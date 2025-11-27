Izraelsko-palestinský konflikt: Izrael obléhá okupované město Tubas na Západním břehu Jordánu a vysídluje desítky rodin
27. 11. 2025
Guvernér Tubasu Ahmed Asaad říká, že nový útok má za cíl vnutit „novou realitu“ v okolí Jordánského údolí, protože Izrael uzavřel velkou část provincie od zbytku Západního břehu Jordánu
Izrael uzavřel velké části provincie Tubas poté, co vyslal těžké posily do severní části Jordánského údolí, čímž odřízl tuto oblast od zbytku okupovaného Západního břehu a uvalil na ni rozsáhlé obléhání.
Obyvatelé ve středu uvedli, že vojenské buldozery před svítáním zasypaly zemí všechny přístupové cesty, zatímco izraelské vrtulníky Apache střílely nad prázdnými poli kolem města Tubas, aby zastrašily palestinské obyvatele.
Vojáci poté zahájili domovní prohlídky ve městě Tubas a ve čtyřech okolních městech, včetně Tammunu a Aqqaby, zatímco armáda oznámila novou vojenskou operaci, která podle jejích tvrzení byla zaměřena na bojovníky odporu.
Guvernér Tubasu Ahmed Asaad tuto zdůvodnění odmítl a pro Al Jazeera uvedl, že izraelský útok nemá nic společného s bezpečností, ale vše souvisí s geografií.
„Útok je zaměřen na Tubas kvůli jeho poloze v blízkosti Jordánského údolí, v rámci nové snahy o nastolení nové reality,“ řekl.
Asaad uvedl, že asi 30 rodin bylo vyhnáno ze svých domovů a vojáci obsadili několik budov na vyvýšeném místě s výhledem na guvernorát.
V pěti městech, která jsou nyní obklíčena armádou, žije více než 50 000 Palestinců.
Kolektivní trest
Asaad odsoudil to, co popsal jako nové kolo kolektivního trestu pro komunitu, která již čelí každodenním vpádům a neustálému obtěžování na okolních kontrolních stanovištích.
Vzhledem k zavedení vojenského zákazu vycházení uvedl, že místní úřady pozastavily provoz škol a veřejných institucí a aktivovaly pohotovostní výbory v celé provincii.
Omezen byl také pohyb sanitek a lékařských týmů. Asaad uvedl, že izraelské síly zablokovaly přístup k několika pacientům, kteří potřebovali urgentní péči.
Místní úředníci kontaktovali Mezinárodní výbor Červeného kříže, aby zasáhl a zajistil převoz pacientů.
Etnické čistky
Podle lékařů Palestinské společnosti Červeného půlměsíce byli ve středu do nemocnice převezeni nejméně dva Palestinci, které vojáci zbili během razií v Tubasu a Tammunu.
Obyvatelé řekli palestinské tiskové agentuře Wafa, že rozsah operace, která začala krátce po půlnoci, připomíná velké invaze, které Izrael provádí na Západním břehu od začátku genocidy v Gaze v roce 2023, kde vojáci demolují domy, buldozery ničí silnice, zadržují tisíce lidí a snaží se etnicky vyčistit Palestince z jejich domovů.
Hamás odsoudil „zločinnou sionistickou okupační armádu“ a uvedl, že poslední obléhání, zákaz vycházení a razie odhalují „rozsah systematických zločinů páchaných extremistickou okupační vládou“.
Skupina uvedla, že útok je součástí politiky zaměřené na „potlačení jakékoli palestinské přítomnosti za účelem dosažení úplné kontroly nad Západním břehem“ a pokusem o „etnickou čistku“ na okupovaném území.
„Tato operace je součástí pokračujících plánů anexe a vysídlení, jejichž prostřednictvím se okupace snaží proměnit města a vesnice na Západním břehu v obléhané a roztříštěné oblasti,“ uvedl Hamas a dodal, že izraelský „koloniální projekt ... nezlomí vůli našeho lidu“.
Palestinské hnutí mudžáhidů, další odbojová frakce, vydalo samostatné prohlášení, v němž odsoudilo razie jako součást izraelské „otevřené války“ za účelem anexe Západního břehu a násilného vysídlení jeho obyvatel. Obvinilo Spojené státy, že umožňují „systematickou agresi“ Izraele.
Podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) provedly izraelské síly jen v tomto roce téměř 7 500 razií na Západním břehu.
„Okupovaný Západní břeh zažívá nejhorší krizi vysídlení za poslední desítky let,“ uvedl OCHA s odkazem na demolice, vojenské operace a eskalující násilí izraelských osadníků.
Za poslední dva roky bylo na Západním břehu izraelskými silami zabito více než 1 000 Palestinců.
Na začátku tohoto měsíce organizace Human Rights Watch uvedla, že hromadné vysídlení tří uprchlických táborů Izraelem představuje válečné zločiny a zločiny proti lidskosti.
Diskuse