Pomáhat mocným, chránit kámoše
28. 11. 2025 / Jiří Hlavenka
čas čtení 3 minuty
Je to tu zase. Dnešní případ je stejně nehorázný a nemělo by nás ukonejšit, že jde o "blbinku". Na svém pozemku postaví občan třímetrovou tyčku... a obratem přijedou dvě (!) zásahová vozidla Policie ČR, zhruba jako kdyby se chystali zasahovat proti tlupě ozbrojených zločinců. Uposlechněte, jinak budete předveden!
Ano, dle Policie ČR šlo o tu příšernou tyčku, jelikož "nebyla zajištěná proti pádu" a "hrozila újma na zdraví a poškození majetku", dokonce prý "může dojít k bezprostřednímu ohrožení života", dle policejního mluvčího.
Dejte si procházku po kterékoli ulici v kterémkoli městě a během půlhodinky v předzahrádkách napočítáte desítky podobných "nezajištěných" předmětů, ať už jsou to tyče na podpírání stromů, zahradnické žebříky a podobně. Samozřejmě - v životě tam nikdy policie nepřijede. Je to na soukromém pozemku a hrozba jakékoli újmy je úplně mizivá, úplně směšná. ("Bezprostřední ohrožení života"!!!).
I méně bystrý čtenář ví, že nešlo o žádnou tyčku, ale o vlajku. Jenomže vlajka nikoho neohrožuje a na svém pozemku si můžete pověsit vlajky třeba celé OSN. To by neprošlo - tak vymysleli "život ohrožující tyčku".
Přímo a jasně: tohle je policejní zvůle. Šikanování občana, protože si nějaký pán velkomožný postěžoval a urputné hledání nějakého zákona, který by se na to při dostatečně gumovém ohnutí dal napasovat.
Nemělo by nás uklidnit, že jde o drobnost, protože jde o princip. Já - a nejsem sám - si dobře pamatujeme, že přesně takhle to fungovalo za bývalého režimu. Policie nesloužila právu a spravedlnosti, ale moci. A taky to začínalo drobnou šikanou, "ukažte občanský průkaz!".
Policie ČR si vybudovala poměrně dobré renomé a dala zapomenout na to, co tu dělal její předchůdce, ona "Veřejná bezpečnost" (která ostatně nebyla ani veřejná a ani jí nešlo o bezpečnost). Ale ta touha přilísávat se k moci a dělat jí dobře tam evidentně ještě někde zůstává. Tohle by nemělo zůstat bez reakce.
(Edit po dohledání dalších údajů: tyčka nebyla postavena na jejich pozemku, ale na sousedním, tzn cizím pozemku. Souhlasím, že tohle se dělat nemá. Nicméně policie nepřijela na žádost majitele pozemku, že mu tam někdo staví tyčku - v tu chvíli to vůbec netušila, majitele pozemku zkontaktovali až později)
Před Okamurovým domem bylo v týdnu pořádné haló. Stožár s ukrajinskou vlajkou nechala sundat policie - Novinky
Před Okamurovým domem bylo v týdnu pořádné haló. Stožár s ukrajinskou vlajkou nechala sundat policie - Novinky
161
Diskuse