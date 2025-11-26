Slovenské ministerstvo obrany uvedlo, že by bylo lepší, kdyby Ukrajina byla kompletně pod ruským vlivem
26. 11. 2025
čas čtení < 1 minuta
Podle Melichera by bylo dobré, kdyby Ukrajina byla v hranicích před rokem 2014, ale zcela pod ruským vlivem. Slovensko by pak mělo přístup k levné energii a poplatkům za tranzit, což by byla "nejlepší" možnost.
Melicher je zástupcem sociálně demokratické strany SMER, kterou vede slovenský premiér Robert Fico, známý svým proruským postojem.
Média napsala, že ministr obrany země Robert Kaliňák zároveň neviděl nic špatného na prohlášení státního tajemníka.
Liberální strana Progresívne Slovensko zveřejnila na YouTube video s Melicherovým prohlášením.
Zdroj ve slovenštině: ZDE
276
Diskuse