Video ukazuje izraelské vojáky střílející na Palestince, kteří se vzdali v Jeninu
28. 11. 2025
Otec propuštěného palestinsko-amerického teenagera říká, že jeho syn trpěl v izraelském vězení
Zaher Ibrahim, otec propuštěného palestinsko-amerického teenagera Mohammeda Ibrahima, říká, že jeho syn během izraelského věznění výrazně zhubl a snášel drsné podmínky.
Mohammed (16) byl odveden z rodinného domu a držen více než devět měsíců. Podle obhájců případ odráží rozšířené týrání Palestinců Izraelem na okupovaném Západním břehu.
„Po propuštění jsme ho hned odvezli do nemocnice. Strávil tam téměř dvě hodiny, kde mu udělali krevní testy a kompletní lékařské vyšetření. Stále čekáme na výsledky,“ řekl Zaher Ibrahim pro Al Jazeera.
„Mohou vás zatknout a obvinit z čehokoli – s důkazy nebo bez důkazů – a jediné, co můžete udělat, je snažit se proti tomu bojovat,“ řekl krátce po setkání se svým synem.
„Je velmi těžké bojovat. Šance na výhru v případu proti izraelskému vojenskému soudu je v podstatě nulová.“
Zaher řekl, že během Mohammedova zadržení neměl k němu přímý přístup a informace o jeho stavu dostával pouze prostřednictvím americké ambasády nebo od bývalých vězňů zadržovaných ve stejném zařízení.
„Snažíme se, aby se jeho zdraví vrátilo do původního stavu,“ řekl.
Video natočené médii a obyvateli ukazuje dva palestinské muže v uprchlickém táboře v Jeninu, kteří byli konfrontováni izraelskými vojáky během jejich invaze na okupovaném Západní břehu.
Oba muži měli ruce vzadu za hlavou a jeden z nich si v jednu chvíli zvedl tričko, aby ukázal, že není ozbrojen.
Záběry ukazují popravu dvou palestinských mužů.
Palestina chválí evropský postoj proti izraelskému útoku na Západní břeh
Palestinské ministerstvo zahraničí uvítalo společné prohlášení ministrů zahraničí Francie, Velké Británie, Itálie a Německa k smrtícím událostem na okupovaném Západním břehu.
V prohlášení ministerstvo uvedlo, že „vysoce oceňuje“ jasné odsouzení evropských ministrů nelegální expanze izraelských osad na okupovaném palestinském území, včetně východního Jeruzaléma, jakož i jejich odsuzování eskalujících útoků osadníků na Palestince a zadržování palestinských daňových příjmů Izraelem.
Ministerstvo uvedlo, že evropská výzva ke zrušení plánu osady „E1“, který by rozdělil Západní břeh a usnadnil další zabírání půdy, spolu s požadavky na uvolnění zadržovaných daňových prostředků, jsou pozitivními kroky, které posílí schopnost palestinské samosprávy vládnout.
Izraelské zabíjení v Jeninu odráží „zrychlený proces dehumanizace“
Yuli Novak, výkonný ředitel izraelské organizace na ochranu lidských práv B'Tselem, říká, že zastřelení dvou Palestinců izraelskými vojáky v Jeninu odráží „zrychlený proces dehumanizace“ a „úplné opuštění“ palestinských životů izraelskými úřady.
Novak uvedl, že Izrael nemá „žádný mechanismus“, který by byl schopen takové zabíjení zastavit nebo stíhat odpovědné osoby, a vyzval mezinárodní společenství, aby ukončilo beztrestnost Izraele a přivedlo pachatele k odpovědnosti.
Podle organizace B'Tselem izraelské síly a osadníci od října 2023 zabili na okupovaném Západním břehu více než 1 000 Palestinců.
Amnesty International bije na poplach kvůli „krutému“ útoku Izraele na okupovaném Západní břehu Jordánu
Amnesty International uvádí, že je „vážně znepokojena“ novou vojenskou ofenzívou Izraele v severních částech Západního břehu Jordánu.
„Podobné předchozí operace již násilně vysídlily tisíce Palestinců z uprchlických táborů v Jeninu, Tulkaremu a Nur Shams,“ uvedla organizace na sociálních médiích.
Amnesty popsala tento velký útok jako součást „krutého systému apartheidu Izraele vůči Palestincům na okupovaném palestinském území“.
Izraelské síly zablokovaly lékaře po zabití palestinských mužů
Členové izraelského Knessetu reagují na video „popravy“ v Jeninu
Záběry, na nichž izraelské síly střílejí zblízka na dva palestinské muže, vyvolaly na internetu všeobecné pobouření a rozhořčení.
Sarit Michaeli, mezinárodní ředitelka přední izraelské organizace pro lidská práva B'Tselem, popsala tyto vraždy jako „chladnokrevnou popravu“.
