Zatčen podezřelý ze založení požáru největší synagogy v Mississippi
12. 1. 2026
Požár těžce poškodil největší synagogu v Mississippi ještě před sobotním úsvitem – stejný dům bohoslužeb v severovýchodním Jacksonu, na který v roce 1967 podnikl bombový útok Ku Klux Klan, protože rabín podporoval občanská práva.
Hasičský sbor Jacksonu, FBI a federální úřad pro alkohol, tabák, střelné zbraně a výbušniny zatkli v sobotu večer podezřelého v souvislosti s nejnovějším požárem poté, co hasičský sbor označil požár za žhářství, uvedl hlavní vyšetřovatel požárů Charles Felton. Vyšetřovatelé okamžitě nezveřejnili jméno podezřelého ani obvinění, kterým by mohl čelit.
Požár byl nahlášen krátce po 3. hodině ráno v Beth Israel Congregation na Old Canton Road. Žádný člen shromáždění nebyl zraněn.
Knihovna a administrativní kanceláře jediné synagogy v Jacksonu byly proměněny ve spálené ruiny. Dvě Tóry byly zničeny a pět poškozeno v plamenech, které vypukly během šabatu, týdenního židovského dne odpočinku, podle vedoucích chrámu. Jedna Tóra, která přežila holokaust, byla ve skleněné vitríně a požár ji nepoškodil.
Beth Israel pozastavila bohoslužby na neurčito.
"Již jsme měli kontakt s dalšími modlitebnami v oblasti Jacksonu a velmi si vážíme jejich podpory v této velmi obtížné době," uvedl ve svém prohlášení prezident sboru Zach Shemper.
Žhářství je trestným činem úmyslného zapálení stavby, řekl Felton, velitel hasičů oddělení JFD, pro Mississippi Today.
Vyšetřovatelé okamžitě neznali možný motiv, například zda šlo o zločin z nenávisti. Židovské sbory byly v posledních letech v USA napadány, včetně Pittsburghu, oblasti San Diega a Colleyville v Texasu.
Státní úřad pro vnitřní bezpečnost také pomáhá při vyšetřování, uvedl mluvčí Ministerstva veřejné bezpečnosti státu Mississippi Bailey Martin Holloway.
Starosta John Horhn uvedl, že mluvil se Shemperem a doufá v "rychlé vyřešení původu těchto akcí".
"Doufám, že všichni obyvatelé Mississippi a všichni Jacksoňané se zaváží posunout se za hranice takového chování a aktivity a najít způsob, jak se všichni sejít a vycházet spolu," řekl Horhn.
Zdroj v angličtině: ZDE
