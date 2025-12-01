Jak se chlór dovezený do Súdánu na čištění vody stal chemickou zbraní?
Po zdokumentování útoků je jasné, že plyn použitý jako chemická zbraň poblíž rafinerie al-Džajlí 5. a 13. září 2024 byl dovezen společností Ports Engineering Company, súdánskou firmou vedenou plukovníkem súdánské armády.
Společnost se specializuje na veřejné stavební projekty. Nicméně má obchodní vazby alespoň na jednoho tureckého výrobce zbraní a také na emirátskou společnost, která vyrábí uniformy a boty nošené súdánskou zpravodajskou službou, podle exkluzivních obchodních údajů získaných americkou nevládní organizací C4ADS specializující se na boj proti nelegální ekonomické činnosti.
Podle indického exportéra Ports Engineering tvrdila, že sudy s chlórem budou používány "výhradně pro úpravu vody". Není známo, že by sudy s chlorem byly dovezeny pro použití v súdánských vodárenských centrech.
Více než třetina obyvatel Súdánu nemá přístup k pitné vodě, což z toho činí zásadní problém v celé zemi. Chlór je nezbytnou složkou pro to, aby byla voda vhodná pro lidskou konzumaci.
Kdyby dva sudy použité při útoku byly použity k čištění vody, mohly by zajistit pitnou vodu na šest měsíců pro milion vysídlených osob, které se v současnosti nacházejí v Chartúmu.
