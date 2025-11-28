Americký plán snížení čínského náskoku ve stavbě lodí získává obrysy
Schopnost Spojených států stavět životně důležité námořní lodě a ponorky byla klíčová pro jejich vzestup jako globální supervelmoci. Dlouhodobá lhostejnost však způsobila, že americký lodní průmysl stagnuje, což podkopává jeho připravenost na dnešní naléhavé bezpečnostní výzvy.
Americká vláda nyní vymýšlí způsoby, jak oživit stavbu lodí, a zapojuje se do různých diplomatických aktivit se spojeneckými zeměmi, aby tuto snahu podpořila, ať už investicemi, nebo vývozem lodí.
Washington se nyní soustředí na překonání klíčových překážek ve svém námořním lodním průmyslu, aby obnovil americkou námořní dominanci a získal zpět výhodu nad konkurenty, jako je Čína.
Spojené státy vedly v námořní industrializaci a rozšiřovaly úsilí od doby, kdy prezident Theodore Roosevelt modernizoval námořnictvo. Prostřednictvím svého námořního průmyslu Amerika dnes projektuje vojenskou sílu ve válkách a udržuje zámořské základny, k čemuž využívá letecké a námořní schopnosti.
Když studená válka dosáhla vrcholu kvůli hrozbám ze Sověty ovládaného světa, Spojené státy čelily novým výzvám v oblasti projekce své moci. V posledních letech výroba výrazně poklesla a stagnace v modernizaci a úpravách flotily se stala zřetelnější.
Program Littoral Combat Ship (LCS) amerického námořnictva si kladl za cíl vyrobit 52 lodí, ale kvůli nákladům a časovým omezením je provozuschopných pouze 35. Stealth torpédoborce třídy Zumwalt, původně plánované na 32 lodí, byly nyní kvůli vysokým nákladům připravené pouze tři. Letadlové lodě, jako například USS Gerald R Ford, čelily zpožděním kvůli nesplnění technologických standardů.
Zpráva Cato Institute popisuje, jak Washington kdysi považoval loděnice za životně důležitá aktiva, ale po studené válce země upadla do sebeuspokojení. Dnes se produkce velkých námořních plavidel oproti vrcholu v době studené války snížila o více než 80 %.
Úpadek amerických loděnic je nyní kritickým strategickým problémem, protože rychle rostoucí čínská námořní produkce zpochybňuje americkou námořní převahu v klíčových regionech.
Během desetiletí konfliktů na Blízkém východě, v Jižní Asii a severní Africe (od 90. let až do počátku 20. let 21. století) Čína vybudovala největší námořní síly na světě a vyvíjela tlak na USA, aby je dohnala. Nyní se USA snaží zotavit prostřednictvím aliancí a obnovených investic.
V souladu s tímto posunem k podpoře spojenců se finský námořní export do USA stává od roku 2025 stále relevantnějším. Jak USA hledají novou podporu od spojenců, Finsko se stalo klíčovým přispěvatelem.
Finsko a Spojené státy jsou blízcí spojenci, jejichž vztahy se zlepšily od vstupu Helsinek do NATO v roce 2023. Arktický region je klíčovým bojištěm, kde se Moskva a Peking konsolidují, a Washington je posílen finskými námořními plavidly, aby rozšířil svou přítomnost a čelil Číně a Rusku.
Dne 9. října 2025 podepsala Trumpova administrativa dohodu s prezidentem Alexandrem Stubbem o pořízení čtyř ledoborců z finských loděnic, po vstupu Finska do NATO začátkem roku 2025. Tyto finské středně velké lodě budou doplňovat flotilu americké pobřežní stráže spolu se stávajícími lodními lodí Polar Security.
Navíc po dohodě z října 2025 postaví Spojené státy sedm dalších arktických bezpečnostních hlídek v Texasu a Louisianě, čímž pomohou oživit americkou stavbu lodí. Vzhledem k rostoucí potřebě arktické přítomnosti proti ruské a čínské námořní aktivitě představují finské ledoborce klíčové řešení pro americké námořnictvo.
Koncem října, po nedávných amerických iniciativách pro námořní spolupráci, podepsaly Washington a Tokio memorandum o stavbě lodí. Toto memorandum popisuje japonské investice do amerických loděnic a zahájení společných výcvikových programů pro americké pracovníky.
V rámci říjnového memoranda z roku 2025 pomůže Japonsko, podle dřívějšího finského příkladu z roku 2025, Spojeným státům modernizovat průmysl stavby ledoborců. Tato iniciativa podporuje arktické operace, zvláště vzhledem k rostoucí ruské aktivitě v okolí Aljašky v posledních letech.
Po významné obchodní dohodě o loděnicích, uzavřené 25. října, obě země nyní usilují o posílení námořní spolupráce, aby čelily rostoucím indo-pacifickým ambicím Pekingu. Během státní návštěvy prezidenta Trumpa v říjnu 2025 v Jižní Koreji americký námořní stavitel HII a korejská firma Hyundai uzavřeli dohodu o modernizaci pomocných lodí amerického námořnictva.
Dohoda plánuje zahájení dodávky 13 logistických lodí Hyundai ve fiskálním roce 2028.
Přední korejská loděnice Hanwha také investuje do revitalizace amerického námořnictva na konci roku 2025. Podle Politica Bílý dům podporuje jihokorejské odborníky, kteří od následujícího roku přijdou učit dovednosti stavby lodí v amerických námořních loděnicích.
Souběžné investice ze Soulu byly oznámeny koncem října 2025, přičemž 150 miliard dolarů bylo vyčleněno pro americký sektor stavby lodí. Administrativa Lee Jae-myunga usiluje o vyjednávání obchodních dohod s prezidentem Trumpem a posílení aliance USA a Jižní Koreje prostřednictvím těchto investic.
Výměnou za tyto investice z konce roku 2025 prezident Trump povolil Jižní Koreji postavit jadernou ponorku pro jihokorejské námořnictvo. Toto povolení učiní Soul první nejadernou mocností, která takovou loď postaví.
Navzdory slibným dohodám s Finskem, Japonskem a Jižní Koreou čelí americké domácí loděnice stále výzvám: byrokratickým překážkám, nedostatku kvalifikované pracovní síly a nevyváženému financování. Zainteresované strany budou muset tyto otázky řešit, aby byla zajištěna úspěšná modernizace a průmyslové oživení.
Celostátní lodní průmysl v Americe by měl podporovat náborové kampaně na technických školách a univerzitách, aby přilákal talenty do svých loděnic. Praktické stáže, stipendia a učňovské programy v loděnicích mohou urychlit výcvik.
Nyní, když nové objednávky trvají několik let, což podtrhuje australská dohoda o obdržení tří jaderných ponorek třídy Virginia v rámci AUKUS, by Washington měl upřednostnit mladé lidi pro kariérní pozice ve stavbě lodí místo spoléhání se na stárnoucí pracovní sílu.
Americký námořní institut uvádí, že jakmile nová specializovaná pracovní síla dosáhne kapacity, loděnice mohou rychle zvýšit výrobu a údržbu. S obnovenou pracovní silou a rozšířením loděnic a výrobních míst může americká vláda rozdělit zakázky, snížit závislost na jednom zdroji a pomoci námořnictvu splnit operační termíny.
Podpora spojenců ze strany Finska, Japonska a Jižní Koreje posílí americký lodní sektor, ale trvalá námořní dominance závisí na cílených domácích investicích a oživené průmyslové základně. Pouze tyto rozhodující kroky obnoví výrobní kapacitu nezbytnou pro budoucí bezpečnost USA a zmenší náskok Číny.
