Macron bude v pondělí v Paříži jednat se Zelenským
1. 12. 2025
čas čtení < 1 minuta
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštíví v pondělí francouzského prezidenta Emmanuela Macrona v Paříži, uvedla Macronova kancelář, protože ukrajinský lídr se ocitl v nejtěžší politické a vojenské situaci od ruské invaze v roce 2022.
Oba lídři budou diskutovat o "podmínkách pro spravedlivý a trvalý mír," uvedl v sobotu jeden prezidentský představitel, zatímco vysoká ukrajinská delegace mířila do Washingtonu a Zelenskyj čelil politickým turbulencím doma poté, co odvolal svého nejvyššího poradce.
Zdroj v angličtině: ZDE
