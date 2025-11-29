Ruský útok na Kyjev přerušil dodávky elektřiny do poloviny města a zanechal dva mrtvé
29. 11. 2025
Útoky raketami a drony přicházejí v rámci moskevských útoků, jejímž cílem je zlomit ukrajinský civilní odpor ničením energetické sítě
Dva lidé byli zabiti a 37 jich bylo zraněno při ruském útoku drony a raketami na ukrajinské hlavní město, který přerušil dodávky elektřiny do západní poloviny města a zanechal nejméně 500 000 obyvatel bez elektřiny.
Na Ukrajinu bylo vypáleno téměř 600 dronů a 36 raket v útoku, který podle prezidenta Volodymyra Zelenského zdůraznil potřebu západní pomoci Ukrajině v oblasti protivzdušné obrany, jakož i další finanční a politickou podporu.
Třetí osoba byla zabita v okolí Kyjeva, uvedli úředníci. V hlavním městě byly slyšet dvě vlny útoků, první začala kolem 1:00 a druhá kolem 7:00, než bylo těsně před 9:30 vyhlášeno, že nebezpečí pominulo.
Ukrajinská armáda uvedla, že zasáhla ropnou rafinérii Afipsky v Krasnodarském kraji, jednu z největších v jižním Rusku, a způsobila v závodě požár. Závod dodává naftu a letecké palivo ruským silám bojujícím na Ukrajině.
Rusko se v zimě tohoto roku zapojilo do kampaně zaměřené na zlomení občanského odporu na Ukrajině útoky na její energetickou infrastrukturu, zatímco válka směřuje ke svému čtvrtému roku. Útoky přicházejí v době, kdy se řada klíčových ukrajinských politických osobností zapletla do korupčního skandálu.
V pátek byl Andrij Jermak, šéf kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského, donucen odstoupit poté, co jeho byt prohledali protikorupční úředníci vyšetřující případ úplatkářství. Dva další ministři již byli propuštěni a údajný architekt tohoto systému, starý přítel Zelenského, uprchl ze země.
Zelenský v pátek oznámil, že provede restrukturalizaci úřadu prezidenta, který Jermak řídil, uprostřed spekulací o tom, kdo by jej mohl vést a jak by mohl být reorganizován.
Poslanec opozice vyzval prezidenta, aby jmenoval Valerije Zalužného, ukrajinského velvyslance ve Velké Británii a bývalého šéfa ozbrojených sil. Ukrajinská politička Ljudmyla Buimisterová napsala v příspěvku na sociálních médiích, že „muž, kterému důvěřuje armáda, občané i mezinárodní partneři, je přesně to, co teď potřebujeme“.
Zalužnyi je považován za potenciálního politického soupeře Zelenského, ale spojenci velvyslance v sobotu uvedli, že si nejsou jisti, zda by v případě nabídky souhlasil.
V noci Jermak řekl New York Post: „Jdu na frontu a jsem připraven na jakékoli odvetné opatření.“ Nebylo však jasné, jak by mohl sloužit v armádě. „Jsem čestný a slušný člověk,“ dodal v textové zprávě.
Jermak vedl ukrajinský vyjednávací tým během posledních čtrnácti dnů, kdy Kyjev reagoval na 28bodový plán Bílého domu, který je nakloněn Rusku. Ten požadoval, aby se Ukrajina stáhla z Doněcké oblasti a souhlasila s všeobecnou amnestií a aby Západ zrušil sankce uvalené na Rusko.
Jednání se tento týden během amerického svátku Díkůvzdání zastavila, ale očekává se, že brzy budou obnovena. Ukrajinská delegace vedená Rustemem Umerovem, tajemníkem národní bezpečnostní rady země, odcestovala do Washingtonu, uvedl Zelenskyj.
Ukrajina předložila 19bodový protinávrh, který byl sdílen s Moskvou. Příští týden má do ruského hlavního města dorazit Trumpův zvláštní vyslanec Steve Witkoff, ale málokdo očekává průlom, protože minulý týden ruský prezident Vladimir Putin označil ukrajinské vedení za nelegitimní.
Pozice Kyjeva je oslabena korupčním skandálem, který je bezpochyby nejzávažnější domácí politickou krizí Zelenského prezidentství, zatímco Rusko doufá, že pokračující bombardování a potenciální finanční krize Ukrajiny ji oslabí.
