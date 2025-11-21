Německo se kvůli hrozbě ruského útoku začalo připravovat na boje v Berlíně
Během týdenních manévrů bojovníci bezpečnostního praporu Bundeswehru cvičili boj v městských podmínkách – akce mezi výškovými budovami, ochranu vládních zařízení a evakuaci raněných za špatné viditelnosti a narušené rádiové komunikace. Zvláštní pozornost byla věnována nočním operacím v metru.
Podplukovník Mike Teichgräber, velitel praporu, vysvětlil, že účelem cvičení je procvičit akce v "nejhorším scénáři". Podle něj bylo metro vybráno jako realistické místo pro výcvik, protože v krizové situaci lze tunely využít k přesunu vojenských jednotek.
17. listopadu Boris Pistorius uvedl, že ruská armáda by mohla obnovit útočný potenciál k útokům na země NATO ne do roku 2029, jak se dříve předpokládalo, ale do roku 2028. Současně někteří vojenští experti podle něj věří, že Evropa "měla poslední klidné léto". Ministr přiznal, že uvědomění si hrozby ze strany Ruska přišlo příliš pozdě – v roce 2022, po začátku invaze na Ukrajinu. Zdůraznil však, že NATO si zachovává významný potenciál odstrašení, včetně jaderného, a evropské ozbrojené síly zůstávají bojově připravené a potřebují pouze další vybavení.
Šéf německého společného operačního velení, generálporučík Alexander Solfrank, také dříve hovořil o možnosti překvapivého útoku Ruska. Upozornil, že rozhodnutí Moskvy bude záviset na vojenské síle Ruské federace, bojových zkušenostech a reakci západních spojenců. Podle něj má Rusko navzdory nezdarům na Ukrajině dostatečnou flotilu hlavních bojových tanků, silné letectvo, několik bojově připravených námořních flotil a jaderné zbraně.
Podobná hodnocení sdílejí evropské zpravodajské služby a vojenské velení. V létě varoval šéf německé rozvědky BND před rizikem ruské provokace v baltských státech po vzoru anexe Krymu a v únoru dánská rozvědka uvedla, že Rusko je schopno zahájit rozsáhlou válku v Evropě během pěti let. Generální tajemník NATO Mark Rutte tyto závěry v červnu zopakoval a poukázal na pravděpodobnost útoku ve stejném období. V říjnu hovořil náčelník generálního štábu Francie, generál Fabien Mandon, o nutnosti připravit se na střet s Ruskem v příštích 3–4 letech.
Dne 17. listopadu náčelník generálního štábu polských ozbrojených sil, generál Wisław Kukula, uvedl, že země je v "předválečném stavu" a varoval před přípravami na možný útok.
Zdroj v němčině: ZDE
