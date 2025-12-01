'Prázdné místo': Proč americká kultura stagnuje
"Tohle je Bach a je to rock/ Je to rockový blok Bacha/ Který se naučil ve škole/ Nazývané škola tvrdých ran" — Tenacious D
Stagnuje kultura, alespoň ve Spojených státech? Existuje řada významných autorů, kteří tvrdí, že ano. Například Adam Mastroianni viní z kulturní stagnace averzi k riziku vyplývající z delšího života a nižšího rizika v pozadí.
Ted Gioia mezitím viní společnosti averzívní k riziku z monopolizace obsahu s duševním vlastnictvím a používání algoritmů hackování dopaminu k monopolizaci pozornosti spotřebitelů.
Jelikož jsme v 20. letech 21. století, oba autoři přinášejí spoustu dat na podporu svých argumentů. Nebudu to zde shrňovat, ale v podstatě se zaměřují na různé oblasti kulturní produkce jako knihy, filmy, hudbu, televizi a hry, a ukazují, že:
Staré mediální produkty (včetně pokračování, remaků a adaptací) nahradily nové produkty.
Popularita je nyní více soustředěna mezi malý počet produktů.
Tyto důkazy považuji za poměrně přesvědčivé. Protiargument, který předkládají lidé jako Katherine Dee a Spencer Kornhaber, je, že tvůrčí úsilí se přesunulo k novým formátům jako memy, krátká videa a podcasty. Myslím, že to je rozhodně pravda, ale nemohu si pomoct a mám pocit, že toto vysvětlení je nedostatečné.
Bez ohledu na to, co se děje na TikToku, fakt, že náklady na tvorbu filmů výrazně klesly, by měl znamenat, že vzniká více dobrých nových filmů; místo toho jsme zaplaveni pokračováními a remaky. Děje se něco jiného a možná v tom mají Mastroianni a/nebo Gioia pravdu.
Ale každopádně, je tu ještě jeden myslitel o kulturních otázkách, kterého obzvlášť rád čtu, a to je David Marx. Marx je podle mého názoru žalostně nedoceněný myslitel o kultuře. Jeho první kniha "Ametora" — o historii poválečné japonské pánské módy — je naprostou klasikou.
Jeho druhá kniha "Status and Culture" je mnohem těžší a složitější kniha, která se zabývá otázkou, proč lidé tvoří umění; stojí také za přečtení, i když si myslím, že mnoho věcí přehlíží.
Na jaře 2023 jsem se s Davidem setkal v parku v Tokiu. Procházeli jsme se a on se mě zeptal, jakou knihu by měl napsat příště. Požádal jsem ho, aby nám řekl, kam by se měla internetová kultura — a tím pádem i celá kultura — ubírat dál.
Odpověděl, že pokud chce napsat takovou knihu, musí nejprve napsat kulturní historii 21. století; pokud chceme vědět, kam bychom měli jít, musíme pochopit, kde jsme byli.
"Blank Space: A Cultural History of the Twenty-First Century" je tou knihou. Většina "Blank Space" je jen vyprávění o všech důležitých událostech, které se staly v americké popkultuře od roku 2000.
Můžete si přečíst vše o newyorské hipsterské scéně, překvapivém vlivu Pharrella Williamse a Neptunů, rozmařilosti Terryho Richardsona, chytrém sebemarketingu Paris Hilton a Kim Kardashian a tak dále.
Můžete se dozvědět něco o "poptimismu" a memech z 4chanu. Můžete znovu prožít vzrušení z raných Obamových let a zklamání, které následovalo po nástupu Trumpa. A tak dále. Je to typ retrospektivy, jaký dříve dělal časopis TIME, ale kvalitnější a knižní délky — dobrá kniha, kterou si můžete nechat na polici.
V rukou většiny autorů, stejně jako ve starých číslech TIME, by to působilo jako zmatený seznam prádla — jen jeden kulturní fakt za druhým. Ale talent Davida Marxe jako spisovatele je takový, že dokáže příběh udělat soudržným. Podle jeho vyprávění byla kultura 21. století zaměřena především na internet a celkový dopad internetu byl trend směrem k nevýrazné uniformitě a hrubému komercionálnímu smýšlení.
Ve skutečnosti Marxova schopnost v narativní historii někdy brání jeho pokusům o velkolepé teorie. Je tak dobrý v destilaci vzhledu a zvuku dekády nultých let — streetwear inspirovaný hip-hopem, skladby Neptunes a tak dále — že nakonec přináší toto desetiletí život v živých barvách. To nakonec velmi ztěžuje vnímat nultá léta jako zapomenutelné a nevýrazné období.
Jindy vedou Marxovy vlastní osobní preference k mezerám v narativu. Filmem jako médiem se moc nezabývá a nakonec přehlíží, že nultá léta byla zlatým desetiletím nezávislého filmu. Kultura není zcela definována hudbou a módou.
Marx se také příliš nezabývá explozi japonských kulturních importů do USA v prvních dekádách 21. století — což je ironické, protože to bylo téma jeho první knihy.
