Channel 4 News: Rusko intenzivně bombarduje Kyjev
29. 11. 2025
Byl to dlouhý a smrtící útok, který podtrhuje velké obtíže, kterým nyní čelí ukrajinský prezident na bojišti i na diplomatické scéně. Bílý dům se chystá vyvinout ještě větší tlak na Ukrajinu, aby souhlasila s mírovou dohodou podle podmínek prezidenta Trumpa, včetně zpráv, že by mohl uznat okupovaná ukrajinská území jako ruská, zatímco Ukrajina se chystá vstoupit do klíčového týdne jednání bez svého bývalého hlavního vyjednavače.
Má Ukrajina ještě nějaké dobré možnosti?
Nejméně dva lidé byli zabiti a desítky zraněny poté, co Rusko zahájilo útok dronů a raket na ukrajinské hlavní město Kyjev, který trval celou noc a způsobil výpadek elektřiny pro asi 600 000 lidí. Zatímco ukrajinský tým odcestoval do Spojených států, aby projednal možný plán na ukončení války, prezident Zelenskyj se v pondělí setká v Paříži s Emmanuelem Macronem, aby jednali o dosažení spravedlivého a trvalého míru. Francis Reed podává zprávu:
Reportér: Další pokus o oslabení Ukrajiny ještě před východem slunce. Výsledky ruských dronů a raket, které dopadaly na Kyjev. A druhý útok na ukrajinské hlavní město tento týden. Zasáhl obyčejné bytové domy, jako je tento. Nejméně dva mrtví a desítky zraněných. Putin také ví, že pokud dokáže unavit obyvatelstvo, pokud je dokáže vyčerpat, má větší šanci. To vše je součástí jeho válečné strategie. Sedm lidí zemřelo na začátku tohoto týdne v zemi, kde si lidé vybírají mezi spánkem a bezpečím. A ve dne začínají znovu od nuly.
Žena: "Terorismus. Je to čistý terorismus. Jak jinak to lze popsat? Když vy a vaše děti nespíte celou noc a prakticky každá noc je taková.Útoky jsou zaměřeny na civilní obyvatelstvo, aby Kyjev a vláda podepsaly dohodu rychleji. Prostě útočí na civilisty, abychom dohodu přijali."
Reportér: Tou dohodou je 28bodový mírový plán projednaný USA a Ruskem, který mnozí považují za ruský seznam přání.
Ukrajinský prezident dnes potvrdil, že delegace je na cestě do Spojených států a zítra se uskuteční jednání. Zelenskyj již vedl zásadní rozhovory se svým náčelníkem vojenské rozvědky o tom, co bude možné vyjednávat a co ne. Kyrylo Budanov je jedním z klíčových hráčů v novém ukrajinském vyjednávacím týmu, který byl sestaven poté, co Zelenskyj přišel o svou pravou ruku a mocného šéfa štábu Andrije Jermaka v bouřlivém korupčním skandálu, který otřásl důvěrou Ukrajinců a samotným prezidentským úřadem. Ale v tom všem je něco, co připadá velmi povědomé. Ukrajina je silně závislá na amerických zpravodajských službách a jejich raketovém systému Patriot, který ji chrání před Ruskem. Mohlo by to vést k cyklu diplomatických tlaků na Ukrajinu, který jsme již viděli.
Trump: "Nemáte žádné karty. Hazardujete s životy milionů lidí."
Reportér: A po konfliktu v Oválné pracovně USA na krátkou dobu stáhly své zpravodajské služby, během čehož bylo při ruských útocích zabito nejméně 20 lidí. Tento týden Trump opět označil Zelenského za nevděčného. Ale právě v tomto ohledu může být Ukrajina nezávislejší. Toto je mořský dron a toto je jeho funkce. Ukrajinská zpravodajská služba tvrdí, že zasáhla dva tankery z ruské stínové flotily v Černém moři, plavidla používaná k vývozu ropy, která obcházejí západní sankce. Ukrajinská armáda tvrdí, že zasáhla také ropnou rafinérii na jihu Ruska a vojenský letecký závod. A někteří říkají, že USA by měly být opatrné s kategorickými tvrzeními, že Ukrajina prohrává.
Expertka: Situace na frontě je těžká, ale rozhodně není tak kritická, jak ji Rusko vykresluje. Rusko tedy ve skutečnosti velmi aktivně šíří dezinformace a snaží se přesvědčit ukrajinské partnery a Spojené státy, že Ukrajina prohrává a musí okamžitě zahájit jednání. Realita je však zcela jiná.
Reportér: O víkendu zůstalo bez elektřiny 600 000 Ukrajinců. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že Moskva zahájila noční útok v reakci na to, co nazvala teroristickými útoky. Ukrajinci však vědí, že to je skutečná podstata ruského režimu. To je to, co jim nedá spát. A Putin to velmi dobře ví.
Moderátor: Hovořil jsem s Oleksandrem Merežkem, poslancem za stranu prezidenta Zelenského, který je předsedou zahraničního výboru ukrajinského parlamentu. Zeptal jsem se ho, zda rezignace hlavního vyjednavače Zelenského při mírových jednáních může ovlivnit výsledek, v který Ukrajina doufá.
Oleksandr Merežko: No, i když to bylo pro prezidenta velmi těžké rozhodnutí, protože pan Jermak, jeho šéf štábu, byl dlouhou dobu jeho velmi blízkým spolupracovníkem, dokonce přítelem. Prezident však učinil správné rozhodnutí, které podpořila naše frakce i parlament. A věřím, že je to k lepšímu, protože to posílí důvěru lidí na Ukrajině i našich partnerů v zahraničí.
Moderátor: Víme přece, že Vladimir Putin by využil jakékoli slabosti. A také víme, že USA a Rusko jednají o ukončení této války a že Ukrajina to vnímá jako ukončení války podle podmínek Ruska. Nyní je to opravdu nebezpečná situace, že?
Oleksandr Merežko: Chápeme, že Rusové využijí jakoukoli slabost, jakýkoli problém, a je to pro ně vlastně přirozené. My se toho nebojíme. Budeme pokračovat v boji a nikdy se nevzdáme například našich území.
Moderátor: Ukrajina se těchto území možná nevzdá ani je neuzná jako ruská. Ale objevily se zprávy, že prezident Trump je připraven uznat Krym a další okupovaná ukrajinská území jako ruská. Co by to znamenalo, kdyby k tomu došlo?
Oleksandr Merežko: Pro nás je to otázka principu. Věřím, že Spojené státy to nikdy neudělají, nikdy s tím nesouhlasí. Ale pokud by k tomu došlo, byl by to především obrovský úder pro reputaci prezidenta Trumpa a Spojených států jako země. Bylo by to pro Spojené státy velmi škodlivé a destruktivní. Proto doufám, že k tomu nedojde.
Moderátor: Prezident Trump již dříve zadržoval sdílení zpravodajských informací a zadržoval zbraně. Pokud by se to stalo znovu, a tentokrát by to bylo trvalé, mohla by Ukrajina v této válce skutečně přežít?
Oleksandr Merežko: Přežijeme. Otázkou je, jelikož se jedná o válku na vyčerpání, jaká bude cena našeho přežití? Bohužel by mohla být obrovská.
Moderátor: Prezident Zelenskyj se podle našich informací setká v pondělí s francouzským prezidentem Macronem. Myslíte si, že existuje nějaká šance, že Evropa zaplní mezeru, kterou by mohly zanechat Spojené státy?
Oleksandr Merežko: Evropa samozřejmě udělá, co bude v jejích silách. Z ekonomického hlediska je to gigant. Ale samozřejmě bychom rádi, aby Evropa měla rozvinutější vojensko-průmyslové kapacity. Dali jsme Evropě tři a půl roku na to, aby se na to připravila.
Moderátor: Polský premiér Donald Tusk řekl, že nedávné rozhovory mezi USA a Ruskem se týkaly obchodu. Nešlo o mír. Do jaké míry podle vás ovlivňují americké obchodní zájmy jednání o ukončení této války?
Oleksandr Merežko: Z mého pohledu je to bohužel vážný problém, protože k závažným geopolitickým a geostrategickým otázkám nelze přistupovat z obchodního hlediska. Nejde o analýzu nákladů a přínosů nebo ekonomický přístup. Jde o národní zájmy. Jde o bezpečnost. A jde také o velmi důležitou otázku lidských životů. Nelze jen tak ocenit lidské životy civilistů, kteří jsou denně zabíjeni v Evropě. Ukrajina ruskými bombardováními.
