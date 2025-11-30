Izrael dronem vyvraždil tyto dva malé "nebezpečné teroristy"

30. 11. 2025

V sobotu dopoledne Izrael dronem zastřelil tyto dva malé chlapce, ve věku 8 a 11 let. Sbírali dřevo na podpal, aby se mohl zahřát jejich invalidní otec na kolečkovém křesle. (Invalidní otec byl zraněn střelbou izraelských vojáků.) Omylem překročili tzv. Izraelem definovanou "žlutou linii", která ale není nikde označena. 


Izraelská armáda tohoto osmiletého a jedenáctiletého chlapce charakterizovala jako "hrozbu, která byla zneškodněna":

"PORUŠENÍ PŘÍMĚŘÍ: Vojáci IDF identifikovali dva podezřelé, kteří překročili žlutou linii, prováděli podezřelé činnosti a přiblížili se k vojákům v jižní části Gazy, čímž představovali bezprostřední hrozbu. IDF podezřelé zlikvidovala, aby odstranila hrozbu."



