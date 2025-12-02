Trump údajně dal Madurovi ultimátum, aby se vzdal moci ve Venezuele
2. 12. 2025
Trump poslal svému jihoamerickému protějšku „nekompromisní vzkaz“, tvrdí zdroje
Donald Trump údajně dal Nicolásovi Madurovi ultimátum, aby okamžitě odstoupil z funkce, během jejich nedávného telefonátu – ale autoritářský vůdce Venezuely to odmítl a požadoval „globální amnestii“ pro sebe a své spojence.
V neděli americký prezident potvrdil, že k telefonátu došlo, a novinářům řekl: „Neřekl bych, že to šlo dobře nebo špatně, byl to telefonát.“
Ani americká, ani venezuelská vláda neposkytly další podrobnosti o tématech, která byla projednána během tohoto velmi neobvyklého rozhovoru, který se podle všeho odehrál 21. listopadu.
Zdroje však sdělily deníku Miami Herald, že americký prezident poslal „ostrou zprávu“ svému jihoamerickému protějšku, který je terčem čtyřměsíční nátlakové kampaně, v rámci níž Trump nařídil masivní nasazení námořních sil u severního pobřeží Venezuely.
„Můžete zachránit sebe a své nejbližší, ale musíte okamžitě opustit zemi,“ řekl údajně Trump a nabídl Madurovi, jeho manželce a synovi bezpečný odchod „pouze v případě, že souhlasí s okamžitou rezignací“.
Venezuelský prezident však údajně odmítl okamžitě odstoupit a údajně vznesl řadu protinávrhů, včetně celosvětové imunity před stíháním a možnosti předat politickou moc, ale ponechat si kontrolu nad ozbrojenými silami.
Noviny uvedly, že mezi Trumpem a Madurem nedošlo k žádnému dalšímu přímému kontaktu, ačkoli Maduro údajně požádal o druhý telefonát minulý víkend poté, co Trump prohlásil venezuelský vzdušný prostor za „zcela uzavřený“. „Madurova vláda ... nedostala žádnou odpověď,“ tvrdil Miami Herald s tím, že první diskusi zprostředkovaly Brazílie, Katar a Turecko.
Navzdory uniklému tvrzení, že Trump dal Madurovi ultimátum, mnoho pozorovatelů je skeptických, že americký prezident hodlá tyto hrozby podpořit rozsáhlou vojenskou akcí.
„Maduro a většina jeho spolupracovníků považují vojenské hrozby USA za bluf,“ řekl minulý měsíc Wall Street Journal zdroj, který je v pravidelném kontaktu s vysokými venezuelskými úředníky.
Od svého zvolení v roce 2013 přežil venezuelský vůdce řadu krizí, včetně Trumpovy kampaně „maximálního tlaku“ v prvním funkčním období, několika kol masových protestů, historického hospodářského kolapsu, pokusu o atentát v roce 2018 a zjevné porážky v loňských prezidentských volbách, které Maduro podle všeobecného přesvědčení prohrál s bývalým diplomatem Edmundem Gonzálezem.
V neděli Wall Street Journal vyzval Trumpovu administrativu, aby pokračovala v zesilování tlaku na Venezuelu, a uvedl, že „sesazení Madura je v národním zájmu USA“. Jeho redakční rada uvedla: „Pokud Maduro odmítne odejít a Trump se zdráhá jednat, aby ho sesadil, Trump a důvěryhodnost USA budou poraženými.“
Ve snaze najít mírové řešení nabídl kolumbijský prezident Gustavo Petro kolumbijské město Cartagena jako možné místo pro jednání mezi Madurovým režimem a venezuelskou opozicí.
