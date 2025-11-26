Evropa hledá způsoby, jak nahradit americké zpravodajství pro Ukrajinu
26. 11. 2025
Donald Trump už jednou přestal sdílet zpravodajské informace s Ukrajinou, aby ji přesvědčil k uzavření míru za podmínek výhodných pro Rusko. A nyní Spojené státy opět pohrozily, že udělají totéž, pokud Kyjev nebude souhlasit s nejnovějším "mírovým" plánem připraveným Stevem Witkoffem a Kirillem Dmitrijevem. Ačkoliv se postoje Kyjeva a Washingtonu od poslední hrozby v důsledku jednání ve Švýcarsku o víkendu a pondělí sblížily, Evropa přemýšlí o tom, jak snížit závislost na Spojených státech v oblasti zpravodajství.
"Schopnosti Spojených států jsou jedinečné. Jsou naprosto zřejmé a nepostradatelné, i v kontextu NATO," řekl James Appathurai, dočasný vedoucí inovačního programu DIANA v obraně NATO. Podle něj však "existují komerční možnosti vhodné pro jakoukoli zemi, které před několika lety nebyly dostupné nebo vůbec nebyly zvažovány."
Mezi nimi jsou satelitní snímky, které poskytuje řada firem a které již aktivně využívají Ozbrojené síly Ukrajiny jak k určení záměrů agresorské armády, tak k úderům na ruské cíle. Například finská společnost ICEYE, která byla vytvořena k monitorování ledu z vesmíru, nyní poskytuje zpravodajské služby, sledování a průzkum, uvedl Appathurai. Již prodala některé satelity ozbrojeným silám Polska, Nizozemska, Finska a Portugalska a také poskytuje některá data Ukrajině.
"Posilujeme naše nezávislé schopnosti vesmírného průzkumu a sledování a zároveň podporujeme domácí high-tech obranný průmysl," uvedl finský ministr obrany Antti Häkkanen v červenci při oznámení dohody. ICEYE vlastní a provozuje největší světovou konstelaci 54 SAR satelitů (syntetická anténní apertura, technika umožňující získat snímky povrchu v mnohem vyšším rozlišení než fyzická anténa – 25 cm). Informace přijímané a zpracovávané takovými satelity jsou poskytovány téměř v reálném čase ve dne i v noci, i za obtížných povětrnostních podmínek.
Evropský zájem o ICEYE prudce vzrostl poté, co Trump v březnu pozastavil sdílení zpravodajských informací s Ukrajinou, řekl před týdnem viceprezident společnosti Joost Alstak pro DefenseNews. Podle něj je nyní na oběžné dráze 5–10 státních satelitů, které provozuje společnost, a v příštích dvou letech plánuje vypustit dalších 10–15.
Další motivací hledat alternativní řešení byly hrozby odpojení Ukrajiny od satelitní internetové služby Starlink, což Elon Musk vyjádřil na jaře. Evropský komisař pro obranu a vesmír Andrius Kubilius zmínil právě Starlink a přiznal: "Jsou systémy, ve kterých jsme trochu pozadu." Podle něj EU nyní pracuje na integraci národních vesmírných zdrojů na podporu Ukrajiny. Kubilius vyjádřil důvěru, že Evropa bude schopna Ukrajině v této záležitosti pomoci: "Pokud se rozhodne pokračovat, bude pokračovat."
Bez amerických zpravodajských informací "budou například mezery v použití přesných zbraní dlouhého doletu k úderu na ruské území, o tom není pochyb," řekla generálka Jenny Carignan, šéfka kanadského generálního štábu. Ale podle jejího názoru je možné najít alternativní způsoby, jak Ukrajině pomoci:
"Samozřejmě, některé z těchto úkolů lze vyřešit pomocí dronů a dalších metod. Tyto technologie už možná nejsou dostupné, ale budeme se muset přizpůsobit a využít něco jiného."
Zdroj v angličtině: ZDE
