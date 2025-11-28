Něco k otázce fundamentalismu
Josef Poláček
V posledních dnech se na
stránkách Britských listů rozhořela určitá diskuse, respektive
kontroverze ohledně fundamentalismu. Jednalo se o to, zda určité
názory vyslovované jmenovitě v souvislosti s válečným
konfliktem na Ukrajině jsou názory a hodnoceními legitimními,
anebo zda jsou projevem ideologické podjatosti, ideologické
zaslepenosti, jinak řečeno ideologického fundamentalismu. Pokusme
se tedy blíže, a v obecných rysech rozebrat, v čem vlastně
spočívá takovýto „fundamentalismus“, jaké jsou jeho
podstatné znaky.
Otázka musí v prvé řadě
být položena tak, jakým způsobem se myšlení fundamentalisty
odlišuje od myšlení standardního. Při takto postavené otázce
asi nebude nijak obtížné určit a pojmenovat naprosto klíčový
rozdíl. Standardní myšlení, pokud je praktikováno alespoň
trochu seriózně a odpovědně, se snaží danou záležitost
(jakkoli třeba spornou) rozebrat z různých stran, zkoumá její
různé aspekty a souvislosti. A teprve po zvážení všech těchto
okolností toto standardní myšlení přikročí k tomu, aby o daném
tématu či události vyslovilo svůj soud.
To vše je ovšem přesně to,
co fundamentalistické myšlení nedělá. Fundamentalista ví už
naprosto bezpečně předem, kde leží pravda a kde lež; a není
naprosto nic, co by ho v jeho nezlomném přesvědčení mohlo
zviklat. Pokud například bude přesvědčen, že Země je plochá,
pak i kdyby ho posadili do letadla a obletěli s ním celou zeměkouli
kolem dokola, on stejně zůstane skálopevně přesvědčen o své
„pravdě“; a navíc ty kteří s ním provedli onen důkaz o
kulatosti Země obviní, že celý tento akt byl z jejich strany
záměrně a zákeřně zmanipulovaný.
První z klíčových znaků
fundamentalistického myšlení je tedy tento: fundamentalista ví
jednou provždy co je a co není pravda, a není nic co by jeho
železným přesvědčením mohlo otřást. Na tuto skutečnost pak
vzápětí navazuje znak druhý: fundamentalista je absolutně
neschopen jakéhokoli kritického myšlení. To jest přesněji:
myšlení sebekritického. Kritické sebereflexe. Fundamentalista
bývá pravidelně velice, až přímo extrémně kritický – ale
pouze ke svým odpůrcům. Sám pro sebe je naprosto imunní vůči
jakékoli kritice; a reaguje krajně alergicky, respektive až
vyloženě agresivně na všechny výzvy, aby sám svůj názor
podrobil procesu sebekritiky.
Další charakteristický znak
fundamentalistického myšlení je vlastně obsažen už v
předcházejících, nicméně i tak stojí za to zmínit ho ještě
jednou zvlášť: fundamentalista zásadně ignoruje všechny
skutečnosti, všechna fakta, všechny argumenty které jsou v
rozporu s jeho přesvědčením. I kdyby tato fakta byla
sebezřejmější, i kdyby argumenty jeho oponentů byly
sebepřesvědčivější – fundamentalista nevidí a neslyší, on
nevnímá nic kromě svého vlastního výkladu světa. Naopak on
sám, pokud se už přece jenom podaří ho – silou faktů či mocí
argumentů – dotlačit do rohu, pak buďto vytrvale uhýbá, anebo
se naopak uchyluje k podivuhodným „kozlím skokům“ v
argumentačních řetězcích, zásady logiky pro něj nic
neznamenají, příčinné souvislosti zcela suverénně převrací
zcela na hlavu.
Další znak
fundamentalistického myšlení: toto myšlení je striktně
dichotomické. Binární. Fundamentalista nevidí nic jiného nežli
absolutní dobro na straně jedné, a absolutní zlo na straně
druhé. Fundamentalista tento svět vidí v neustálém existenčním
zápase mezi Dobrem a Zlem; a on sám sebe ovšem se vší
samozřejmostí vidí jakožto ušlechtilého a neúnavného rytíře
Dobra.
