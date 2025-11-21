Rusko: Duma přijala zákon o konfiskaci bydlení Ukrajinců v okupovaných oblastech
Podle zákona jsou obytné budovy, byty a místnosti, které mají "známky vlastnictví bez vlastníka", převedeny do vlastnictví "nových" regionů Ruské federace. Následně může být tento majetek převeden do vlastnictví místních obyvatel, jejichž bydlení bylo ztraceno nebo se stalo neobyvatelným v důsledku nepřátelství či "aktů agrese proti Ruské federaci". Orgány jmenované Moskvou budou mít také právo tyto objekty předávat do držby nebo k užívání Rusům na základě nájemní smlouvy specializovaných prostor na základě Bytového zákoníku Ruské federace. Kromě toho bude možné ubytovat (na základě sociální nájemní smlouvy) místní obyvatele, kteří potřebují bydlení v znárodněných nemovitostech.
Dokument také stanovuje podmínky a postup pro odškodnění "občanům Ruské federace, kteří ztratili vlastnictví těchto obytných prostor" a pravidla převodu takového zabaveného majetku na ně.
Kromě toho zákon umožňuje převod "nemovitostí bez vlastníků" do federálního vlastnictví Ruské federace. Dále bude možné převést "kritická infrastrukturní zařízení, majetkové komplexy průmyslových a dalších podniků, které zajišťují nepřetržité fungování hospodářských sektorů a zaměstnanost obyvatelstva" na územích, kde působily státní orgány Ukrajiny do 30. září 2022.
Do 1. ledna 2028 mohou být zabavené byty a domy přiděleny regionálním úředníkům, stejně jako zaměstnancům podřízených institucí, včetně učitelů a zdravotnických pracovníků, uvádí zákon.
Na konci října byl dokument, který iniciovalo Ministerstvo stavebnictví Ruské federace, schválen právní komisí. Ministerstvo navrhlo doplnit federální ústavní zákony o začlenění oblastí získaných od Ukrajiny do Ruské federace příslušnými články.
Podle návrhu zákona bude bydlení uznáno jako "bez vlastníka", pokud neexistují platné listiny vlastnictví nebo pokud není možné prokázat vlastníka.
Zdroj v ruštině: ZDE
