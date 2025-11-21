USA chtějí předat velení NATO v Evropě Německu

21. 11. 2025

Americká administrativa by chtěla, aby Německo převzalo velení nad silami NATO v Evropě. Sdělil to během Berlínské bezpečnostní konference 18. listopadu americký velvyslanec při Alianci Matthew Whitaker.

Poznamenal, že to je dlouhodobý ambiciózní cíl Washingtonu na pozadí toho, že Evropa přebírá větší odpovědnost za svou obranu.

Bílý dům o takové možnosti poprvé uvažoval na jaře, poté co se Donald Trump vrátil k moci. V té době prezidenta odrazovali přední republikáni v Kongresu, jak je o to žádali evropští diplomaté.

Whitaker chválil Německo za podporu zvýšení výdajů na obranu a nazval Berlín "zářným příkladem" pro ostatní spojence, vyzývaje je, aby "vystoupili" a napodobili Německo v "posilování odstrašení Aliance a... podpoře Ukrajiny".

Když byl dotázán, zda vojensky silnější Evropa způsobí komplikace pro Spojené státy, odpověděl, že se těší na den, kdy Německo přijde do USA a oznámí připravenost převzít velení sil NATO v Evropě. Podle Whitakera je to ještě daleko, ale on se "těší na tyto diskuse". Diplomat naznačil, že by se to mohlo stát "za 15 let, a možná i dříve".

Times poznamenaly, že Whitakerovo prohlášení "šokovalo" německého generála NATO Wolfganga Wiena, který seděl vedle něj. Řekl, že byl "překvapen informacemi, které slyšel" a že Německo zatím samo nezvažuje pozici vrchního spojeneckého velitele v Evropě.

Autor článku poznamenává, že v průběhu historie Aliance byla funkce nejvyššího spojeneckého velitele v Evropě nevyhnutelně zastávána americkým generálem po dobu 70 let. To bylo vysvětleno tím, že v případě války musí velitel řídit rozsáhlé nasazení amerických jednotek, což potenciálně zahrnuje i jaderné zbraně, a proto to vyžaduje úzké vztahy s americkým prezidentem a jeho plnou důvěru.