S tím pak souvisí další
znak fundamentalistického myšlení: toto je krajně zúžené,
veškeré uvažování fundamentalisty se pohybuje pouze na jedné
jediné bojové linii mezi zmíněným Dobrem a Zlem. Herbert
Marcuse, takto příslušník poválečné sociálně kritické
Frankfurtské školy ve svém díle „Jednodimenzionální člověk“
vylíčil typ člověka, který je působením odosobněných
mechanismů a tlaků kapitalismu zredukován jenom na jednu jedinou,
stejně tak zmechanizovanou dimenzi svého žití.
Ovšem – tato
charakteristika zúženého životního horizontu naprosto přesně
pasuje i na lidskou sortu fundamentalistů. I jejich životní
horizont je zúžen jenom na tuto jedinou dimenzi, na jednu jedinou
myšlenkovou linii. Při svém fundamentalistickém zápalu svého
(ať domnělého anebo třeba i relativně oprávněného) boje za
finální Dobro si sami vůbec nedokáží uvědomit, jak oni sami
zužují, redukují svůj životní horizont, jak sami sebe
připravují o schopnost vnímání autentické mnohotvárnosti,
mnohorozměrnosti přirozeného žití a bytí.
Dala by se v této
souvislosti použít i analogie o „tunelovém pohledu“: to je
termín z dopravní medicíny, používaný především pro popis
případu, kdy řidič řídí automobil pod vlivem alkoholu. Pokud
byl alkohol požit ve větším množství, pak se zorné pole tohoto
řidiče dramaticky zužuje, on ztrácí schopnost vnímat své
okolí, nýbrž vidí už jenom v rozmezí několika málo úhlových
stupňů vpřed, jako v tunelu. Tak i ideologičtí fundamentalisté
se neustále řítí vpřed ve svém názorovém tunelu, a nejsou
schopni vnímat nic dalšího napravo ani nalevo.
Dalším ze základních znaků
fundamentalistického myšlení je pak ten, že fundamentalisté
myslí a argumentují zcela schematickým, šablonovitým způsobem.
Jak už bylo řečeno oni mají jednou pro vždy svou „posvátnou“
pravdu; a veškeré jejich myšlení se pak pohybuje už jenom v
rámci jedné jediné, stále stejné myšlenkové šablony. Proto
jsou diskuse s nimi natolik únavné a úmorné; poté co už jednou
byla detekována tato jejich myšlenková šablona není pak už nic,
co by oni do diskuse dokázali vnést nového, překvapivého,
inspirativního. Jejich argumenty se v jedné nekonečné smyčce
opakují mechanicky stále dokola.
A
přece…
Vyjmenovali jsme si zde tedy
celou řadu znaků, které charakterizují myšlení fundamentalisty.
Je zcela zjevné, že toto myšlení je velice omezené,
redukcionistické, veškerou mnohotvárnou, komplexní skutečnost
tohoto světa zužuje jenom na jednu jedinou dimenzi, na jednu
jedinou linii mezi Dobrem a Zlem. Sotva který rozumný člověk by
si mohl přát propadnout takovémuto mentálně-kognitivnímu
redukcionismu.
Ale přes to všechno – nedá se nic dělat, ale
tomuto fundamentalistickému myšlení je nutno přiznat alespoň
jeden pozitivní aspekt. Totiž – toto fundamentalistické myšlení
má tu specifickou vlastnost či schopnost, který je dána tím že
právě svým naprostým fixováním na jeden jediný cíl, na jeden
jediný náhled dokáže proniknout pod povrch věcí mnohdy mnohem
hlouběji, nežli jak to dovede ono standardní myšlení, které se
až příliš často beznadějně utopí v množství mnohdy velmi
rozporuplných aspektů jsoucího světa.
Krátce řečeno: tam kde
standardní myšlení často nevidí více nežli pouhý chaos, tam
se pro fundamentalistické myšlení z tohoto chaosu, z této mlžiny
vynořují jasné a pevné obrysy určité entity, určité
struktury.
Abychom si ale blíže
osvětlili tento aspekt fundamentalistického myšlení, musíme
opustit dosavadní obecnou rovinu výkladu, a musíme si uvést zcela
konkrétní případ a příklad. Vraťme se k tomu, co bylo
předmětem diskusí na Britských listech v posledních dnech: byla
to otázka, zda všechnu vinu na aktuálním rusko-ukrajinském
konfliktu nese jenom a pouze ruský agresor, anebo zda zde přece
jenom (buďto zčásti, či dokonce primárně) svou vinu nemá i
svět kapitalistického Západu.
