylo příliš pro země, které jsou stále proti takovému závazku, v čele s některými členy skupiny známé jako „podobně smýšlející rozvojové země“, volné seskupení, které zahrnuje Saúdskou Arábii, Egypt, Írán a Bolívii.
Mezi signatáři dopisu podporujícího postupné ukončení používání fosilních paliv jsou: Rakousko, Belgie, Chile, Kolumbie, Kostarika, Chorvatsko, Česko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Guatemala, Honduras, Island, Irsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Marshallovy ostrovy, Mexiko, Monako, Nizozemsko, Panama, Palau, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené království a Vanuatu.
Irene Velez Torres, kolumbijská ministryně životního prostředí, konstatovla: „Dopis vznikl poté, co předsednictví předložilo text typu „berte nebo nechte být“, který podle nás není dostatečný pro úroveň ambicí a implementaci, kterou musí tato konference COP přinést – zejména s ohledem na potřebu, jasně podloženou vědou a lidmi po celém světě, vytvořit plán na postupné ukončení používání fosilních paliv.
Úspěch této konference nelze měřit přijetím textu za každou cenu. Skutečný úspěch této konference spočívá v kvalitě výsledku. Přijetí slabého nebo prázdného textu by znamenalo selhání multilaterálního přístupu k klimatu a selhání vůči budoucím generacím, které si zaslouží planetu vhodnou k životu.“
Catherine Abreu, ředitelka International Climate Politics Hub, uvedla: „Je jasné, že rostoucí skupina neopustí Belém bez ambiciózního balíčku opatření založeného na čtyřech pilířích: penězích na adaptaci, lepší kvalitě a odpovědnosti za financování opatření v oblasti klimatu, jasném zaměření na řešení největších zdrojů znečištění klimatu – fosilních paliv a odlesňování – a závazku prosazovat to vše prostřednictvím spravedlivé transformace.
„… Otázkou je, zda se brazilské předsednictví rozhodne je vyslechnout, když čas se krátí.“
Dvoutýdenní jednání v Belému mají skončit v pátek večer, ale byla zpožděna požárem, který způsobil určité škody na místě konání, ale nikdo nebyl zraněn, a pravděpodobně budou pokračovat i o víkendu.
V závěrečných hodinách jednání bude pravděpodobně dominovat spor o přechod od fosilních paliv, ale je třeba vyřešit i další otázky, včetně reakce na skutečnost, že národní klimatické plány jednotlivých zemí jsou příliš slabé na to, aby omezily globální oteplování na 1,5 °C, jak stanoví pařížská dohoda z roku 2015, a otázky financování, obchodu a transparentnosti a také to, kolik peněz rozvojové země obdrží na pomoc při přizpůsobování se dopadům klimatické krize.
