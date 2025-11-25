Jak využívám Facebook ke čtení a komentování knih
25. 11. 2025 / Boris Cvek
Chystám se na „tour de force“ o středověku: Chris Wickham Framing the Early Middle Ages, Marios Costambeys & Matthew Innes & Simon MacLeasn The Carolingian World, Chris Wickham The Donkey and the Boat, Thomas Bison The Crisis of the Twelfth Century, James Belich The World Plague Made (všechny knihy už mám doma). A mnoho dalších.
Říkám si, že by to mohlo být užitečné i pro další lidi. Můžete mě v případě zájmu požádat o „přátelství“ na Facebooku, ovšem pouze za podmínky, že 1. budu přesvědčen, že jste reální, důvěryhodní lidé, 2. nebudete mít mou zeď za hydepark. Nabízím čtení, nikoli diskutování. Diskuse je možná v případě, že je kultivovaná, věcná a inteligentní, jinak mažu a blokuji. Pokud mě někdo jen čte, strpím i nácka, třeba se vzdělá.
Zde je seznam toho, co už na Facebooku mám (mně osobně to lze zpětně vyhledat a předpokládám, že i lidem, které mám v „přátelích“):
Goethe: Z mého života, Werther, Spříznění volbou, Italská cesta, Díván, Faust
Sterne: Tristram Shandy
Proust: Hledání ztraceného času (komplet)
Le Goff: Kultura středověké Evropy
Hollier: A New History of French Literature
Mitchell & Young (eds.): The Cambridge History of Christianity I
Boswell: Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality
William Doyle: The Oxford History of the French Revolution
Putnamovi: Pragmatism as a Way of Life
Shapin & Schaffer: Leviathan and the Air-Pump
Nye: Michael Polanyi and his generation
Cahan: Helmholtz (dočítám)
Buchwald & Fox: The Oxford Handbook of the History of Physics
Velké dějiny zemí Koruny české V-IX, Dětství, Lékařství
Pollock: Stalin and the Soviet Science Wars
Lieven: The Cambridge History of Russia II, Imperial Russia 1689-1917
Menocal: The Arabic Role in Medieval Literary History
Mews: Abelard and Heloise
Ben-Menahem: Conventionalism
Voltaire: Pojednání o toleranci
Ruggiero: Love and Sex in the Time of Plague
Steinberg: Law and Mimesis in Boccaccio's Decameron
Wickham: Sleepwalking into the New World
Hutton: The Witch
Ray Monk: Ludwig Wittgensten (dočítám)
Payen: Martin Heidegger's Changing Destinies (začínám)
Eckermann: Rozhovory s Goethem (začínám)
Ferraro & Pedersen: A Cultural History of Marriage in the Medieval Age
Kuhn: Last Writings
Wasserstrom: The Oxford History of Modern China
Neal & Williamson: The Cambridge History of Capitalism I-II
Meierhenrich & Loughlin: The Cambridge Companion to the Rule of Law
Norris & Inglehart: Cultural Backlash
Kort: The Vietnam War Reexamined
Caldwell & Hanshew: Germany Since 1945
Taubman: Gorbachev, Khrushchev
van Fraassen: The Empirical Stance
Třeba vás, zejména studenty nebo akademiky, něco zaujme. Samozřejmě v četbě budu pokračovat, mám rozsáhlé plány, třeba monumentální knihu Jonathana Israele: Spinoza – Life & Legacy, dějiny vědy v antice a středověku, války na Falkandách a v Afghánistánu, monumentální příručku k muslimské Andalusii atd.