Ahmed Tibi, palestinsko-izraelský zákonodárce a lékař, napsal na X: „Takhle vypadá okupace. A takhle vypadá válečný zločin.“
Ofer Cassif, progresivní zákonodárce z levicové židovsko-arabské strany Hadash, řekl: „Tohle není ‚válka‘, je to chladnokrevná vražda, za kterou musí vrazi zaplatit vysokou cenu.“
„Válka na vyhubení v Gaze se ‚dováží‘ na Západní břeh a svět mlčí,“ dodal Cassif.
Americký kongresman kritický vůči Izraeli říká, že AIPAC „utrácí“ v jeho okrsku
Ro Khanna, demokratický zákonodárce z Kalifornie a hlasitý kritik genocidní války Izraele v Gaze, říká, že AIPAC, prominentní proizraelská lobbistická skupina, „utrácí v mém volebním obvodu“.
Khanna řekl, že skupina „žádá lidi, aby nevěřili tomu, co viděli na vlastní oči“, a narážel tím na devastaci v Gaze.
„Politici, kteří podléhají zvláštním zájmům v Gaze, se nepostaví proti korupci ve Washingtonu ani za pracující Američany. Je to morální zkouška pro každého, kdo chce vést naši stranu,“ řekl.
AIPAC má obrovský vliv na americkou politiku. Jeho podpora nebo odpor často rozhodují o úspěchu či neúspěchu kampaně kandidáta. Hraje také klíčovou roli při formování zahraniční politiky USA na Blízkém východě.
Izrael nařídil demolici 23 budov v uprchlickém táboře v Jeninu
Izraelské síly vydaly příkaz k demolici 23 budov v uprchlickém táboře v Jeninu, což je nejnovější vlna ničení zaměřená na palestinské komunity na severu Západního břehu.
Podle UNRWA má demolice začít v pátek a zahrnuje kompletní demolici 12 budov a částečnou demolici dalších 11 budov. Tábor v Jeninu čelil letos opakovaným demoličním kampaním.
Demolice přicházejí v době, kdy izraelské síly zintenzivňují svou vojenskou operaci „Železná zeď“ na severu Západního břehu Jordánu, která byla zahájena v lednu. Útok zahrnuje rozsáhlé razie, zabíjení a ničení infrastruktury v Jeninu a okolních oblastech.
Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo jména dvou Palestinců zabitých izraelskými vojáky
Palestinské ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo jména dvou neozbrojených mužů, kteří byli zastřeleni izraelskými vojáky v Jeninu na okupovaném Západním břehu Jordánu, když měli ruce nad hlavou.
Byli identifikováni jako Al-Muntasir Billah Mahmoud Qassem Abdullah (26) a Yousef Ali Yousef Asa’asa (37).
Jejich těla jsou stále zadržována izraelskými úřady, informovala agentura Wafa.
Izraelská armáda vysílá další vojáky do obléhaného Tubasu
Izraelská armáda vyslala posily do města Tubas na severu Západního břehu Jordánu, kde již druhý den probíhá rozsáhlá invaze a obléhání.
Vojáci byli viděni, jak se přesouvají z kontrolního stanoviště Tayasir východně od Tubasu a z brány Atouf, čímž rozšiřují svou přítomnost v několika oblastech provincie, informovala oficiální agentura Wafa.
Izraelské síly nadále prosazují přísný zákaz vycházení, blokují všechny hlavní a vedlejší silnice zemními valy, provádějí razie v domech a zadržují obyvatele. Desítky Palestinců zůstávají zadržovány v polních výslechových centrech, dodala agentura Wafa.
Šéf UNRWA zdůrazňuje rozšíření humanitární pomoci v Gaze
Generální komisař Philippe Lazzarini z agentury OSN pro palestinské uprchlíky říká, že vzhledem k rostoucím potřebám rozšiřuje humanitární operace v Gaze.
Lazzarini uvedl, že zdravotnické týmy UNRWA nyní ošetřují téměř 15 000 pacientů denně a rozšiřují veřejné zdravotnické služby. Agentura také pracuje na zajištění přístupu k čisté vodě, zatímco týmy sbírají a likvidují odpad, který se stal významnou hrozbou pro veřejné zdraví.
Psychosociální poradci UNRWA pořádají denní sezení, aby pomohli rodinám vyrovnat se s traumatem a ztrátou, uvedl. Téměř 50 000 dětí nyní navštěvuje osobní výuku a mnoho dalších online.
S 12 000 zaměstnanci v terénu a desítkami let provozních zkušeností má UNRWA podle Lazzariniho kapacitu a důvěru komunity, aby přímo a nákladově efektivně poskytovala základní zdravotní, vzdělávací a sociální služby.
