Znovu o Szántóvých lžích v České televizi. Že se ta instituce nestydí?
2. 12. 2025
Foto: Szántovy lži. Příměří Izrael více než třistakrát porušil, dál zabíjí palestinské civilisty včetně dětí. každý den Izrael zabije nejméně dvě děti. Palestinci i nadále hladovějí, Izrael blokuje dodávky všeho do Gazy. Izrael vraždí civilisty na Západním břehu a bourá jim jejich příbytky a ničí pole
Dan Přibáň: Stavění rovnítka mezi pojmy žid a Izraelec a židé a Izrael škodí židům po celém světě. Právě Szántó, který má velký podíl na tom, že v Česku je tak silná podpora izraelské genocidy, je ukázkou člověka podporujícího skutečný antisemitismus tím, že mezi termíny Izraelec a žid dává záměrně rovnitko.
Bojrk, Massive Attack a další umělci v rámci kampaně "No music for genocide" požadují, aby jejich hudba nebyla streamována na území Izraele. Bez rozlišení národnosti či náboženství.
Je to jejich forma protestu proti genocidě, podobně, jako když mnoho firem přestalo podnikat v Rusku na protest proti napadení Ukrajiny.
Szántó účelově zaměňuje slovo žid a Izraelec a nechutně podsouvá spojení s nacismem. Je to linie, kterou dlouhodobě prosazuje Izrael v rámci své propagandy, linie, kterou prosazuje kupříkladu i Federace židovských obcí.
Izrael a jeho podporovatelé se schovávají za židy a kryjí za nimi okupaci, apartheid, válečné zločiny a genocidu.
Je třeba prosazovat pravý opak! Židé nejsou Izrael a obrovské množství židů Izrael tvrdě kritizuje.Útočit na židy, protože se Izrael dopouští strašlivých činů, je nespravedlivé, odsouzeníhodné a odporné!
