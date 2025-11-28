Experti Rusům radí připravit se na další penzijní reformu
28. 11. 2025
Podle jejich odhadů bude do roku 2045 země muset kvůli stárnutí populace a rostoucímu zatížení rozpočtu znovu reformovat důchodový systém.
Za 20 let podle Ruské akademie věd vzroste poměr závislých starších lidí v Rusku z 37,1 % na 51,2 %. Tento ukazatel odráží poměr počtu důchodců k počtu lidí v produktivním věku. Do roku 2045 se podle Ruské akademie věd vrátí k hodnotám z roku 2018, kdy bylo rozhodnuto zvýšit věk odchodu do důchodu.
V nadcházejících letech bude mnoho pozdně sovětských generací stárnout, zatímco relativně malé generace žen narozených po roce 1990 vstoupily nebo vstoupí do plodného věku.
Jen v příštích 5 letech se počet mužů ve věku 25–54 let sníží o 1,5 milionu lidí a žen o 1,8 milionu. Tyto skupiny budou menší o 4,8 % a 6,4 %. V důsledku toho, i když vezmeme v úvahu nárůst účasti lidí v předdůchodovém a důchodovém věku, se počet zaměstnaných do roku 2026 ve srovnání s rokem 2024 sníží o 1,8 %, do roku 2028 o 2,8 %, do roku 2030 o 3,6 %.
V důsledku toho bude penzijní systém vyžadovat stále více injekcí z federálního rozpočtu. V současnosti Sociální fond (dříve Penzijní fond) vybírá pouze 70 % z částky potřebné k vyplacení 40 milionů důchodců prostřednictvím příspěvků na pojištění. Zbytek, asi třetina rozpočtu fondu, je pokryt federální pokladnou formou ročního transferu, který letos činí 3,7 bilionu rublů.
Letos bude rozpočtový deficit Sociálního fondu činit 779,8 miliardy rublů, což bude druhý rekord v historii: byl vyšší pouze v roce 2022, a to 1 bilion rublů. Aby úřady pokryly nedostatek prostředků v penzijním systému, zvažují zvýšení daní pro malé podniky, uvedly zdroje pro Vědomosti v srpnu.
Nyní MSP platí pojistné preferenčně 15 % místo 30 %, pokud příjmy nepřesahují 2 miliardy rublů ročně a počet zaměstnanců je menší než 250. Ještě nižší – 7,6 % – je míra u IT společností (bez ohledu na velikost), stejně jako u obyvatel speciálních ekonomických zón a oblastí s pokročilým rozvojem. Vláda může tyto dávky "nechat jít pod nůž", uvedly zdroje Vědomostí.
Předsedkyně Rady federace Valentina Matvijenko dříve navrhla, aby nezaměstnaní byli povinni platit sociální příspěvky do Fondu povinného zdravotního pojištění. Jeho rozpočet je také v deficitu – letos 89 miliard rublů a v příštích třech letech 250 miliard rublů.
Zdroj v ruštině: ZDE
