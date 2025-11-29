Zemřel Sir Tom Stoppard (88), významný britský dramatik českého původu
29. 11. 2025
RIP Zlín-born Sir Tom Stoppard, who has died at the age of 88.— Ian Willoughby (@Ian_Willoughby) November 29, 2025
I did short interviews with him twice (once in the toilets of Prague’s Cafe Louvre, which he gamely agreed to when we couldn’t find a quiet spot) and he was a very charismatic and charming gentleman. pic.twitter.com/HfN0LGExzM
Pozn. JČ: Byl to skutečný gentleman, který v době kolem roku 2010, kdy hrozila - z důvodů hlouposti tehdejšího vedení Glasgow University - likvidace slovanských studií ve Skotsku, zdejší slovanská studia výrazně podpořil nejen slovy a činy, ale i finančně. Čest jeho památce!!
Playwright Sir Tom Stoppard dies aged 88https://t.co/ETAFA0fMEt— Channel 4 News (@Channel4News) November 29, 2025
Dnes večer bylo oznámeno, že dramatik Sir Tom Stoppard, který získal Oscara a Zlatý glóbus za adaptaci filmu Zamilovaný Shakespeare, zemřel ve věku 88 let. Jeho agenti uvedli, že bude připomínán pro svou hlubokou lásku k anglickému jazyku.
Pokud jste žili ve Vídni, žili jste v Leopoldstadtu. Byl tak talentovaný, že si vysloužil vlastní přídavné jméno. "stoppardovské". Jeho hry jsou jedinečné, ale zároveň srozumitelné, filozofické a vtipné.
Od jeho průlomového díla Rosencratz a Guildenstern jsou mrtvi až po šest oslnivých desetiletí psaní, která následovala. Narodil se jako Thomas Straussler v Československu, po druhé světové válce se usadil v Anglii a po krátkém působení jako novinář se stal jedním z nejznámějších britských dramatiků. Dobyl také velké plátno. Společně získal Oscara za scénář k filmu Zamilovaný Shakespeare. Zemřel pokojně ve svém domě v Dorsetu, obklopen svou rodinou.
Diskuse