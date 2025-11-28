Česko má jeden z nejvyšších počtů lidí bez domova
28. 11. 2025
Tento pán s berli si na lavičce četl. Před vánočním rozjuchaným náměstím, v několika stupních pod nulou.
Je
to ostuda. Jako Česko máme jeden z nejvyšších počtů lidí bez domova.
Odhaduje se, že až dvě třetiny z nich mají duševní problémy. Na ulicích
vídám čím dál tím častěji
lidi o berlích, na vozíku. Stydím se, že to jako relativně bohatá
společnost dopustíme, protože bez pomoci se většina z nich z ulice
nedostane, píše Jasna Flamiková.
U
nás i v zahraničí se zkoušely úspěšné projekty, kdy se s pomocí tito
lidé zabydlují. Někteří se dokážou vrátit i do práce a většina se
zvládne začlenit do normálního života. Společnost na tom nakonec ušetří.
Touto cestou jde například Finsko, které do výstavby a další podpory
masivně investuje. A vyplatí se mu to.
U
nás bohužel s tzv. super dávkou hrozí, že na ulicích skončí další lidé.
Lidé, kteří se snaží pracovat, ale nenajdou práci, ze které by pokryli
náklady. Někdy je přepadne nenadálá nemoc, výpověď z práce, nemáte
příjem a nemáte z čeho platit náklady a o bydlení přijdete velmi rychle.
Někdy pečují o někoho dalšího a jsou tím pro trh práce handicapovaní.
Je hrozné, že lidé, kteří pracují, mají problémy zaplatit základní
náklady na bydlení a na život.
Často
slýchám, že si za to můžou sami, že jim takový způsob života vyhovuje.
Nevyhovuje, málokdo z nich si to zvolil dobrovolně.
Není to jen těmi lidmi, je to selhání systému.
Pomoci
lidem bez domova můžete například nákupem nocleženky. Koncem týdne
mají přijít větší mrazy. Taky můžete zakoupit díla a obrázky v aukci,
jejíž celý výtěžek půjde na pomoc lidem bez domova v Brně.
K tomu dodává Pavel Veleman:
Nocleženky ani jedna noc na ulici s koncertem neřeší to primární, (pochopitelně v této situaci věc moc potřebná), nesmí však přehlušit to zásadní sdělení: Toto není individuální selhávání jednotlivců, toto jsou následky zvrácené, šílené sociální politiky této země...
Nejhorší je, že již vlastně ani ministři MPSV nevědí, co je komplexní sociální politika (viz Potůček, Krebs, Tomeš...) a zaměňují ji třeba za paskvil jménem superdávka....
Řešení jsou jasná, Daniel Prokop
a jeho
tým ho mají napsaný, změna komplexní sociální politiky této země ( viz zahrnuje dostupné bydlení, dostupné zdravotnictví, nesegregované školství a hlavně přetnou tu šílenou vazbu toho jediného procenta vlastně na úplně vše, tam je zásadní problém, stačí začít překopáním daňového nastavení a najednou uvidíte ty změny...
Dokud se organizace, jako je například Naděje, Armáda spásy, Asociace sociálních pracovníků .. jednoznačně a statečně nepřipojí k tvrdému ataku na politické reprezentace, to tsunami bezdomovectví v této zemi spacákem nezastavíš....
Chyba je v systému a ten systém se musí napravovat politicky, nikdy ne opačně! ...Nebojme se těch politických oblud!
Zvedněme hlavy a narovnejme se...Kdy, když ne teď, kdy míjíme promrzlé chudáky cestou do firmy, úřadu...! Držme při sobě
