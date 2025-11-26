Praha zahlcená auty
26. 11. 2025 / Matěj Metelec
čas čtení 2 minuty
Vlastně nechápu, proč se mluví v posledních dnech zase o dopravním kolapsu v Praze, když se tohle děje v podstatě každý rok, navíc ani běžný stav nikdy neměl ve špičkách nic společného s plynulostí.
Ale já tedy nikdy ani nerozuměl tomu, proč někdo jezdí po Praze na denní bázi autem. Žiju tu, pracuju ti, mám tu děti, ty tu mají kroužky, nikdy mě ale nenapadlo použít pro běžný pohyb po městě auto, dokud jsem ho ještě měl.
A zbavil jsem se jej v zásadě právě proto - protože na cesty mimo město, do míst, kam nejede vlak, nebo je zásadně dražší, nebo jede tak dlouho, že tam nedojedete se psem, je auto samozřejmě super.
Ale většinu času mi stálo před barákem, rezavěl mu podvozek apod., a já do něj nakonec paradoxně musel nasypat možná víc peněz, než kdybych jím každodenně jezdil.
Takhle to dělá řada příčetných lidí, ale i tohle má své nevýhody, protože i tato auta zabírají místo na chodnících, případně zabírají chodníky celé, a vytvářejí tu absurdní kulisu našich měst, jímž jsou zaparkované vozy všude, kam se podíváte.
Nemyslím si, že je nutné vést nějaký džihád proti autům, ale stejně jako se města přizpůsobovala v době nástupu automobilismu dvoustopé vizi modernity, což rozhodně nebyla ničí individuální volba, ale kolektivní jednání dané velmi konkrétním substrátem představ a idejí, tak by bylo na místě proměnit tu městskou krajinu ústupem od těch představ, které u nás jsou navíc spojeny s normalizačně-technokratickou industriální a exploatační ideologií.
Což v praxi znamená obrátit ten proces, kterým se město stávalo přátelštějším k autům, a v důsledku toho mohl stoupat počet aut v něm. Protože jinak to sotva půjde - teprve tím, že město bude méně přátelské autům (a přátelštější třeba k volně se pohybujícím, dětem), bude v jeho ulicích méně aut.
(Foto tramvajující se magistrály, tohoto "zločinu komunismu", na který současná pravice nedá dopustit, Vít Masare)
388
Diskuse