Modlitba pro Petra Pavla a Zbyňka aneb oslavy za všechny prachy… naše
25. 11. 2025 / Petr Haraším
Připomněli jsme si výročí Sametové revoluce, slzu uronili, rozhodli, kdo může přijít a položit kytici, kdo ne, a kdo nemá chodit vůbec – protože státní svátek přece není jen tak pro každého.
Poplivali jsme Okamuru, ponadávali odvážně a statečně všem, kteří si dle našeho názoru Sametu dostatečně neváží.
Ústy demokratů a slušných lidí jsme láli Turkovi za fašismus a nacismus, zatímco nám po republice vlaje vlajka Izraele – tedy vlajka genocidy, válečných zločinů, okupace, agrese, terorismu, pogromů a vražd dětí.
Dokonce se do oné vlajky nejmenovaní poslanci, senátoři a ministři ODS zabalí a běhají na veřejnosti coby připomínka, v jakém sociálním zařízení dlí české právo a spravedlnost.
Opět jsme se nezapomněli bít v prsa, že jsme Samet nejenže vybojovali, ale i vymysleli a všem ukázali, co jsme za světovou elitu zač.
Je tudíž toliko náš – slušných, vhodných, odvážných Pražáků. I Pražanů. I Pepíků. Znovu jsme se dozvěděli spoustu nových jmen dnešních politiků demokratického tábora, bojujících srdnatě proti minulému režimu, a jen ryzí skromnost je nutila mlčet. Zatím. Každý vedl podvratnou činnost, spolek, četu úderníků či v nejhorším případě družinu sabotérů s homolí cukru a hejnem dřeváků.
Dnes už smíme vědět, kdo tehdy v průvodu byl, jak se činil a zasloužil o stát. Jelikož se jednalo převážně o studenty vysokých škol – často o sličné dcery a nadějné syny příkladných straníků.
Saša Mitrofanov na sociálních sítích nikoho nenechal na pochybách, že si z Ruska přivezl kus ruské stepi a nebojí se ji denně ukázat. Dostal se na úroveň Šafra a Šafrové, pročež zve lidi a voliče protistran dezoláty, lůzou a odpadem.
Jindřich Šídlo, kandidát ODS, natočil opravdu trapné Šťastné pravicově populární a klient korupční pondělí, prý humorné.
Dobří a slušní lidé oslavili státní svátek peněz, ruského predátorského kapitalismu s nádivkou demokracie a svobody. Zamávali mávátky, zasvítili lampiony a šli domů s pocitem, že zítra – hned zítra – okradou bližního svého o poslední peníze, byt, zdraví i budoucnost, protože prostě mohou, ba musí; jinak by byli komunisté, v lepším případě jen socani.
Na pozadí oslav Sametu mezitím pokračuje komedie o střetu zájmů nepremiéra Babiše.
Na jedné straně stojí náhle uvědomělý prezident, klanějící se ODS tak moc, až si ušmudlal tvář o klient korupční zář – pravý rek, jenž se nebojí postavit za sebeobrannou genocidu a mírové válečné zločiny jeho přítele Izraele v Gaze.
Na druhé straně stará čudla z oligarchického rybníčku, jež ví, že zákony platí pro normální lidi, nikoli pro oligarchii a zaslouženě bohaté, stejně jako neplatí pro premiéra Fialu, ministra zahraničí Lipavského, poslance a senátory podporující Izrael.
Souhrnem: politici a majitelé sametové republiky, která si na Poslaneckou sněmovnu pověsí izraelskou genocidní vlajku a hrdě zastává právo Izraele vyvraždit kohokoli, kdo se na něj škaredě podívá, i s jeho rodinou, do pátého kolene, pokud vlastní jejich bohem či satanem svěřenou půdu, domy, suroviny, prostě cokoli. Bible, Starý zákon, strana 666 odstavec 6, vlevo dole. Věta šestá.
