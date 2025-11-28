K Zemi míří anomálně se pohybující vesmírný objekt
28. 11. 2025
čas čtení
4 minuty
Vědci z Institutu pro výzkum vesmíru Ruské akademie věd uvedli, že 19. prosince kometa 3I/ATLAS proletí v kosmických termínech velmi blízko Zemi – ve vzdálenosti asi 269 milionů km. A v březnu 2026 se přiblíží k Jupiteru ještě víc – na vzdálenost asi 53 milionů km, píše Andrej Vaganov
.
Kometa C/2020 M3 (3I/ATLAS) byla objevena observatoří systému Asteroid Terrestrial-impact System (ATLAS) v červnu 2020. Jedná se o dlouhoperiodickou kometu vycházející z Oortova oblaku, který leží daleko za oběžnými dráhami planet ve Sluneční soustavě. Jedná se o obrovskou kulovitou oblast obklopující naši Sluneční soustavu, složenou z ledových těles. Zřejmě to byla vzácnost výskytu tohoto mezihvězdného hosta v naší sluneční soustavě, co způsobilo takový rozruch zájmu o tento objekt. Je to také teprve třetí známá mezihvězdná kometa.
Obecně je třeba říci, že trajektorie komet jsou matematicky přesně vypočítány na základě zákona univerzální gravitace, který objevil Isaac Newton už v 17. století. Zákon univerzální gravitace byl nakonec přijat kontinentální vědeckou komunitou v roce 1759, kdy byla Halleyova kometa znovu pozorována. Parametry dráhy a čas objevení byly přesně vypočítány Alexisem Clairautem na základě Newtonovy teorie. "Clairautovo dílo, výpočet času návratu Halleyovy komety, dokončené 13. dubna 1759 a méně než měsíc poté odůvodněné pozorováními, mu přineslo velkou popularitu. Clairaut, obrazně řečeno, všem ukázal, s jakou jistotou lze takové jevy předpovědět na základě Newtonových teorií, jejichž předpovědi byly obecně považovány za nepředstavitelné," poznamenal francouzský matematik a historik matematiky 19. století Paul Tannery.
Ale 3I/ATLAS má poněkud nestandardní parametry pohybu. Jedním z prvních znaků anomálního chování bylo prudké zvýšení jasnosti komety krátce po jejím zjištění. Obvykle komety pomalu zvyšují jasnost, když se blíží ke Slunci, ale 3I/ATLAS ukázala nečekaný nával aktivity, který výzkumníky zmátl.
Pozorování ukázala, že jádro komety má složitou strukturu, pravděpodobně složenou z několika fragmentů. To by mohlo vysvětlit náhlé výbuchy aktivity, kdy jednotlivé fragmenty byly vystaveny slunečním paprskům a začaly aktivně vypouštět plyn a prach.
Někteří astronomové naznačují, že kometa mohla narazit do jiného nebeského tělesa, což způsobilo zničení části jádra komety. Jiní poznamenávají, že neobvyklé vlastnosti komety souvisejí se složením jejího jádra, které obsahuje exotické sloučeniny.
Podle ruských vědců, kteří aktivně studují kometu 3I/ATLAS, dosahuje její průměr přibližně 24 km a stáří se odhaduje na více než 7,5 miliardy let, což výrazně převyšuje stáří našeho Slunce. Pozorovatelé také zaznamenali změnu barvy komety, když prochází naší sluneční soustavou. Zdroj záře je také stále neznámý.
Objekt neustále mění svou polohu v důsledku negravitačních sil způsobených odpařováním ledu z jeho povrchu. Předpokládá se tedy, že když kometa proletí blízko Jupiteru ve vzdálenosti pouhých 0,357 AU (astronomické jednotky, něco přes 53 milionů km) v březnu 2026, gravitace plynného obra může významně ovlivnit trajektorii 3I/ATLAS. Ruští astronomové modelovali orbitální vlastnosti komety. Identifikovali možné cesty ke změně kurzu po setkání s Jupiterem, včetně možností návratu do oblasti blízko Slunce nebo hlouběji do galaxie.
Ale přísně vzato, jedná se pouze o pravděpodobnostní (náhodné) možnosti. Faktem je, že v tomto případě řešíme takzvaný problém tří těles.
Anglický matematik profesor Ian Stewart například poznamenává, že "matematický svět se potýká s problémem gravitační interakce pouze tří těles, která se zdají dodržovat Newtonův inverzní kvadratický zákon gravitace, už více než sto let." Je pravda, že dnes víme, že dynamika těchto tří těles je chaotická a natolik nepravidelná, že nese prvky náhodnosti.
"To vše vypadá poněkud zvláštně na pozadí úžasného úspěchu Newtonovy gravitační teorie, která mimo jiné vysvětlovala pohyb planet kolem Slunce... Zřejmým dalším krokem je zapsat rovnici pro dráhy tří těles a vyřešit ji. Ale tyto dráhy nemají přesné geometrické charakteristiky, ani vzorec v geometrických souřadnicích," píše Stewart ve své knize The Greatest Mathematical Problems.
Chaotické bloudění 3I/ATLAS sluneční soustavou jistě přinese mnoho překvapení. Ať už je to jakkoliv, vědci z Institutu pro výzkum vesmíru Ruské akademie věd ujišťují: další snížení vzdálenosti komety od Země na kritickou úroveň je nepravděpodobné.
Zdroj v ruštině: ZDE
402
Diskuse