Vyzval k zrušení všech izraelských omezení humanitárního přístupu, aby bylo možné uspokojit naléhavé potřeby a stabilizovat zoufalé podmínky v palestinské enklávě zničené válkou.
Jak Izrael řeší obvinění proti svým vojákům?
Izraelská armáda uvádí, že zabití dvou mužů v Jeninu je „prošetřováno“. Izrael však má špatnou bilanci v oblasti vyšetřování svých vojáků za pochybení nebo porušení válečného práva, což podporuje kulturu beztrestnosti a tolerance takového chování.
Několik nevládních organizací se zabývalo vyšetřováním prováděným armádou.
Organizace Action on Armed Violence provedla v srpnu 2025 rozsáhlé vyšetřování, které zjistilo, že 88 % izraelských vojenských vyšetřování obvinění ze zneužívání v Gaze od října 2023 bylo buď zastaveno, nebo uzavřeno bez výsledku, přičemž pouze v jednom případě došlo k uložení trestu odnětí svobody.
Izraelská organizace na ochranu lidských práv Yesh Din zjistila, že z 1 260 stížností podaných v letech 2017 až 2021 vedlo k trestnímu stíhání pouze 0,87 % stížností proti vojákům. Uvedla, že vojenský systém vymáhání práva projevuje „naprosté pohrdání životy Palestinců“.
K stejnému závěru dospěla i organizace Amnesty International ve své analýze izraelského vojenského soudního systému. Z 52 trestních vyšetřování zahájených v souvislosti s úmrtími ve vazbě a obviněními z mučení vedlo pouze jedno k obžalobě.
Izraelské síly zahájily sérii útoků na jižní Libanon
Izraelská armáda uvedla, že její síly provedly letecké údery na údajné sklady zbraní, vojenské objekty a další infrastrukturu v jižním Libanonu.
Libanonská národní tisková agentura (NNA) oznámila, že izraelské stíhačky dnes odpoledne zahájily novou sérii leteckých útoků zaměřených na oblasti Jarmuq a al-Mahmoudiya v okrese Jezzine. Obě lokality byly zasaženy několika rychlými údery.
NNA dále uvedla, že izraelské síly střílely z útočných zbraní na farmáře na okraji oblasti Wazzani poblíž Marjayounu. Nebyly hlášeny žádné oběti.
Izraelská armáda opakovaně provádí útoky na jižní Libanon téměř denně, a to i přes příměří s Hizballáhem, které platí od listopadu 2024.
Rozsáhlá izraelská bombardovací kampaň zabila během dvou let války s Hizballáhem více než 3 000 lidí a vyhnala z domovů téměř milion civilistů.
Velká Británie, Německo, Francie a Itálie odsoudily násilí osadníků na Západním břehu
Francie, Německo, Itálie a Velká Británie odsoudily masivní nárůst útoků izraelských osadníků na palestinské civilisty na okupovaném Západním břehu.
Jejich společné prohlášení přišlo poté, co v říjnu došlo k 264 útokům Izraelců z nelegálních osad, což je nejvyšší měsíční počet od roku 2006, kdy OSN začala sledovat násilné incidenty.
Evropské mocnosti vyzvaly Izrael, aby „dodržoval své závazky podle mezinárodního práva“, a varovaly, že rostoucí násilí ohrožuje mírový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Palestinu.
Vyzvaly Izrael, aby pachatele postavil před soud, a poznamenaly, že odsouzení ze strany izraelských představitelů „musí být převedeno do činů“.
Prohlášení také kritizovalo schválení 28 000 nových bytových jednotek v osadách od ledna a zadržování daňových příjmů palestinské samosprávy, přičemž varovalo, že obě politiky ohrožují řešení dvou států.
Palestina obviňuje izraelské síly z „chladnokrevných poprav“ během razie v Jeninu
Ministerstvo zahraničí odsoudilo to, co nazývá „popravou“ dvou mladých Palestinců v Jeninu „chladnokrevně, i poté, co se vzdali“ izraelským vojákům během jejich útoku na Západním břehu.
Záběry ukazují vojáky, kteří nařizují dvěma lidem, aby se přesunuli dovnitř poškozené budovy, než zazní série výstřelů a jeden z mužů se skácí k zemi.
K zabití došlo poblíž Jabal Abu Dhahir, nedaleko uprchlického tábora v Jeninu. Ministerstvo označilo incident za „válečný zločin“ a součást toho, co popsalo jako „systematické a rozšířené“ mimosoudní popravy.
Vyzvalo mezinárodní společenství a Radu bezpečnosti OSN, aby přijaly okamžitá opatření proti izraelským vůdcům.
Pět Palestinců propuštěných Izraelem se vrací do pásma Gazy
Pět Palestinců bylo propuštěno izraelskými úřady a vrátilo se do pásma Gazy.
