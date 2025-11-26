Rusko: "Rezervy veřejných financí jsou vyčerpány"
26. 11. 2025
Podle něj se za posledních 6 let výdajová část rozpočtu zvýšila ze 16,6 % HDP na 19,7 %, včetně výdajů na obranu, jejichž podíl dosáhl 30 % rozpočtu – rekord od dob Sovětského svazu. (Skutečná velikost nákladů na zbrojení včetně utajovaných položek rozpočtu se spíše blíží 40 % - pozn. KD.)
Současně se příjmy ve srovnání s velikostí ekonomiky snížily z 18,4 % HDP na 17,1 %. "Jedná se převážně o příjmy z ropy a plynu, a příjmy z neropného a plynárenského průmyslu byly víceméně stabilní na stejné úrovni. A tento rozdíl se za posledních šest let ještě zvětšil," uvedl Kolyčev.
"Byly zapojeny všechny rezervy systému veřejných financí: příjmy z ropy a plynu, Fond národního blahobytu, volné zůstatky, zvýšené vládní půjčky a opatření k mobilizaci příjmů, která neovlivnila základní daňové podmínky," uvedl náměstek ministra.
Nicméně v tomto roce "byly do značné míry vyčerpány rezervy veřejných financí," uvedl Kolyčev. Podle něj proto byla učiněna dlouhodobá rozhodnutí o "určité úpravě základních daňových podmínek".
Od příštího roku se sazba DPH v Rusku zvýší na 22 %, v důsledku čehož rozpočet získá dalších 1,2 bilionu rublů. Současně se zavádí radikální daňový systém pro malé podniky se snížením prahu zjednodušeného daňového systému ze 60 na 20 milionů rublů a poté na 10 milionů.
"Samozřejmě, všechna tato rozhodnutí v poslední fiskální politice nelze nazvat jednoduchými. Ale umožňují posílit stabilitu veřejných financí, a to je zodpovědný státní přístup," řekl Kolyčev.
V roce 2025 vláda již zvýšila daň z příjmu, poplatek za recyklaci automobilů, zavedla diferencovanou škálu daně z příjmu fyzických osob, očekává výběr 3,6 bilionu rublů ročně a srovná rozpočet s minimálním deficitem 1,2 bilionu rublů (0,5 %).
Ve skutečnosti podle nejnovějších odhadů Ministerstva financí dosáhne "díra" v pokladně do konce roku 5,7 bilionu rublů. Příjmy z ropy a plynu klesly o 20 % a plán na klíčové nesurovinové daně byl narušen. Podle přijatých novel rozpočtu bude na DPH vybíráno o 1,3 bilionu rublů méně, dovozní a spotřební daně o 328 miliard rublů minus, daň z příjmu o 160 miliard rublů snížena, daň z příjmu fyzických osob o 36 miliard rublů, poplatek za recyklaci o 888 miliard rublů.
Rusko je v potížích a hrozí, že upadne do daňové spirály – "když zvyšujete daně, chcete získat hodně peněz, ale nevyjde to," popisuje situaci Sofia Doněc, hlavní ekonomka společnosti T-Investments.
Tento příběh se může příští rok opakovat, nevylučuje: "Ekonomika teď není ve skvělé kondici a bude to ještě horší, až se zvýší daně," což zúží daňovou základnu a donutí úřady znovu daně zvýšit.
Zdroj v ruštině: ZDE