I když vyprávíte jen příběh americké kultury, zahraniční importy jsou důležité, protože mohou zatlačit domácí produkty — děti si mohou číst mangu místo komiksů, sledovat anime místo americké televize a podobně. Globalizace není totéž co stagnace; i když se výrobní centrum přesune do zahraničí, něco se stále vyrábí a spotřebovává.
Jsou to drobné výtky, ale narativní metodologie knihy má vážnější slabinu. Dlouhý seznam témat brání jakémukoliv pokusu vyprávět soudržný kulturní příběh. Pokud všichni poslouchají pár mainstreamových kapel, můžete je pojmenovat a poznat zvuk desetiletí; pokud všichni poslouchají malou indie kapelu, kterou sledují jen oni a dalších 100 lidí na Soundcloudu, je úkol popsat celou tu kapelu beznadějný.
Někdy mám pocit, že jako hipster generace X Marx přehání Nirvana Moment — ten den na začátku roku 1992, kdy post-punková kapela ze Seattlu v flanelových kalhotách sesadila Michaela Jacksona z hitparádového trůnu.
To byl jistě skvělý moment, stejně jako pokaždé, když se nezávislý nováček prosadí do mainstreamu. Ale nemůžeme očekávat, že to bude norma. O začátku 20. let 21. století a neschopnosti tvůrců z TikToku zbohatnout Marx píše:
"Místní kulturní činnost představovala pro celebritní aristokracii filmů, televize a supermodelek malou hrozbu. Jen hlavní proud mohl uspokojit věčnou potřebu sdílené kultury... V nejlepším případě by monokultura mohla projít drobnými kosmetickými změnami: rotující obsazení "královských rodů" v popové aristokracii místo skutečné revoluce."
Ale zdá se mi, že takhle to obvykle chodí. Důvod, proč bylo tak působivé a pozoruhodné, že Nirvana v roce 1992 sesadila Michaela Jacksona z trůnu, je ten, že takové věci se téměř nikdy nestávají. Obvykle mainstream zůstává mainstreamem a indie zůstává indie, a nikdy neuvidíte, jak vaši indie hrdinové převrátí oblohu.
Jen tam sedíte a užíváte si je, protože jsou vaši. Hipsteři nemusí být revolucionáři — můžete tam jen sedět a pyšně se tvářit, že jen vy a vašich pět přátel víte o nejlepší kapele světa, místo abyste se zlobili, že se nikdy nedostanou na Billboard Hot 100.
Co důkazy shromážděné Mastroiannim a Gioiou, že popularita se soustřeďuje mezi stále menší a menší skupinou kulturních aristokratů? Může se stát, že rozložení chuti se stává leptokurtičtějším — koncentrovanějším uprostřed, ale s širším rozmístěním na okrajích.
Ve světě online videa, grafických románů, televize a módy se téměř jistě děje právě toto. Nejlepší módní styly světa nejsou předváděny na přehlídkovém mole na Pařížském týdnu módy; vytvořila je nějaká jednadvacetiletá japonská studentka módy, která se probudila v podivné náladě.
Nejlepší videa na YouTube mají jen 10 000 nebo možná 100 tisíc zhlédnutí, a nejlepší TikTok videa pravděpodobně mnohem méně. A podle mého názoru se dnes vyrábí více skvělých specializovaných grafických románů než kdy dřív, i když každý z nich má relativně malé publikum. (Aktualizace: Jak jeden komentátor poznamenal, webkomiksy jsou dalším médiem, které právě teď zažívá explozi kreativity.)
Co se týče televize, v 90. letech všichni sledovali Seinfelda a Frasiera a Přátele, a pár lidí slyšelo o The State nebo Mad TV, ale v minulém desetiletí přišla exploze středně velkých komediálních pořadů, které oslovovaly spíše publikum úzce zaměřené na humor — Party Down, Key & Peele, Kim's Convenience, Letterkenny, Parks & Recreation, a tak dále.
Ale v některých jiných oblastech, jako jsou knihy, tradiční film a hudba, to téměř jistě není to, co se děje. Na rozdíl od YouTube videí jsem v 20. letech neobjevil pár skvělých nezávislých filmů, které by nikdo jiný neocenil — neobjevil jsem žádný. Totéž platí pro sci-fi knihy (můj žánr).
To je silný ukazatel, že jich opravdu moc není; ústní doporučení je silné a spousta lidí sdílí mé obecné preference a pověsti se šíří. Totéž platí pro hudební umělce, v menší míře; občas objevím pár skvělých nových umělců, ale obecně bylo v dřívějších desetiletích mnohem víc skvělých niche indie umělců. Kdyby jich bylo víc, našel bych je.
Tím si tedy trochu hraji na ďáblova advokáta. Stagnace, kterou vnímají Marx, Mastroianni a Gioia, je skutečná, i když není rovnoměrně rozložena. Nevýrazná všežravá chuť, na kterou si Marx stěžuje, je v době sociálních médií velmi reálná věc. Taylor Swift může být naším moderním Michaelem Jacksonem, ale neexistuje žádná Nirvána, která by ji vyzvala.
