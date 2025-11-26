Zemřel Tomáš Pecina
26. 11. 2025
Dne 23. 11. 2025 zemřel po krátké nemoci ve věku 59 let Tomáš Pecina. Byl to raný, velmi aktivní spolupracovník Britských listů v prvních letech jejich existence, v letech 1996-2002. Odešel z Britských listů z vlastní vůle po kontroverzi ohledně určitých finančních nesrovnalostí.
Smuteční obřad a poslední rozloučení se zesnulým se uskuteční v sobotu 29.11. ve 12 hodin v Malé obřadní síni Krematoria Strašnice, adresa: Vinohradská 2254/218, 100 00 Praha 10 – Vinohrady.