Mezi nimi je i Tasneem al-Hams, palestinská zdravotní sestra, kterou lze vidět na obrázku zveřejněném níže Palestinským centrem pro obhajobu vězňů.
Byla opakovaně zatčena, propuštěna a znovu zatčena. Je dcerou Marwana al-Hamse, významného lékaře a ředitele nemocnice v Gaze, který byl také již dříve zatčen.
Izraelské síly napadly palestinského muže a násilně vyhnali beduínské rodiny na Západním břehu
Palestinský muž byl zraněn poté, co ho izraelští vojáci zbili poblíž města Idna, západně od Hebronu na okupovaném Západním břehu.
Svědci uvedli, že vojáci umístění na vojenské kontrolní stanici napadli muže, když se pokoušel projít, a byl převezen do nedaleké nemocnice na ošetření, informovala agentura Wafa.
Jinde na okupovaném Západním břehu izraelští vojáci donutili dvě beduínské rodiny opustit oblast al-Balqa severně od Jericha.
Podle palestinské nevládní organizace al-Baidar Organisation for the Defence of Bedouin Rights (Organizace na obranu práv beduínů) vojáci vtrhli do této oblasti a vyhnali dvě rodiny, které již minulý měsíc byly vysídleny z oblasti jihovýchodně od Nablusu.
Hassan Mleihat, generální koordinátor této skupiny, uvedl, že beduínské komunity v Jerichu a Jordánském údolí nadále čelí zintenzivněným útokům osadníků, stejně jako nucenému vysídlování a rozsáhlému zabavování půdy ze strany izraelských úřadů.
Izraelský ministr Ben-Gvir podporuje vojáky zapojené do poprav v Jeninu
Itamar Ben-Gvir, izraelský ministr národní bezpečnosti z krajní pravice, říká, že izraelští vojáci, kteří zastřelili dva neozbrojené muže v Jeninu, když se vzdali, „jednali přesně tak, jak se od nich očekávalo“, a vyjádřil vojákům svou „plnou podporu“.
Jeho prohlášení předchází výsledkům vyšetřování izraelské armády, která uvedla, že smrtelný incident je „v šetření“.
Od té doby, co se Ben-Gvir stal ministrem vlády dohlížejícím na izraelskou policii, věznice a bezpečnost, došlo k nárůstu násilí proti Palestincům a rostoucí beztrestnosti vojáků a osadníků, kteří se těchto činů dopouštějí.
Palestinský velvyslanec odsuzuje popravy v Jeninu jako válečný zločin
Hussam Zomlot, palestinský velvyslanec ve Velké Británii, označil popravu dvou mužů na Západním břehu izraelskými vojáky za „válečný zločin a součást vzorce chování na okupovaném území“.
„Mezinárodní prohlášení odsuzující tento čin nestačí – zločinci musí být pohnáni k odpovědnosti,“ dodal Zomlot.
Izraelští civilisté se pokoušejí proniknout do Sýrie
Izraelská armáda uvádí, že se několik izraelských civilistů pokusilo na několika místech proniknout na Izraelem okupované Golanské výšiny a poté pokračovat dále do Sýrie.
Vojáci byli „vyslání na dvě místa a krátce nato byli civilisté lokalizováni“ a vráceni, uvádí se v prohlášení.
Osoby byly předány policii k „dalšímu zpracování“.
Izraelská policie uvedla, že celkem 13 osob se pokusilo překročit hranici ve dvou skupinách: jedna se skládala z osmi osob a druhá z pěti.
Izraelská armáda zahájila „přezkum“ poté, co vojáci stříleli na muže, kteří se vzdali
Izraelská armáda nyní vydala prohlášení k tomuto incidentu.
Tvrdí, že oba muži byli podezřelí z napojení na „teroristickou síť“ na okupovaném Západním břehu. Armáda uvedla, že vojáci našli muže v budově, „zahájili postup kapitulace“ poté, co muži vyšli ven, a poté „byla na podezřelé osoby namířena palba“.
Britský ministr vyzývá k otevření hraničních přechodů do Gazy a zrušení omezení pomoci
Britský ministr pro Blízký východ Hamish Falconer vyzval k otevření všech pozemních hraničních přechodů do Gazy a ke zrušení omezení pomoci s příchodem zimy.
„Všechny hraniční přechody musí být otevřeny, nevládní organizace musí mít možnost fungovat a blokování pomoci musí skončit,“ uvedl Falconer.
V pondělí šéf mediálního úřadu v Gaze uvedl, že pouze třetina z 600 nákladních vozidel, která měla podle dohody o příměří denně vjíždět do Gazy, byla skutečně vpuštěna na území.
„Okamžitou prioritou musí být pomoc, rychlá, trvalá a neomezená,“ řekl Falconer.
