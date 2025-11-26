Praha 1 : Zabruslete si na Václaváku!

26. 11. 2025

čas čtení < 1 minuta


ZABRUSLETE SI NA VÁCLAVÁKU!

1.12.2025 – 15.2.2026 | Celý den

Od 1. prosince 2025 do 15. února 2026 mohou návštěvníci i obyvatelé Prahy 1 využít venkovní kluziště v dolní části Václavského náměstí. Přijďte si užít zimní atmosféru a zabruslit si pod otevřeným nebem v samotném srdci města.

Kluziště je otevřeno denně a nabízí příjemnou možnost aktivního odpočinku s rodinou či přáteli. Pro rezidenty Prahy 1 je vstup zdarma.

Těšíme se na vás!

Přejít na hlášení


0
Vytisknout
246

Diskuse

Obsah vydání | 26. 11. 2025