Macron bude v pondělí v Paříži jednat se Zelenským

1. 12. 2025

čas čtení < 1 minuta
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštíví v pondělí francouzského prezidenta Emmanuela Macrona v Paříži, uvedla francouzská prezidentská kancelář, zatímco USA prosazují plán ukončit válku mezi Moskvou a Kyjevem.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštíví v pondělí francouzského prezidenta Emmanuela Macrona v Paříži, uvedla Macronova kancelář, protože ukrajinský lídr se ocitl v nejtěžší politické a vojenské situaci od ruské invaze v roce 2022.

Oba lídři budou diskutovat o "podmínkách pro spravedlivý a trvalý mír," uvedl v sobotu jeden prezidentský představitel, zatímco vysoká ukrajinská delegace mířila do Washingtonu a Zelenskyj čelil politickým turbulencím doma poté, co odvolal svého nejvyššího poradce.

Zdroj v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
321

Diskuse

Obsah vydání | 1. 12. 2025