Čtyři roky ODS sypala horem dolem na úkor občanů proruské české oligarchii vyšší stovky miliard korun, aby den po volbách plakala a naříkala, že oligarcha vyhrál volby.
Záhy vypustila na sociální sítě záplavu postů zvíci kvalit Miloše Zemana – instalátora to premiéra Petra Fialy. Prim zde drží jakýsi šlechtic Jiří Lobkowicz, neznáte ho náhodou někdo?
Česká pravice je od devadesátek v dezinformační bublině, o níž si zostouzení pojídači ruské propagandy mohou nechat leda zdát divoké sny maxipsa Fíka. Bublina je propracovaná, propletená a pečlivě udržovaná na úrovni ruské či izraelské propagandy – to nelze nepřiznat.
Česká pravicová scéna je tak oddaná a věrná jako čtyři tankisté a pes sedící v tanku pravicové demagogie, kde svoboda je svobodou ožebračit bližního svého, což považují za jediný morální princip.
A z demokracie zbylo pouhé právo procenta nejbohatších soudruhů vlastnit – po přepočtu z miliard na politický vliv asi tak 1 000 poslanců, stejný počet senátorů a všechny prezidenty spolu s poradci, rádci, lobbisty a další škodnou – přičemž voliči nesmějí mít ani jednoho jediného, protože komunismus a socialismus.
V Praze jsme tudíž secvičili spartakiádní vystoupení, zakoupili rohlík v párku nebo naopak – světové ceny, nikoli úrovně – pojedli svobodného masa v zahraničních vývařovnách… a se svobodou a demokracií jsme na rok vyrovnáni.
Můžeme zpět do klientkorupčního ráje české ruské oligarchie, o kterém se soudruhům – ať už byli či nebyli v StB – nikdy ani nesnilo. Na základě pečlivě zavedeného a udržovaného střetu zájmů všech zvolených politiků se majetek republiky i občanů přelil k pár postkomunistickým rodinám – za dohledu práva a spravedlnosti. A Klause Václava.
Pražská sláva letošního Sametu cca 15 tisíc lidí, srovnejme s počtem účastníků Vrobelova prvního protestu proti Fialově fosilní vládě cca 70 tisíc. A kromě Prahy – Matky aut, kmotrů a bezdomovců – v Brně řetěz a v Ostravě pochod se svíčkami, pokud nešlo o akci pro slepé, hluché a pitomé, což vlastně ano, i když ne záměrně.
V Praze přišly tisíce, v Ostravě stovky a v Brně nakroucená řada. V Orlové nebylo nic, což bylo skvělé… pro zdraví a život případných účastníků oslav.
Republikou zněla bujará Modlitba pro záhadnou Martu, tklivý song, jak se vláda lidu navrátí, nebo podobná zhovadilost. Schválně si počkám, až se tak stane, leč v republice, kde vládne cokoli jiného než lid, toto proroctví nemá šanci ani na spravedlivou remízu.
Možná by mohla paní Marta – za doprovodu sboru pejsků a kočiček, štěkajících a mňoukajících, respektive klidně obráceně – budovatelskou píseň přezpívat, slova obměnit a význam posunout, případně ozřejmit: jaký lid, jaká vláda, jaká země. A jaké tisíciletí.
Mnohem lepší by ale bylo, pokud by píseň nastudovalo ‚Kryptotrio‘ – Blažek, Fiala, Stanjura známé též pod uměleckým pseudonymem Zloba, Závist, Zášť – s názvem ‚Bitcoin se k tobě, lide, navrátí, jednou navrátí… a my s ním“.
Ve vší té hrůze a smůle, jež se nám již 36 let lepí na paty, nám svobodu a výsledky voleb lidu hlídá pracující lid a komunistická třída.
Oddaný a statečný muž minulého režimu, i s manželkou, rovněž oddanou a statečnou – a tak můžeme s klidem ulehnout a probudit se v republice, již si plně zasloužíme. Jak jinak.
Haraším Petr Orlau
Komentář nevidomého publicisty, kdyby se někdo ptal
