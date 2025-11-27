Nigel Farage: „Ano, na střední škole jsem byl rasista, ale jen v tom milém, roztomilém smyslu.“
27. 11. 2025
(Ironický komentář britské autorky Laury K., kerý je jako obvykle až děsivě blízko faktům)
Když asi 20 bývalých spolužáků Nigela Farage obvinilo z rasismu, člověk by čekal, že náš příští premiér bude tyto obvinění zuřivě popírat, ale takové popření je ve skutečnosti zbytečné. Většina Farageových příznivců totiž jeho rasismus nepovažuje za něco špatného – je to vlastně jeho jediná přednost. Ve skutečnosti není nemyslitelné, že tato obvinění vyvolal Farageův PR tým, protože u jeho voličů mají velký úspěch.
Mezi těmi, kdo se snaží upoutat pozornost a obvinili Farage, je i režisér Peter Ettedgui, držitel cen Bafta a Emmy, který zjevně využívá jméno lídra Reformní strany k získání vlivu na sociálních médiích. Nevím, kdo si ten Ettedgui sakra myslí, že je, když takhle říká pravdu o našem příštím premiérovi.
Farage je obviněn z posměšků, urážek a jiných rasistických útoků proti židovským, černošským a asijským studentům.
Mimo jiné Farage
- proslul výroky „Hitler měl pravdu“ a „Zplynujte je“, následované syčivým zvukem napodobujícím nacistické plynové komory
- třikrát oslovil malého mladšího žáka a zeptal se ho: „Odkud jsi?“, načež ukázal prstem a řekl: „Tam je cesta zpět“
- zpíval píseň „Gas 'em all“ (Zplynujte je všechny) a prováděl nacistické pozdravy
- spálil seznam třídy, protože obsahoval jména z jižní Asie
Rychlá kontrola u jeho fokusní skupiny potvrdila to, co Farage celou dobu tušil, že tyto obvinění rozrušily pouze ty nejhorší lidi: antirasisty.
Mluvila jsem s náhodným členem veřejnosti (tvým opilým strýcem, který vylezl na všechny lampy ve tvé čtvrti, aby všude pověsil anglické vlajky, a pak nakreslil anglický červený kříž na kruhový objezd). (Pozn. red. To nyní dělají angličtí ultranacionalisté.) Tvůj strýc Peter řekl následující:
„To je skvělá zpráva! Konečně někdo ukončí všechny ty levicové nesmysly. Farage jen říká to, co si všichni opravdu myslí. Není nic špatného na tom, být hrdý na svou bělost, že?“
Váš strýc Peter (který je spíš červený než bílý) mi pak prdnul do obličeje a odešel za autobusovou zastávku, aby se vymočil. Vsadím se, že se nemůžete dočkat, až s ním strávíte Vánoce...
Vzhledem k podpůrné reakci veřejnosti mohl Farage jít do boje proti levicovému davu se vší parádou, ale rozhodl se být diplomatický, protože je nyní státník. Farage vydal nuancovanou odpověď, ve které nepopřel svůj rasismus, ale vysvětlil, že rasismus je vlastně fajn.
Farage řekl: „Vidím, že tolerantní levice je opět netolerantní k dobrým, upřímným rasistům. Obvinění proti mně jsou politicky motivovaná, protože tito lidé si nemyslí, že by muž s tradičními hodnotami bílé nadřazenosti měl být ve vedení země, kde platí nadřazenost bílé rasy.“
Když byl dotázán na konkrétní obsah obvinění, Farage dodal: „Je zřejmé, že to všechno byly jen žerty na hřišti a levicová chátra se to snaží přetvořit v něco zlověstného. Když jsem děti ponižoval kvůli jejich etnicitě a rozplakal je, byla to jen legrace. No, já se smál a na tom záleží...“
