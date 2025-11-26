BBC "ze zbabělosti" zcenzurovala prestižní přednášku
26. 11. 2025
čas čtení 4 minuty
Nizozemský spisovatel Rutger Bregman, který byl pozván společností BBC, aby přednesl prestižní výroční Reithovu přednášku, konstatuje, že mu před jejím vysíláním BBC zcenzurovala její první větu, že Trump je „nejotevřeněji zkorumpovaným prezidentem v celé historii USA“
Rutger Bregman, nizozemský autor a historik, uvedl, že BBC odstranila „klíčovou větu“ z jeho projevu, když byl vysílán na BBC Radio 4.
Bregmanovo tvrzení, že Trump je „nejotevřeněji zkorumpovaným prezidentem v americké historii“, bylo odstraněno z první části jeho Reith Lecture, prestižní každoroční přednášky BBC. Tato rozhlasová a televizní společnost již obdržela stížnosti na toto rozhodnutí.
„BBC se rozhodla zcenzurovat mou první Reithovu přednášku,“ řekl. „Vymazali větu, ve které charakterizuji Donalda Trumpa jako ‚nejotevřeněji zkorumpovaného prezidenta v americké historii‘.
„Tato věta byla odstraněna z přednášky, kterou si objednali, přednáška prošla jejich kompletním redakčním procesem a byla natočenapřed čtyřmi týdny před 500 lidmi v BBC Radio Theatre. Bylo mi řečeno, že rozhodnutí tuto větu odstranit vzešlo z nejvyšších míst v BBC.“
BBC je pod tlakem Bílého domu poté, co Trump pohrozil žalobou ve výši až 5 miliard dolarů za sestřihání jednoho z jeho projevů v pořadu Panorama. Spor o tento střih nakonec vedl k rezignaci generálního ředitele BBC Tima Davieho a šéfky BBC News Deborah Turnessové.
Bregman uvedl, že mu bylo před týdnem sděleno, že jeho větu o Trumpovi prověřují američtí právníci, a v pondělí mu bylo řečeno, že věta bude vystřižena. BBC potvrdila, že větu odstranila po konzultaci s právníky. Přednáška je vysílána v USA v zahraničním vysílání BBC World Service.
Davie čelil okamžitým výzvám, aby odvysílal plnou verzi projevu.
„V době, kdy je obrana svobody slova a demokratických norem důležitější než kdy jindy, potřebujeme, aby BBC prokázala, že se nenechá zastrašit zastrašovacími taktikami a výbuchy hněvu Bílého domu,“ napsala Anna Sabine, mluvčí britských liberálních demokratů pro kulturu, v dopise odcházejícímu generálnímu řediteli. „Proto vás žádám, abyste odvysílali projev pana Bregmana v plném znění.“
Bregman, který již dříve prohlásil, že USA jsou zřejmě na pokraji vzniku diktatury, uvedl, že jeho projev byl upraven „proti mé vůli“ a že je z toho „upřímně zděšen“.
„Ne proto, že by lidé nemohli nesouhlasit s mými slovy, ale proto, že autocenzura poháněná strachem (Trump vyhrožuje žalobou na BBC) by měla znepokojovat nás všechny,“ řekl. „Je to obzvláště ironické, protože přednáška je právě o ‚paralyzující zbabělosti‘ dnešních elit.
„O univerzitách, korporacích a mediálních sítích, které se klaní autoritářství. Sdílím to s úctou k mnoha vynikajícím novinářům v BBC. A s nadějí, že transparentnost pomůže posílit, nikoli oslabit, naši demokratickou kulturu.“
Mluvčí BBC uvedl: „Všechny naše programy musí být v souladu s redakčními pokyny BBC a na základě právního poradenství jsme se rozhodli odstranit jednu větu z této přednášky.“
Bregman řekl: „Jsem z toho opravdu smutný. Celý tým stojící za Reithovými přednáškami byl úžasný.
„Bylo mi velkou ctí je přednášet, zejména proto, že první Reithovy přednášky v roce 1948 přednesl můj intelektuální hrdina Bertrand Russell, který byl velkým zastáncem svobody slova.
„Stále doufám, že si přednášky poslechne mnoho lidí. Protože se mi zdá, že poselství o zbabělosti dnešních elit je aktuálnější než kdy jindy.“
Bregman, který se proslavil v roce 2019 projevem na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, ve kterém účastníky vyzval k boji proti daňovým únikům, byl pozván, aby přednesl sérii přednášek s názvem Morální revoluce. Ty byly natočeny minulý měsíc v Londýně, Liverpoolu, Edinburghu a USA.
Později zpochybnil vysvětlení BBC ohledně vypuštění poznámky o Trumpově zkorumpovanosti. „Úprava byla provedena na poslední chvíli, po schválení redakcí a čtyři týdny po živém nahrávání,“ řekl. „Standardní redakční úprava nevyžaduje několikadenní právní přezkum na vysoké úrovni ani zapojení mnoha lidí na nejvyšší úrovni.
Pravdou je, že ta věta nebyla nepřesná – byla odstraněna z důvodu obav z právních důsledků. A to je přesně to, co moje přednáška vyvolává: když instituce začnou cenzurovat samy sebe ze strachu z těch, kteří jsou u moci.“
Zdroj v angličtině ZDE
356
Diskuse