EU přehodnocuje obchodní dohodu se SAE kvůli údajnému prodeji zbraní Súdánu
1. 12. 2025
Europoslanci zvažují, zda požadovat úplné zastavení jednání o dohodě EU o volném obchodu se Spojenými arabskými emiráty (SAE), a to po obviněních, že země posílá evropské zbraně milicím v Súdánu.
To následuje po nálezu panelu expertů OSN, který vyšetřuje objev zbraní vyrobených v Evropě v konvoji Rapid Support Forces (RSF), a také po zprávě organizace Amnesty International, která uvádí, že polovojenská skupina RSF získává evropské zbraně prostřednictvím prodeje přes SAE.
"Budeme vyzývat Evropskou komisi, aby zastavila obchodní jednání se SAE, dokud budeme vidět, že zbraně putují přes SAE do RSF," řekla Marit Maij, nizozemská europoslankyně ze socialistické skupiny pro DW.
RSF je obviněna z rozsáhlých zvěrstev v Súdánu, jako je využívání znásilnění a hladovění jako válečných zbraní, zejména během nedávného obléhání západního města al-Fášir. Mezinárodní trestní soud (ICC) nedávno zahájil vyšetřování, aby zjistil, zda tyto činy představují válečné zločiny.
Emirátská vláda opakovaně popírá tvrzení, že by posílala evropské zbraně do Súdánu — což by znamenalo vážné porušení zbrojního embarga OSN vůči Súdánu.
V odpovědi na žádost DW o komentář k této záležitosti uvedla Lana Nusseibah, vyslankyně ministra zahraničních věcí při Evropské unii, že "znovu potvrzují svůj neochvějný závazek podporovat všechny snahy o řešení této katastrofické občanské války a spolupracovat s regionálními i mezinárodními partnery, včetně Evropy, na zajištění bezpečnosti, stability a udržitelného rozvoje pro súdánský lid". V písemné odpovědi nebyla zmínka o prodeji nebo přeprodeji zbraní.
EU se snaží rozšířit dohody o volném obchodu
Jak se obchod s USA po Trumpově celní agendě stále více komplikuje, EU se snaží rozšířit bilaterální obchodní síť prostřednictvím dohod o volném obchodu (FTA) s třetími zeměmi po celém světě.
Představitelé EU původně doufali, že obchodní jednání se SAE budou dokončena do konce roku 2025. Dohoda by zvýšila přístup na trh a snížila cla mezi EU a SAE.
Poslanci Evropského parlamentu z proobchodních stran varují před úplným zastavením jednání, ale tvrdí, že jednání by měla být využita jako páka k zabránění v opětovném vývozu zbraní.
"Páka, kterou máme, spočívá ve vztahu, který máme se SAE," řekl Barry Andrews, irský europoslanec z ekonomicky liberální skupiny Renew Europe, pro DW. "Obchod využíváme k dodávání zboží a služeb přes hranice, ale také ho využíváme jako páku pro konkrétní evropské priority," dodal.
Hlasy z druhého strany nesouhlasí.
"Odříznout vnější umožňovatele tohoto konfliktu prostřednictvím cílených sankcí, zbrojních embarg a trvalého diplomatického tlaku," řekla Merja Kyllönen, finská europoslankyně z Levicové skupiny v Evropském parlamentu. "Pokud se nepostavíme těm, kdo tuto válku financují a vyzbrojují, léčíme pouze příznaky, nikoli příčiny."
Súdánská vláda potvrzuje nalezení zbraní "spojených s členy EU"
Dříve, v dubnu, OSN zahájila vyšetřování původu zbraní v súdánském konfliktu poté, co zdroje uvedly, že sériová čísla zbraní a munice, která byla vidět na fotografiích a videích RSF zveřejněných online, byla vystopovatelná k evropským výrobcům zbraní.
Súdánská vláda, sama obviněná z zvěrstev na civilistech, tvrdí, že může potvrdit zprávy o použití zahraničních zbraní RSF. "To, co jsme skutečně zabavili na bojištích, jsou útočné pušky nebo munice, některé z nich jsou spojeny s některými členskými zeměmi EU," řekl Abdelbagi Kabeir, súdánský velvyslanec v Bruselu a stálý zástupce při EU, pro tisk koncem října.
Občanská válka v Súdánu trvá od roku 2023 a vede se převážně mezi dvěma soupeřícími frakcemi — na jedné straně mezinárodně uznávanými, vládou kontrolovanými súdánskými ozbrojenými silami (SAF) a na druhé straně polovojenskými Silami rychlé podpory (RSF). Podle OSN jejich boj o převahu zanechal odhadem 13 milionů lidí vysídlených. V květnu zvláštní vyslanec USA pro Súdán naznačil, že počet obětí od roku 2023 by mohl dosáhnout až 150 000.
Vyšetřování Amnesty International také zdokumentovalo dovoz zbraní a munice z Číny, Ruska, Srbska, Turecka a Jemenu do Súdánu.
Zákonodárci EU se znepokojují možným nárůstem súdánské migrace
Evropští zákonodárci se také obávají, že súdánská občanská válka přiměje uprchlíky vydat se do Evropy hledat bezpečí, přičemž se uvádí, že někteří již míří do Libye, kde na ně čeká mnoho obchodníků s lidmi.
"Jsou v sousedních zemích, v Ugandě, Jižním Súdánu a Čadu," řekl europoslanec Barry Andrews. "Pokud budou mít pocit, že není možné usmíření nebo vyřešení konfliktu v Súdánu, pak se přesunou a podstoupí všechna rizika spojená s překročením Středomoří a zapojením se do obchodování s pašeráky."
"Když selžeme v investicích do stability v křehkých situacích, jako je Súdán," lidé tam budou chtít utéct a pokusit se přijít do Evropy, dodal Andrews.
Amnesty však varuje před vznikem obnovené rétoriky "migrační krize" v Evropě.
"Místo podněcování obav z migrace by lídři EU měli využívat veškeré své diplomatické pravomoci k tomu, aby na všechny znepřátelené strany tlačili kvůli ukončení ničivých porušování práv civilistů v Súdánu," řekla Eve Geddie, ředitelka advokace v kanceláři Amnesty v EU.
Poslanci pracující na usnesení
Návrh na rezoluci má požadovat výrazné zvýšení pomoci EU ke zmírnění zhoršující se humanitární situace v Súdánu.
Ne všechny politické frakce souhlasí s výzvou k ukončení obchodních jednání se SAE, ale budou požadovat posílená opatření, aby se zabránilo tomu, aby evropské zbraně skončily v rukou RSF.
Budou také požadovat zásah proti mezinárodnímu obchodu se zlatem a minerály těženými v Súdánu, jehož výnosy financují frakce milicí.
Rezoluce Evropského parlamentu nejsou právně závazné, ale zvyšují tlak na vlády EU, aby jednaly.
Zdroj v angličtině: ZDE
