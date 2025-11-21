Politik uvězněn za přijímání úplatků z Ruska namísto Izraele
21. 11. 2025
Zkompromitovaný bývalý šéf strany Reform ve Wales byl uvězněn na deset a půl roku poté, co přijal úplatky ve výši 30 000 liber z Ruska. Nathan Gill viděl, jak jeho kolegové politici přijímají peníze od všech lobbistů, které potkali, a myslel si, že je to běžná praxe, ale neuvědomil si, že není dovoleno přijímat peníze od špatných zemí. Naše politici smějí být korumpováni pouze těmi dobrými.
Smutné je, že Gill mohl vězení uniknout, kdyby se vydal po slušnější cestě, například přijímáním úplatků od Izraele. Kdyby Gill přijal 30 000 liber od štědrého Izraelce, který za to nechtěl nic, mohl se vyhnout vězení tím, že by pětkrát denně opakoval frázi „Izrael má právo se bránit“. To by udělal skutečný vlastenec.
Místo toho se Gill rozhodl vydávat proruská prohlášení pro média a Evropský parlament. V některých případech přednesl projevy, které mu byly zaslány v textové podobě, téměř slovo od slova. Připomíná mi to, když jsem byla ve WhatsApp skupině Borise Johnsona a každý televizní novinář opakoval jeho výroky doslova!
Je trochu trapné, že BBC strávila poslední desetiletí podporováním Nigela Farage, že? Lídr Reformní strany vyjádřil svůj obdiv k Putinovi a byl vyfotografován s manželkou oligarchy, který podplácel Gilla. Jsem si ale jistá, že je to jen náhoda...
Znepokojivé je, že policie vyšetřuje i další politiky, takže je to napínavá situace. Buď bude Farage naším příštím premiérem, nebo bude dalším, kdo skončí ve vězení. Jen se modlím, aby si nevybral špatného sponzora, protože brát úplatky od Ruska je naprosto nepřijatelné.
Na druhou stranu, brát úplatky od Izraele je tak úctyhodné, že máme „proizraelské lobbistické skupiny“. Naši dobří přátelé v USA jdou ještě o krok dál a mají celou organizaci AIPAC. Na rozdíl od Russiagate není AIPAC velkým skandálem, protože Izrael byl dost chytrý na to, aby podplatil obě strany, aby se korupce nestala stranickou otázkou. Proto každý kongresman líbá zeď a znásilňuje nezletilé dívky před kamerou.
Nejsou to však jen politici, kteří se do toho zapojují. Úplatky Izraele jsou tak úctyhodné, že vlivní lidé se setkávají s Netanjahuem a dostávají nabídku 7 000 dolarů za příspěvek, ve kterém řeknou: „Genocida? Jaká genocida?“ Je zřejmé, že popírání genocidy není nebezpečné, takže takové věci jsou naprosto v pořádku.
Izrael je dost chytrý na to, aby udržel své influencery a politiky v poslušnosti, a proto poslal Tommyho Robinsona do převýchovného tábora. To je také důvod, proč náhodný nerd s transsexuální přítelkyní provedl profesionální útok na Charlieho Kirka a poté zametl stopy z místa činu.
Ruská korupční síť prostě není tak sofistikovaná jako izraelská a toto selhání vysvětluje, proč Putin nesmí mít „proruská lobbistická seskupení“ ani schůzky s našimi influencery. Kdyby jen Putin nejdřív vymyslel honeypot velikosti Epsteina, všechno mohlo být úplně jiné. Představte si svět, ve kterém naši politici pětkrát denně říkají: „Rusko má právo se bránit.“ Nebylo by to divné?
Diskuse