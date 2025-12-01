Ukrajinským uprchlíkům hrozí ztráta domova ve Skotsku
1. 12. 2025
Předchozí konzervativní vláda pomáhala Ukrajincům najít bydlení v rámci programu Homes for Ukraine tím, že platila částku odpovídající 575 eur měsíčně jako poděkování britským rodinám, které byly připraveny přijímat uprchlíky, ale nová labouristická vláda tento měsíc potvrdila, že tyto platby končí. Nyní platby činí 403 eur měsíčně, což vyvolalo obavy, že mnoho hostitelů může požádat své východoevropské hosty, aby opustili ubytování.
Skotští konzervativci rozhodnutí označili za "kruté" a "krátkozraké".
Místní samosprávy, které program ve Skotsku spravují, se nyní obávají, že by to mohlo vést k vlně obvinění z bezdomovectví v systému, který je již značně zatížen.
Jeden ze skotských hostitelů uvedl, že obdržel dopis od rady, který se ho ptal, co si myslí o ukončení "děkování". Podle něj se ho zeptali, zda požádá hosta, aby odešel, ale muž zdůraznil, že "by to nikdy neudělal", ale ostatní to mohou udělat.
Program Ukraine Family Scheme, který byl zahájen v březnu 2022, umožnil uprchlíkům s příbuznými, kteří mají britské občanství nebo trvalé povolení k pobytu, přestěhovat se do Spojeného království na tři roky, připomněli novináři. Ve stejném měsíci program Homes for Ukraine poskytl Ukrajincům tříleté vízum, pokud měli sponzora s vhodným bydlením.
Předchozí program byl uzavřen v únoru 2024 a program Domovy pro Ukrajinu je stále otevřený, ale víza byla zkrácena na 18 měsíců. Schéma prodloužení povolení pro Ukrajince začalo ve stejném měsíci a poskytlo prodloužení platných víz o 18 měsíců.
Mluvčí Skotské úmluvy o místních radách (COSLA) uvedl, že místní úřady po celém Spojeném království vyjadřují znepokojení nad rozhodnutím britské vlády zastavit platby "děkování". Zdůraznil, že zaměstnanci COSLA konzultují s týmy pro vypořádání v místních samosprávách ve Skotsku, aby pochopili možný dopad zrušení těchto plateb na bytovou bezpečnost Ukrajinců a další tlak na služby v oblasti bydlení a bezdomovectví. Budou tyto otázky nadále projednávat s britskou vládou a projednají je na příštím zasedání rady pro komunitní blaho v prosinci, uvedl.
Mluvčí skotské vlády uvedl, že lobbuje za pokračující finanční podporu od britské vlády.
Mluvčí Ministerstva bydlení, komunit a místní samosprávy poznamenal, že podpora Ukrajiny zůstává nezměněna a "nadále přijímáme příjezd Ukrajinců do Velké Británie". Poznamenal, že hosté a sponzoři byli loni varováni, že platby budou trvat pouze 18 měsíců, a tato doba stačí k plánování budoucnosti, nalezení nového bydlení a zahájení samostatného života.
