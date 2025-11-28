Francouzská policie zatkla čtyři nové podezřelé v kauze loupeže šperků z Louvru
28. 11. 2025
Francouzská policie v úterý zatkla čtyři nové podezřelé v souvislosti s cennými šperky ukradenými z muzea Louvre v říjnu. Šperky, z nichž mnohé patřily bývalé francouzské královské rodině, nebyly nalezeny.
Francouzské úřady v úterý zatkly další čtyři osoby v rámci vyšetřování loňské spektakulární krádeže císařských klenotů z muzea Louvre za denního světla, uvedl pařížský prokurátor.
"Jsou to dva muži ve věku 38 a 39 let a dvě ženy ve věku 31 a 40 let, všichni z pařížského regionu," řekla Laure Beccuau poté, co zatkla a obvinila čtyři další za loupež z 19. října.
Minulý měsíc čtyřčlenná banda za bílého dne provedla razii v Louvru, nejnavštěvovanějším uměleckém muzeu na světě, za pouhých sedm minut ukradla šperky v odhadované hodnotě 102 milionů dolarů a poté uprchla na koloběžkách.
Zloději zaparkovali stěhovací vůz s žebříkem pod galerií Apollo v muzeu, kde byly uloženy francouzské korunovační klenoty, vylezli nahoru, rozbili okno a pomocí úhlových brusek rozřezali skleněné výstavní stánky obsahující poklady.
Denní loupež vyvolala pochybnosti o důvěryhodnosti nejnavštěvovanějšího muzea světa jako strážce jeho nesčetných děl.
Zatím nebyla nalezena žádná stopa po ukradených drahokamech.
Čtyři již obvinění z krádeže zahrnují tři muže a jednu ženu.
Jeden z těchto mužů, sedmatřicetiletý, byl s podezřelou ženou ve vztahu a mají děti, řekl Beccuau začátkem tohoto měsíce.
Zloději při útěku upustili korunu posetou diamanty a smaragdy, která kdysi patřila císařovně Eugénii, manželce Napoleona III.
Ale odnesli si osm dalších šperků, včetně náhrdelníku ze smaragdů a diamantů, který Napoleon I. daroval druhé manželce, císařovně Marii Luise.