Mezitím argument Dee a Kornhabera, že memy jsou pravým uměním moderní doby, zní trochu prázdně — viděl jsem víc memů, než dokážu spočítat, a i když některé jsou chytré, téměř žádný není brilantní a drtivá většina jsou jen nudné politické výkřiky.
Takže ano, Marx má pravdu, i když ne úplně. Naprostá dominance nudného neoriginálního blábolu v hudbě, filmu a literatuře volá po vysvětlení. Michael Jackson byl králem popu, ale jeho zvuk byl stále originální.
Indiana Jones byl blockbuster, ale byl nesmírně kreativní a neuvěřitelně zábavný. O jakém filmu to dnes říct? Pomalu, jedno kulturní médium za druhým, je nějaká zlověstná síla vymačkává, i když jiné stále fungují.
Co je to za sílu? Na rozdíl od Davida jsem velmi skeptický vůči myšlence, že kultura se pohybuje autonomně — nemyslím si, že jako společnost se prostě náhle rozhodneme dělat věci jinak. Marxův příběh funguje skvěle jako vyprávění, ale méně dobře jako kauzální teorie — nemůžete prostě vyzvat lidi, aby byli méně "optimističtí" a očekávat skutečné výsledky.
Mastroianniho hypotéza o averzi k riziku je do jisté míry pravděpodobná — kdo by chtěl být hladovějícím umělcem, když může navrhovat postavy pro Reddit a vydělávat šest cifer? Ale postupný nárůst averze k riziku nedokáže vysvětlit, proč některé kulturní oblasti v posledních desetiletích rozkvetly kreativitou.
Co se týče Gioiiných hypotéz o monopolní moci a predátorských algoritmech, to by mohlo vysvětlovat, proč je mainstream stagnující, ale nevysvětluje to, proč je v éře Soundcloudu tak málo skvělých indie kapel.
Můj osobní odhad je, že alespoň část této síly musí být technologického charakteru. O tomto nápadu jsem psal už v květnu. Nebudu opakovat celý svůj argument — tento příspěvek má být recenzí knihy Davida Marxe, takže nechci, aby to bylo jen o mých vlastních myšlenkách.
Základní teze však je, že nová kulturní produkce pochází z nové technologie — že když vynalezneme snímačový mikrofon, předvídatelně vzniká několik desetiletí hudby na elektrickou kytaru, protože lidé si hrají a objevují, co je možné s elektrickými kytarami. Ale nakonec se prostor kulturních možností, který nová technologie otevřela, "vytěží", pokrok selže a kánon je kanonizován.
Tato myšlenka vysvětluje, proč jsou smyčcové orchestry cover kapelami — základní technologie houslí, fléten a hobojů byla většinou zdokonalena už před staletími, takže klasická hudba postupuje jen ledově pomalu. Může také potenciálně vysvětlit nerovnoměrnost kulturní kreativity v posledních desetiletích.
Je zřejmé, že krátké video se stalo skvělým, když se fotoaparáty staly všudypřítomnými. Knihy se naopak píší jen o něco snadněji než dřív (díky tomu, že textové editory nahradily psací stroje), takže dává smysl, že kreativita v literatuře možná trochu slábne.
Toto technologické vysvětlení je poměrně pesimistické. Spojuje uměleckou tvorbu s technologickým pokrokem, který vlastně nevíme, jak urychlit. A co je horší, naznačuje, že každý výbuch kulturní kreativity je ze své podstaty dočasný.
Ale pochybuji, že je to jediný způsob, jak technologie ovlivňuje uměleckou tvorbu. V kapitole "Blank Space" o tom, jak obnovit kulturní kreativitu, Marx volá po fragmentovanější internetové kultuře, která umožní subkulturám vzkvétat dříve, než jejich inovace začnou být sklízeny hlavním proudem.
Spisovatelé jako Steven Viney a Yomi Adegoke si dlouho stěžovali, že subkulturní odlišnost je v době internetu nemožná. Pokud umělci mohou tvořit umění jen uprostřed náměstí, dostaneš ještě nudnější umění.
Nemohu s nimi více souhlasit — a proto si myslím, že pokračující fragmentace internetu od masových sociálních médií do malých soukromých skupinových chatů bude zdravá pro kulturní výstup.
Většina Marxových dalších doporučení pro obnovu kulturních inovací se točí kolem myšlenky obnovy vkusu, strážení přístupu a kritiky popkultury. I když si dokážu představit, že by to mohlo pomoci, myšlenka je jen matně načrtnuta na posledních stránkách.
"Blank Space" funguje dobře jako historie, ale nemá moc času na předpisy. Na to si budeme muset počkat na budoucí knihu Davida Marxe — tu, kterou jsem si přál už v parku v roce 2023.
Jsem si jistý, že až vyjde, bude skvělá. Mezitím je "Blank Space" zábavné čtení a měli byste si ho koupit.
Zdroj v angličtině: ZDE
