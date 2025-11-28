Putin trvá na tom, že Ukrajina musí postoupit území, aby byla jakákoli dohoda možná
Ruský prezident říká, že nejnovější návrh mírového plánu „může být základem pro budoucí dohody“, pokud Kyjev postoupí blíže nespecifikovaná území
Vladimir Putin uvedl, že návrh mírového plánu projednávaný USA a Ukrajinou by mohl sloužit jako základ pro budoucí jednání o ukončení války, ale trval na tom, že Ukrajina bude muset postoupit území, aby byla jakákoli dohoda možná.
„Obecně se shodujeme, že to může být základem pro budoucí dohody,“ řekl Putin a poznamenal, že verze plánu projednávaná Washingtonem a Kyjevem v Ženevě byla sdělena Moskvě.
„Vidíme, že americká strana v některých oblastech bere v úvahu náš postoj,“ dodal. „V jiných bodech se ale zjevně musíme posadit a jednat.“
Nekompromisní výroky ruského prezidenta, v nichž opět označil Volodymyra Zelenského za „nelegitimního“, naznačují, že navzdory optimismu Bílého domu není vidět téměř žádný pokrok v klíčových sporných bodech, které je třeba vyřešit, aby mohla válka skončit.
Při pracovní návštěvě Kyrgyzstánu Putin novinářům řekl, že Rusko zastaví svou ofenzivu pouze v případě, že se ukrajinské síly stáhnou z blíže nespecifikovaných oblastí, které jsou v současné době pod kontrolou Kyjeva. „Pokud ukrajinské jednotky opustí území, která okupují, přestaneme bojovat,“ řekl. „Pokud tak neučiní, dosáhneme svých cílů vojenskou silou.“
Zopakoval také své tvrzení, že ukrajinské vedení je „nelegitimní“, a argumentoval, že to znemožňuje podepsat s Kyjevem závaznou dohodu a že jakékoli budoucí urovnání bude vyžadovat širší mezinárodní uznání.
Putin potvrdil, že americký zvláštní vyslanec Steve Witkoff odcestuje do Ruska na začátku příštího týdne, a odmítl obvinění, že Witkoff během mírových jednání projevil zaujatost vůči Moskvě, a označil je za „nesmysl“.
Witkoff, dlouholetý obchodní partner Donalda Trumpa a developer, čelil kritice v Evropě a USA poté, co uniklý telefonát odhalil, že radil vysokému představiteli Kremlu, jak by měl Putin jednat s Trumpem.
Nedávná vyjednávací taktika Ruska odráží taktiku, kterou používá od Trumpova znovuzvolení: Kreml signalizuje ochotu prozkoumat možné mírové dohody, ale zároveň neprojevuje žádnou ochotu ustoupit ze svých maximalistických požadavků, z nichž většina je v Kyjevě považována za nepřijatelnou a rovnající se kapitulace.
Tatiana Stanovaja, nezávislá ruská politická analytička, napsala na Twitteru: „V tuto chvíli nevidím nic, co by Putina donutilo přehodnotit své cíle nebo upustit od svých základních požadavků.
„Putin se cítí sebejistější než kdy jindy, pokud jde o situaci na bojišti, a je přesvědčen, že může počkat, až Kyjev konečně přijme, že nemůže vyhrát a musí vyjednávat za dobře známých podmínek Ruska,“ dodala.
Několik z těchto podmínek se objevilo v původním 28bodovém plánu, který vypracovali američtí a ruští představitelé a který unikl na veřejnost minulý týden.
