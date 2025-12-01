Od začátku izraelské ofenzívy bylo v Gaze zabito více než 70 000 lidí, uvádí ministerstvo zdravotnictví v Gaze
1. 12. 2025
More than 70,000 killed in Gaza since Israel offensive began, Hamas-run health ministry says https://t.co/XKhxGqpgp7— BBC News (UK) (@BBCNews) November 29, 2025
V Násirově nemocnici v Gaze se konal pohřeb dvou mladých chlapců, kteří byli zabiti při izraelském útoku v sobotu
Podle ministerstva zdravotnictví řízeného hnutím Hamás bylo v důsledku izraelské vojenské kampaně v Gaze zabito více než 70 000 Palestinců.
Počet obětí nadále stoupá i po uzavření příměří 10. října, kdy Izrael provádí letecké útoky během porušení příměří, zatímco z trosek se nadále vytahují těla obětí.
Mezi oběťmi sobotního izraelského útoku bezpilotním letounem byli podle zpráv dva mladí bratři, Fadi a Juma Abu Assi, kteří podle rodiny sbírali dřevo na oheň, když byli zabiti.
Izraelské obranné síly (IDF) sdělily BBC, že zasáhly dva podezřelé, kteří překročili takzvanou žlutou linii.
Tato linie označuje místo, kam se izraelská armáda zavázala ustoupit na základě příměří zprostředkovaného Spojenými státy před více než sedmi týdny.
Zemřelí chlapci byli v médiích popsáni jako osmiletý a jeho bratr ve věku 10 nebo 11 let.
Příbuzní uvedli, že děti hledaly dřevo na podpal východně od Khan Younis v jižní části pásma Gazy, když byly zabity.
Jejich pohřeb se konal v sobotu v Násirově nemocnici.
Údaje ministerstva zdravotnictví v Gaze (MoH) byly během války široce používány a jsou považovány za spolehlivé Organizací spojených národů (OSN) a mezinárodními institucemi.
Mezinárodní novináři, včetně BBC, mají Izraelem zakázán samostatný vstup do Gazy, takže nemohou ověřit údaje žádné ze stran.
Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvádí, že počet palestinských obětí nyní činí 70 100 a že více než 350 z nich zemřelo od příměří z 10. října.
