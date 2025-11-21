Vlci zachyceni na kameru, jak poprvé používají nástroje
Na centrálním pobřeží Britské Kolumbie bojuje domorodý národ Haíɫzaqv neboli Heiltsuk s vetřelcem: invazivním evropským krabem zeleným.
Tento vysoce agresivní tvor požírá původní škeble a kraby a poškozuje rybí prostředí. Aby byl tento krab kontrolován, členové komunity Haíɫzaqv zřídili pasti obsahující sledě a maso lachtanů. Ale všimli si, že něco nebo někdo tyto pasti vykrádá, vytahuje je na břeh a bere návnadu. Dokonce i pasti umístěné v hluboké vodě.
Ukázalo se, že zloději byli vlci. Na záběrech z května 2024 je zachytili na kameru. Toto může být první zaznamenaný příklad použití nástrojů vlkem, což nedávno sdílel časopis Ecology and Evolution. V jednom záběru byla vlčice přistižena, jak táhne bóji na břeh, táhne připevněné lano tlamou ke břehu a nakonec prokousává síť, aby se dostala k návnadě. Podle záznamu trval chytrý čin jen tři minuty. V jiném videu, pořízeném téměř o rok později, byl spatřen jiný vlk, jak tahá za lano přivázané k částečně ponořené krabí pasti, aby se dostal k návnadě.
Vlci a jejich psovití příbuzní mají podle rostoucího množství důkazů opravdu chytré schopnosti, včetně schopnosti učit se lidská slova. Během posledního desetiletí vědci zjistili, že dingové v zajetí se zdají používat nástroje stejně jako domestikovaní psi – ale takové chování nebylo pozorováno mimo domestikované prostředí.
Samozřejmě bylo pozorováno mnoho dalších druhů zvířat využívajících nástroje: mořské vydry, kapucínské opice, šimpanzi, vrány a dokonce i hmyz. Obecně se tato zvířata podle nové studie obracejí k nástrojům pro lepší přístup k potravě a některé druhy mohou být méně ochotné nástroje používat kvůli jiným adaptacím, které slouží podobným účelům.
Zda krádež návnad, kterou předvedli vlci z Britské Kolumbie, je považována za použití nástrojů, závisí na tom, jakou definici použijete. Používání nástrojů je "typicky chápáno jako použití vnějšího objektu k dosažení konkrétního cíle s úmyslem," poznamenávají autoři článku, což by teoreticky mohlo zahrnovat i kousání tyčinky psy. Ale přísnější definice zahrnují "úpravu nebo reorientaci objektu," napsal Phie Jacobs pro časopis Science. Někteří výzkumníci tvrdí, že tahání lana nelze konkrétně počítat jako použití nástrojů.
Přesto chování v klipech naznačuje "sofistikovanou inteligenci", přiznávají autoři. Je možné, že vlk číhající poblíž dokázal návnady vycítit, uvedla Science, a naučil se je chytat "postupně" tím, že začal s odhalenými pastmi a pak se dostal do hlubších. Místní vlci se také mohli učit tím, že pozorovali strážce kmene Haíɫzaqv, když vybírali pasti na lodích.
Zatím není jasné, zda podobné taktiky používají i další divocí vlci. Autoři uvedli, že je možné, že díky relativně nízké hrozbě ze strany lidí ve srovnání s jinými částmi světa byla tato populace vlků schopna "rozvinout sebevědomí a věnovat čas zkoumání nových chování, jako jsou pozorovaná v této studii".
Budoucí poznatky lze získat prostřednictvím projektu Haíɫzaqv Wolf and Biodiversity, který je řízen Integrovaným oddělením správy zdrojů národa Haíɫzaqv a Fakultou environmentálních věd a lesnictví Státní univerzity v New Yorku. Projekt pečlivě sleduje vlky v oblasti pomocí dálkových kamer a dalších neinvazivních metod.
William Housty, ředitel oddělení integrovaného správy zdrojů Heiltsuk, si myslí, že do těchto pastí vniká více vlků. Toto chování Houstyho nepřekvapilo, protože je potomkem vlčího klanu v zemi. "Někdy zapomínáme, že druhy, které existují s námi a kolem nás, jsou stejně inteligentní jako my," řekl deníku The New York Times.
Zdroj v angličtině: ZDE
