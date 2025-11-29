Zemřel Sir Tom Stoppard (88), významný britský dramatik českého původu

Pozn. JČ: Byl to skutečný gentleman, který v době kolem roku 2010, kdy hrozila - z důvodů hlouposti tehdejšího vedení Glasgow University - likvidace slovanských studií ve Skotsku, zdejší slovanská studia výrazně podpořil nejen slovy a činy, ale i finančně. Čest jeho památce!!

31. 8. 2021:  Tom Stoppard přiznává, že se v Anglii nikdy necítil doma

17. 9. 2011:  Sir Tom Stoppard předloží v úterý skotskému parlamentu petici za zachování bohemistiky

 Channel 4 News: 


Dnes večer bylo oznámeno, že dramatik Sir Tom Stoppard, který získal Oscara a Zlatý glóbus za adaptaci filmu Zamilovaný Shakespeare, zemřel ve věku 88 let. Jeho agenti uvedli, že bude připomínán pro svou hlubokou lásku k anglickému jazyku.

 Pokud jste žili ve Vídni, žili jste v Leopoldstadtu. Byl tak talentovaný, že si vysloužil vlastní přídavné jméno. "stoppardovské". Jeho hry jsou jedinečné, ale zároveň srozumitelné, filozofické a vtipné.

Od jeho průlomového díla Rosencratz a Guildenstern jsou mrtvi až po šest oslnivých desetiletí psaní, která následovala. Narodil se jako Thomas Straussler v Československu, po druhé světové válce se usadil v Anglii a po krátkém působení jako novinář se stal jedním z nejznámějších britských dramatiků. Dobyl také velké plátno. Společně získal Oscara za scénář k filmu Zamilovaný Shakespeare. Zemřel pokojně ve svém domě v Dorsetu, obklopen svou rodinou. 