Dostáváme se zde tedy k
otázce vlastního – humánního či naopak nehumánního –
charakteru a nastavení kapitalistického společenského uspořádání.
Běžné, standardní vědomí tímto způsobem obvykle vůbec
neuvažuje. Toto konvenční vědomí vidí pouze především
politické uspořádání, které vnímá jako v zásadě svobodné a
demokratické, a pak ještě i ekonomické uspořádání, jehož
tržní charakter pociťuje jako v zásadě přirozený.
Toto běžné
vědomí tedy sice skutečnost kapitalistického uspořádání může
tu a tam hodnotit kriticky (například jeho zjevnou sociální
nerovnost); nicméně toto běžné vědomí obvykle vůbec neuvažuje
v kategoriích kapitalismu, to jest danou společenskou skutečnost
vůbec nedokáže uchopit a pochopit jako celek, jako systém který
vykazuje zcela specifické profilující znaky. Které při bližším
pohledu, při hlubší analýze nezřídka skutečně vykazují
citelně ahumánní vlastnosti a rysy.
Toto všechno tedy běžné
vědomí nevnímá, přinejmenším ne v této jasnosti a ostrosti.
Je to pak právě zásluha a specifická přednost „fundamentalistů“,
že právě svým ideologickým zaujetím dokáží pohlédnout pod
onen příkrov zdánlivě naprosto „svobodného“ a
„demokratického“ světa, že dokáží svým vyostřeným
pohledem mnohem citlivěji vnímat jeho odvrácené, jeho negativní
stránky. Ano, oni svým ideologickým zápalem velmi často
přestřelují daleko přes cíl, přespříliš zveličují
negativní znaky kapitalismu, příliš démonizují jeho charakter a
jednání jeho představitelů; ale přes to všechno, pokud obecný
mainstream není schopen tohoto hlubšího vhledu do odcizených
mechanismů kapitalistické skutečnosti, pak je to jenom a pouze
ideologický fundamentalismus, který na sebe musí vzít tuto úlohu
světlonoše, tedy toho kdo vrhá ostré světlo na tato skrytá
negativa kapitalistického společenského uspořádání.
Ukazuje se nám tedy závěrem
našich úvah, že na tomto světě opravdu nic není zcela
jednoduché a jednoznačné; a jakkoli fundamentalistický způsob
myšlení vždy redukuje tuto mnohotvárnou a složitou skutečnost
na jeden jediný úhel pohledu, pak na straně druhé je to právě
tento fundamentalismus, který dokáže odhalovat skryté dimenze
(kapitalistické) skutečnosti, kterou běžné vědomí nedokáže
odhalit, nedokáže spatřit.
Dodatek tak trochu navíc,
nicméně přece jenom potřebný. V předcházejících výkladech
bylo hovořeno především o fundamentalismu levicovém. Je ovšem
naprosto samozřejmé, že existuje ještě celá řada dalších
fundamentalismů. I když zůstaneme jenom na poli politiky, pak je
zde přítomen bezpochyby i fundamentalismus pravicový; ale –
jakkoli by se to mohlo zdát překvapivé, či dokonce protismyslné
– i fundamentalismus středový, mainstreamový. Konkrétní
podoba, a zároveň projev zúženého myšlení těchto
fundamentalismů jsou pak takové: levicový fundamentalismus všechno
zlo tohoto světa klade za vinu výhradně kapitalismu. Pravicový
fundamentalismus naopak všechnu spásu lidstva spatřuje ve
„svobodném trhu bez přívlastků“. Tedy v syrovém kapitalismu.
Zatímco mainstreamový fundamentalista se nás úporně snaží
přesvědčit, že právě a zrovna teď žijeme v tom nejlepším ze
všech možných světů, a že je projevem naprosté hereze a
bláznovství pokoušet se tento „posvátný svět svobody“
nějakým způsobem zpochybňovat. Respektive, že je projevem
nezodpovědného voluntarismu hledat vůči tomuto „nejlepšímu ze
všech možných světů“ nějakou humánnější, dějinně
progresivnější alternativu.
