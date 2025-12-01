Výbuch miny, který zranil čínského muže na kambodžsko-thajské hranici, vyvolává obavy

Co bude dál, až Thajsko pozastaví pakt o příměří s Kambodžou?
17. 11. 2025Vztahy mezi sousedy v jihovýchodní Asii jsou napjaté kvůli ostrému pohraničnímu sporu. Nové střety z tohoto týdne podtrhují křehký mír mezi nimi, píše Tommy Walker.
1. 12. 2025
Mluvčí armády generálmajor Winthai Suvaree byl citován, jak tvrdí, že oblast, kde k incidentu došlo a kterou Thajsko považuje za součást své východní provincie Sa Kaeo, "je kontaminována minami, které thajské úřady právě odstraňují podle plánu".
Prohlášení zveřejněná online armádou neobsahovala podrobnosti o zraněních čínského muže, kterého identifikovala jako šestadvacetiletého Š' Ťin-kueje z provincie Jün-nan.
Prohlášení čínské ambasády v Thajsku muže nejmenovalo, ale označilo jeho stav za stabilizovaný.
Výbuchy min na začátku tohoto roku podél hranice zranily thajské vojáky pomohly zažehnout pět dní intenzivních bojů koncem července. Spory o to, kde přesně by měla být hranice vyznačena, zahrnují po desetiletí narušené vztahy.
Nedávné incidenty, při nichž byly další thajští vojáci zraněni minami, ohrožovaly příměří, které ukončilo krátký konflikt. Thajská strana zopakovala předchozí obvinění a sobotní prohlášení thajské armády uvedlo, že "množství důkazů naznačuje pokračující používání nových min" ze strany Kambodže.
Obě strany si nadále vyměňují obvinění z odpovědnosti, i když by měly spolupracovat na odstranění min.
Thajská armáda uvedla, že se o sobotním incidentu dozvěděla, když pohraniční policie krátce před úsvitem čelila výbuchu a dron byl nasazen k průzkumu situace a nalezení zraněného muže. Ženisté a bezpečnostní složky ho pak vyzvedli a odvezli do nemocnice.
Thajsko začátkem tohoto měsíce uvedlo, že pozastavuje implementaci příměří zprostředkovaného USA, dokud se Kambodža neomluví za výbuch miny, který zranil čtyři thajské vojáky, včetně jednoho, který přišel o pravou nohu.
Thajsko tvrdí, že důkazy, které shromáždilo, dokazují, že miny jsou nově položeny a že Kambodža porušuje mezinárodní dohody zakazující jejich používání.
Kambodža opakovaně popírala kladení nových min a tvrdila, že na místě mohly zůstat po desetiletích jejích vnitřních ozbrojených bojů, které skončily v roce 1999 oficiální kapitulací komunistických partyzánů Rudých Khmerů.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse