Ukrajinské protikorupční orgány prohledávají dům hlavního poradce Zelenského
28. 11. 2025
Vyšetřovatelé se v rámci vyšetřování skandálu s úplatky v oblasti jaderné energie zaměřují na Andrije Jermaka
Ukrajinské protikorupční orgány oznámily, že provádějí prohlídky v domě mocného hlavního poradce Volodymyra Zelenského a hlavního vyjednavače v posledním kole mírových rozhovorů, Andrije Jermaka.
Novináři natočili asi 10 vyšetřovatelů, jak vstupují do vládní čtvrti v Kyjevě v rámci rozšíření vyšetřování skandálu s úplatky v jaderné energetice, který údajně řídil spolupracovník ukrajinského prezidenta, který uprchl ze země.
Národní protikorupční úřad (Nabu) uvedl, že jak on, tak specializovaná protikorupční prokuratura Sapo „provádějí vyšetřovací úkony v kanceláři prezidenta Ukrajiny“.
Jermak je považován za druhou nejmocnější osobu na Ukrajině po Zelenském a řídí prezidentskou kancelář, přes kterou procházejí politické záležitosti hlavy státu. V krátkém prohlášení Jermak potvrdil, že v jeho domě probíhají prohlídky.
„Vyšetřovatelé nemají žádné překážky,“ dodal v prohlášení na sociálních médiích. „Bylo jim umožněno plné vstup do bytu, moji právníci jsou na místě a komunikují s příslušníky bezpečnostních složek. Z mé strany plně spolupracuji.“
Skandál se poprvé objevil na začátku listopadu, ale po několika dnech škodlivých odhalení upadl v zapomnění, když Donald Trump nečekaně zveřejnil 28bodový mírový plán podporující Rusko.
Páteční vývoj však skandál opět vrhne do centra pozornosti, právě když Ukrajina pečlivě usilovala o přízeň Bílého domu 19bodovým protinávrhem, přičemž Jermak vedl jednání v Ženevě s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem.
Na začátku listopadu vyšetřovatelé z Nabu uvedli, že odhalili zločinný plán na nejvyšší úrovni v samém srdci vlády. Zasvěcenci údajně dostávali provize ve výši 10–15 % od obchodních partnerů Energoatomu, státního výrobce jaderné energie a nejdůležitějšího dodavatele energie na Ukrajině.
Timur Mindich, starý přítel a obchodní partner ukrajinského prezidenta v televizní produkční společnosti Kvartal 95, kterou Zelenskyj založil předtím, než vstoupil do politiky, byl obviněn z toho, že byl organizátorem. Mindich uprchl do zahraničí a opustil svůj byt v vládní čtvrti Kyjeva několik hodin předtím, než ho vyšetřovatelé přišli zatknout.
Zelenskyj sám tento plán odsoudil. Vzhledem k tomu, kolik osob bylo obviněno z účasti, však vyvstaly otázky, do jaké míry o tom věděli vysocí představitelé vlády.
Zelenskyj na začátku tohoto měsíce propustil dva ministry a obvinění vyvolala všeobecné pobouření veřejnosti v době, kdy většina Ukrajinců musí denně snášet hodinové výpadky elektřiny kvůli ruskému bombardování energetické infrastruktury.
Protikorupční vyšetřování vycházelo z více než 1 000 hodin rozhovorů tajně nahrávaných agenturou Nabu, jejichž podrobnosti byly zveřejněny v médiích. V jednom z nich podezřelý řekl, že je „škoda“ stavět konstrukce na ochranu elektráren před ruskými útoky, protože peníze by se místo toho daly ukrást.
Agentura Nabu uvedla, že další podrobnosti poskytne později.
Zdroj v angličtině ZDE
