USA chtějí předat velení NATO v Evropě Německu
21. 11. 2025
Poznamenal, že to je dlouhodobý ambiciózní cíl Washingtonu na pozadí toho, že Evropa přebírá větší odpovědnost za svou obranu.
Bílý dům o takové možnosti poprvé uvažoval na jaře, poté co se Donald Trump vrátil k moci. V té době prezidenta odrazovali přední republikáni v Kongresu, jak je o to žádali evropští diplomaté.
Whitaker chválil Německo za podporu zvýšení výdajů na obranu a nazval Berlín "zářným příkladem" pro ostatní spojence, vyzývaje je, aby "vystoupili" a napodobili Německo v "posilování odstrašení Aliance a... podpoře Ukrajiny".
Když byl dotázán, zda vojensky silnější Evropa způsobí komplikace pro Spojené státy, odpověděl, že se těší na den, kdy Německo přijde do USA a oznámí připravenost převzít velení sil NATO v Evropě. Podle Whitakera je to ještě daleko, ale on se "těší na tyto diskuse". Diplomat naznačil, že by se to mohlo stát "za 15 let, a možná i dříve".
Times poznamenaly, že Whitakerovo prohlášení "šokovalo" německého generála NATO Wolfganga Wiena, který seděl vedle něj. Řekl, že byl "překvapen informacemi, které slyšel" a že Německo zatím samo nezvažuje pozici vrchního spojeneckého velitele v Evropě.
Autor článku poznamenává, že v průběhu historie Aliance byla funkce nejvyššího spojeneckého velitele v Evropě nevyhnutelně zastávána americkým generálem po dobu 70 let. To bylo vysvětleno tím, že v případě války musí velitel řídit rozsáhlé nasazení amerických jednotek, což potenciálně zahrnuje i jaderné zbraně, a proto to vyžaduje úzké vztahy s americkým prezidentem a jeho plnou důvěru.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse