Izraelská válka nutí děti v Gaze pracovat, aby uživily své rodiny
2. 12. 2025
Děti již od osmi let jsou nuceny pracovat, aby zajistily přežití svých rodin, a přicházejí tak o vzdělání a dětství
"The whole family structure has been disrupted in Gaza."— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 1, 2025
Palestinian children in Gaza as young as eight have been pushed into work for their families’ survival, losing their education and childhood as a result of Israel's genocidal war.
🔗: https://t.co/xomoqTrcbb pic.twitter.com/cNTltpD0CL
Palestinský
teenager Mohammed Ashour nosí termosky ulicemi města Gaza a volá na
kolemjdoucí v naději, že si od něj koupí šálek kávy.
V patnácti letech by Mohammed měl chodit do školy se svými vrstevníky, ale protože jeho otec byl zabit během izraelské genocidní války proti Gaze, byl nucen opustit školu a převzít odpovědnost za obživu své rodiny.
„Toto břemeno není pro mě,“ říká prodavač kávy.
„Tahle práce – nosit termosky, šálky, chodit sem a tam? Je to příliš. Jsem vyčerpaný, ale musím to dělat, abych uživil své sourozence.“
Mohammed je jedním z rostoucího počtu palestinských dětí v Gaze, které jsou v důsledku izraelské války nuceny pracovat.
Nejméně 39 000 dětí přišlo ve válce o jednoho nebo oba rodiče a ekonomika enklávy byla konfliktem zdevastována, takže i děti ve věku pouhých osmi let jsou nuceny pracovat, aby zajistily přežití svých rodin – přišly tak nejen o vzdělání, ale i o dětství.
Mohammedova matka, Atad Ashour, říká, že ví, že její syn by měl chodit do školy, ale že nemají jinou možnost.
„Poté, co byl jeho otec zabit, jsme zůstali bez jakéhokoli příjmu,“ řekla.
Řekla, že Mohammedovi starší bratři nemohli najít práci a ona nebyla schopna rodinu nijak živit.
Humanitární organizace v Gaze říkají, že děti nesou nejtěžší břemeno války, protože jsou nuceny převzít další odpovědnosti, které by normálně měly být doménou dospělých.
„Vidíme více dětí, které prohledávají odpadky a hledají kousky šrotu nebo palivové dřevo, které by mohly prodat, děti prodávající kávu,“ řekla mluvčí UNICEF Tess Ingram.
Uvedla, že organizace spolupracuje s partnery, „aby udělala vše, co je v jejích silách, a pokusila se zastavit tyto negativní mechanismy zvládání situace, včetně poskytování finanční pomoci rodinám, vzdělávání o rizicích dětské práce a snahy pomoci rodinám znovu najít zaměstnání“.
Rachel Cummingsová, humanitární ředitelka organizace Save the Children v Gaze, hovořila z Ramalláhu na okupovaném Západním břehu a uvedla, že rozpad rodin způsobený válkou také nutí děti, aby se staraly o sourozence nebo starší členy rodiny.
Statistiky vykreslují ponurý obraz dopadu války na děti v Gaze, kde téměř polovina populace je mladší 18 let.
Více než 660 000 dětí nechodí do školy a podle organizace Save the Children je odhadem 132 000 dětí ohroženo akutní podvýživou.
Hind Khoudary, která podává zprávy z města Gaza, uvedla, že zejména ztráta rodičů jako živitelů rodiny donutila děti v Gaze vykonávat úkoly, „které by neměly dělat“.
„Měly být ve škole a hrát si s kamarády,“ řekla. „Válka má na palestinské děti obrovský dopad.“
Na konci dalšího dlouhého dne, kdy vydělával peníze pro svou rodinu, prochází Mohammed kolem školy a přeje si, aby byl ještě studentem.
Diskuse