Zemřel Tomáš Pecina

26. 11. 2025

Dne 23. 11. 2025 zemřel po krátké nemoci ve věku 59 let Tomáš Pecina. Byl to raný, velmi aktivní  spolupracovník Britských listů v prvních letech jejich existence, v letech 1996-2002. Odešel z Britských listů z vlastní vůle po kontroverzi ohledně určitých finančních nesrovnalostí. 

Smuteční obřad a poslední rozloučení se zesnulým se uskuteční v sobotu 29.11. ve 12 hodin v Malé obřadní síni Krematoria Strašnice, adresa:  Vinohradská 2254/218, 100 00 Praha 10 – Vinohrady.


