John Bolton prozradil, co si myslí o Trumpově "mírovém plánu" a Witkoffově práci
1. 12. 2025
Podle něj Trump "zrazuje Ukrajinu, ale situace se může změnit" a Západ musí opět zabránit "poslednímu diplomatickému záblesku" amerického prezidenta, aby pracoval ve prospěch Vladimira Putina.
Poznamenal, že na prahu svátku Díkůvzdání se politika Washingtonu vůči Ukrajině "již propadla do chaosu" a "pak se to ještě zhoršilo".
Uniklý telefonát naznačuje, že Trumpův vyslanec Steve Witkoff "ve skutečnosti spikl proti Ukrajině a radil Putinovu poradci pro zahraniční politiku Juriji Ušakovovi, jak chválit amerického prezidenta," věří Bolton.
Co vedlo k posledním pokusům o dohodu mezi Ruskem a Ukrajinou, podle něj "zůstávalo záhadou, stejně jako kdo skutečně hraje roli nejvyššího amerického diplomata a jaké jsou konečné cíle".
Bolton je přesvědčen, že Trump nemá jasnou strategii pro válku na Ukrajině: jednání jsou chaotická, hlavní otázky zůstávají nevyřešené a prezident se více zajímá o vlastní PR a pravděpodobnou Nobelovu cenu míru než o bezpečí Ukrajinců.
Podle politika byl chaos kolem posledních pokusů o mír mezi Ruskem a Ukrajinou vyvolán Witkoffem, jenž měl zorganizovat hovor mezi Putinem a Trumpem, který ve skutečnosti zmařil pokusy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského získat od USA střely Tomahawk pro obranu. Poznamenal, že to není běžná "poctivá mediace" a že "jde jen o proruský krok". Navíc se Trump snažil představit "mírovou dohodu" Zelenskému jako ultimátum "ber nebo nech být", což by Kyjev výrazně znevýhodnilo.
Bolton zdůrazňuje, že Trumpův plán na "mírovou dohodu" s Ruskem ignoruje bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, což představuje pro tento stát skutečnou hrozbu. Navíc upozorňuje na to, že Trumpův podobný přístup k Číně a Tchaj-wanu také ukazuje jeho ochotu obětovat strategické zájmy Spojených států pro vlastní politické cíle.
Evropané a Američané, kteří se zajímají o kolektivní bezpečnost, nikoli o Trumpovy osobní priority, by měli být alespoň stejně znepokojeni, zdůrazňuje bývalý poradce šéfa Bílého domu.
Současně expert vidí naději v tom, že Trumpova podpora začíná slábnout a kritika jeho politiky sílí i mezi republikány.
Zdroj v angličtině: ZDE
