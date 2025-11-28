Německo: Mazlení se s pravicovými extremisty
28. 11. 2025
Kritika sdružení Rodinní podnikatelé (Die Familienunternehme) je stále hlasitější. Rozhodlo se vzdát AfD a pozvalo prvního politika AfD na akci na konci října. Téma se rozvíjí od chvíle, kdy o něm na začátku týdne informoval Handelsblatt, píše Leila van Rinsum.
První společností, která zareagovala, byla Deutsche Bank, na jejích prostorách se akce konala. Na žádost sdělila, že "nemá žádné informace o seznamu hostů". Kruhy banky uvádějí, že lokalita již nebude asociaci v budoucnu k dispozici. Deutsche Bank je uvedena jako partner sdružení. Nechce poskytnout žádné informace o tom, co to obnáší.
Někteří členové asociace byli sami překvapeni. Lékárenský řetězec Rossmann a výrobce domácích spotřebičů Vorwerk ve středu oznámili, že opustí asociaci. Výrobce nápojů Fritz-Kola následoval ve čtvrtek.
Jiní se postavili jasně proti. "Henkel stojí za kosmopolitismem, rozmanitostí, svobodou projevu a demokratickými hodnotami. Vidíme budoucnost Německa v silné, sjednocené Evropě. Podle našeho názoru tyto principy nejsou slučitelné s dobře známými stanovisky AfD," komentovala skupina se sídlem v Düsseldorfu, která mimo jiné vyrábí lepidla a prostředky na mytí nádobí.
Mluvčí diskontu obuvi Deichmann uvedla: "Sami jsme byli touto zprávou překvapeni. Kdybychom se o tom dozvěděli předem, doporučili bychom takovému přístupu se vyhnout."
Tiskový mluvčí Rossmannova konkurenta DM řekl TAZ, že řetězec lékáren již "před mnoha měsíci oznámil své odstoupení od asociace" a proto již není součástí interního procesu formování veřejného mínění. Šéf DM Christoph Werner dal najevo, že odmítá "polarizující debatu o firewallu stejně rozhodně jako postoje strany AfD, které zpochybňují svobodný demokratický základní řád".
Členové mizí z webu
Výbory asociace se zřejmě před měsíci rozhodly otevřít se AfD: "Na jaře jsme se spolu se spolkovým výkonným výborem, státními předsedy a předsedy komisí rozhodli, že vstoupíme do dialogu s jednotlivými politiky AfD, aniž bychom jim dali nějakou podmínku, a zpětná vazba od členů tento přístup podporuje," uvádí se v prohlášení, které bylo zveřejněno na webových stránkách ve středu.
Asociace se prezentuje jako mluvčí německých rodinných podniků nebo středně velkých firem. Podle jejích vlastních prohlášení zastupuje "zájmy 180 000 rodinných podniků". Podle vlastních informací má však pouze kolem 6 500 členů.
Asociace na žádost TAZ o kontrolu seznamu nereagovala. Ze stránek zmizela sekce "firemní portréty" a byla odstraněna i záložka "Prezidium/Výbory", která uváděla vedení asociace. Mnoho společností působících v rámci asociace nikdy nebylo členy nebo v posledních letech odešlo, například Merck, BMW, Thalia, Bahlsen nebo Kärcher.
Ale jedno je jisté: Někteří z nejbohatších německých podnikatelů jsou stále členy. A také: Název "Rodinní podnikatelé" je především politický. Nadace pro rodinné podniky odhaduje, že v Německu je přibližně 2,9 milionu rodinných podniků – což by bylo 83 % všech společností. Sdružení by tedy zastupovalo pouze 0,02 procenta skutečných rodinných podnikatelů.
Lobby rodinných podnikatelů
A "rodinný podnikatel" – to zní jako knihkupectví vedle nebo řemeslný podnik, který se předává po generace. Ve skutečnosti však asociace usiluje o klientelismus pro superbohaté. Podle registru lobbistů utratil v roce 2024 za svou parlamentní lobbistickou práci 1,6 milionu eur. Spolkoví kancléři a ministři se pravidelně účastní jeho akcí.
Kromě sdružení působí Nadace pro rodinné podniky také jako zástupce rodinných podniků. Formálně nemá s asociací nic společného a zatím veřejně potvrdila, že stále stojí za firewallem. Oba však spojuje úspěšný boj proti účinné dani z majetku bez mezer pro miliardáře, kteří chtějí předat dědictví svým potomkům co nejméně zdaněné.
Nejbohatší muži v Německu zdědili a odkázali své bohatství prostřednictvím společností. Například Dieter Schwarz, jehož majetek Magazin odhaduje na 46,5 miliardy eur. Jeho skupina Schwarz zahrnuje mimo jiné řetězce Lidl a Kaufland. Dále se podílejí: bratři Aldi, rodiny Klatten a Quandt, kteří vlastní BMW, nebo rodina Oetkerů.
Co také spojuje bohaté rodinné podnikatele je fakt, že mnozí profitovali z válečných zločinů nacistů během éry nacionálního socialismu nebo dokonce podporovali Adolfa Hitlera.
Překryvy s AfD
Marie-Christine Ostermann, prezidentka Die Familienunternehmer, zdůrazňuje: "Světový názor AfD neodpovídá našim základním přesvědčením o svobodě a tržní ekonomice, a proto se my, rodinní podnikatelé, nevyhýbáme podstatné debatě s AfD." "Přehánění s stále násilnějšími antifovskými slogany" nepřineslo žádný výsledek.
Ekonomický program AfD však nabízí překryvy. AfD se také prezentuje jako strana obyčejných lidí, ale především chrání bohatství. To se odráží i v hodnocení politika AfD, který byl pozván jako host na kritizovanou akci asociace v říjnu – Leifa-Erika Holma. Je mluvčím pro hospodářskou politiku parlamentní skupiny AfD a hlavním kandidátem v Meklenbursku-Předním Pomořansku, kde je AfD aktuálně na 38 %. Volby se tam budou konat příští září.
Holm popisuje večer pro Deutschlandfunk jako harmonický. Mluvili o tématech, kde vidí společnou řeč. "Samozřejmě, šlo o otázku dědické daně, šlo o úlevu od daní a cel, cen energií, deregulaci," řekl Holm rozhlasové stanici. AfD i asociace chtějí zbavit bohaté daní, prosazovat investice do fosilních paliv a zrušit závazky udržitelného a sociálního řízení.
AfD a rodinní podnikatelé mají historii
Avšak blízkost mezi asociací a AfD je ještě hlubší. Již v roce 2013, několik týdnů po založení AfD, sociolog Andreas Kemper napsal: "Alternativa pro Německo je nebezpečnější než jakákoli jiná pravicová populistická strana, protože se formuje jako parlamentní odnož rodinných podnikatelů." AfD vnímal jako "politický hlas" Asociace rodinných podnikatelů, tehdy ještě Asociace nezávislých podnikatelů, a Nadace pro rodinné podniky.
O rok dříve byla Ostermann stále předsedkyní mladší odnože asociace a zasedala v panelu kritiky eura společně s Beatrix von Storch, nyní místopředsedkyní parlamentní skupiny AfD, a Jürgenem Elsässerem, šéfredaktorem pravicově extremistického časopisu Compact. V roce 2017 byla Ostermann také členkou správní rady v poradní funkci libertariánské Hayek Society , která prosazuje extrémní formu deregulace a má také vazby na AfD.
To co mnozí nyní kritizují jako porušování tabu může být také další součástí strategie normalizace AfD a zlehčování jejích rasistických myšlenek.
Zdroj v němčině: ZDE
Diskuse