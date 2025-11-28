Severní a Baltské moře vykazují rozsáhlou kontaminaci kontrastními činidly MRI
28. 11. 2025
Protože moderní čistírny odpadních vod nemohou tyto kontaminanty z odpadních vod odstranit, mohou se volně dostávat do životního prostředí a znečišťovat řeky a jezera. Nedávno publikovaný výzkum skupiny z oblasti Brém ukázal, že vzácné zeminy přímo připisované MRI jsou nyní přítomny v Severním a Baltském moři.
Lékařská vyšetření pomocí magnetické rezonance (MRI) využívá kontrastní látky obsahující vzácné zeminy gadolinia. Po vyloučení kontrastních látek pacienty ani moderní čistírny odpadních vod nedokážou tyto látky odstranit z odpadních vod, což jim umožňuje dostat se do životního prostředí a znečišťovat řeky a jezera. Kontaminanty nyní dosáhly Severního a Baltského moře, jak prokázala brémská výzkumná skupina v komplexní studii, jejíž výsledky byly publikovány v několika článcích ve vědeckých časopisech.
"Jižní Severní moře přijímá kontrastní látky především přes řeky Rýn, Ems, Weser a Labe, ale také řeku Temži," říká Dr. Dennis Krämer, vedoucí oddělení analýzy půd ve Spolkovém institutu pro geovědy a přírodní zdroje v Hannoveru, který je hlavním autorem studie o Severním moři a externím profesorem na Constructor University.
"A odtud oceánské proudy přenášejí kontrastní látky podél německého a dánského pobřeží do fjordů v jižním Norsku, kde se voda mísí s vodou z Baltského moře," dodává Dr. Anna-Lena Zocher, která zkoumá tyto fjordy i vodu přitékající z Baltského moře do Kattegatu.
"Voda v Baltském moři naopak přijímá kontrastní látky s gadoliniem mimo jiné z řek Visly a Odry, které – stejně jako jiné řeky v Polsku a téměř všude v Evropě – jsou kontaminovány tímto antropogenním gadoliniem," dodává Addis Alemu, doktorand v projektu EU "PANORAMA", který zkoumá vzácné zeminy v řekách a jezerech po celé Evropě.
Protože Severní moře, Baltské moře a norské fjordy nejsou důležité jen pro biodiverzitu, ale mají také významný ekonomický význam díky turismu a akvakultuře, Dr. Keran Zhang, další člen skupiny CritMET, zkoumá slávky a ryby z postižených oblastí. "Občas nacházíme náznaky, že vodní organismy, jako jsou modré slávky, mohou obsahovat kontrastní látky MRI, ale zatím to nevypadá, že by toto gadolinium skutečně vstupovalo do potravního řetězce ve velkém měřítku," uklidňuje Zhang.
"Dále zhodnotíme, jak stabilní jsou různé kontrastní látky MRI v mořské vodě. Zkoumáme, jak dlouho trvá, než se tyto chemické sloučeniny rozloží v mořské vodě, uvolní gadolinium a zpřístupní ho biologicky dostupně. Koncentrace antropogenního gadolinia jsou v současnosti výrazně pod nebezpečnými úrovněmi."
"Nicméně trend rostoucího množství těchto látek vstupujících do řek a jezer, a následně do pobřežních moří, podzemních vod a pitné vody, bude pokračovat bez přerušení a může dokonce ještě zesílit. A kritické suroviny získané z těchto chemikálií nemají ve vodě místo, zvláště v pitné vodě, samozřejmě," upozorňuje profesor Bau s odkazem na současné projekty skupiny CritMET.
"Vzácné zeminy zejména ukazují, jak jsou tyto kritické kovy nejen velmi důležité jako suroviny, ale představují také nové výzvy pro životní prostředí a dodavatele pitné vody, protože těžba a využívání v EU nevyhnutelně poroste."
Zdroj v angličtině: ZDE
