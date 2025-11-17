Co bude dál, až Thajsko pozastaví pakt o příměří s Kambodžou?

Thajsko po výbuchu nášlapné miny pozastavilo mírovou dohodu s Kambodžou
12. 11. 2025Nášlapná mina zranila dva thajské vojáky na hlídce poblíž hranice, čímž ohrozila mírovou dohodu, na kterou dohlíží americký prezident Donald Trump, píše Rana Taha.
Napětí mezi Thajskem a Kambodžou v dohledné době nezmizí poté, co minulý týden vypukla nová vlna střelby podél sporné hranice.
Ke střetu mezi thajskými a kambodžskými jednotkami ve středu došlo dva dny poté, co thajský voják kvůli nášlapné mině při hlídání hranice přišel o nohu.
Thajská vláda obvinila Kambodžu z kladení nových nášlapných min v regionu – což Phnompenh popírá.
Bangkok také oznámil, že pozastavuje dodržování podmínek příměří, na kterém se obě strany dohodly na konci července.
Dohoda o příměří – zprostředkovaná Malajsií, Čínou a Spojenými státy – přinesla nejistý mír po pěti dnech přeshraničních bojů, do nichž byly zapojeny pozemní jednotky, dělostřelectvo a letadla.
Boje zabily nejméně 48 lidí a dočasně vyhnaly z domovů odhadem 300 000 civilistů.
Dohoda o příměří – nazvaná Kuala Lumpur Peace Accords – byla podepsána oběma stranami na okraj summitu ASEAN v Malajsii v říjnu za přítomnosti amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Trump již dříve vyvíjel tlak na Thajsko a Kambodžu tím, že pohrozil, že odloží obchodní jednání s nimi o amerických clech, pokud nebudou souhlasit s ukončením bojů.
Pomineme-li chatrnou dohodu, napětí zůstalo vysoké.
Tita Sanglee, odbornice na Thajsko z ISEAS-Yusof Ishak Institute v Singapuru, uvedla, že je tomu tak proto, že dohoda nestanovila cestu k vyřešení základního hořkého územního sporu.
"Mírová dohoda vždy stála na vratkých základech, formovaných převážně vnějšími zájmy a vyznačujících se pouze performativním budováním důvěry," řekla DW. "Nebylo uděláno nic podstatného k řešení základních územních neshod," pokračovala expertka.
Při středeční střelbě byl údajně zabit Kambodžan a tři další byli zraněni.
Odehrála se poblíž vesnice Prey Chan v kambodžské severozápadní provincii Banteay Meanchey.
Stejná vesnice byla v září místem násilné, ale ne smrtelné konfrontace mezi thajským bezpečnostním personálem a kambodžskými vesničany.
Kambodžský premiér Hun Manet řekl, že k poslednímu incidentu došlo poté, co se thajské síly zapojily do "četných provokativních akcí po mnoho dní s cílem podnítit konfrontace".
Bangkok zase tvrdil, že kambodžští vojáci stříleli do čtvrti Sa Kaeo ve východní thajské provincii a že thajská strana "v reakci na to vypálila varovné výstřely".
Thitinan Pongsudhirak, profesor mezinárodních vztahů na univerzitě Chulalongkorn v Bangkoku, uvedl, že střelba ukazuje, že "konflikt se šíří, rozšiřuje".
Domnívá se, že dohoda o příměří "je ve všech ohledech uzavřena a byla slabá už od začátku".
Ou Virak, zakladatel a prezident think-tanku Future Forum se sídlem v Phnompenhu, řekl, že napětí a skryté stížnosti "rozhodně neustoupí".
Zdůraznil, že očekávané všeobecné volby v Thajsku začátkem příštího roku a rostoucí nacionalistické nadšení v Kambodži ztíží oběma stranám zmírnění napětí a odvrácení pozornosti od hraničního sporu.
"Nejlepším výsledkem by pravděpodobně bylo pokračování současného stavu po příští tři nebo čtyři měsíce," řekl Virak pro DW.
Hraniční spor mezi Thajskem a Kambodžou je starý desítky let.
Obě země sdílejí 800 kilometrů dlouhou hranici, která se táhne přes řídce obydlené regiony.
Konkurenční územní nároky pramení z velké části z mapy z roku 1907 nakreslené v době, kdy byla Kambodža pod francouzskou koloniální nadvládou. Thajsko tvrdí, že je nepřesná.
Poblíž thajsko-kambodžské hranice se nachází také několik chrámů, na které si obě země činí nárok – zejména historický chrám Preah Vihear, 1000 let staré hinduistické místo postavené Khmerskou říší.
Kambodža i Thajsko se přihlásily k vlastnictví a případ se dostal k soudu.
Mezinárodní soudní dvůr v roce 1962 rozhodl, že chrám se nachází na kambodžském území, což mnoho Thajců stále rozčiluje.
V roce 2008, kdy UNESCO rozhodlo o jeho prohlášení za světové dědictví, se znovu rozhořel starý spor o chrám.
V roce 2011 si thajští a kambodžští vojáci kvůli sporu vyměnili palbu.
Hranice však od té doby zůstala převážně klidná až do střetů letos v červenci.
Virak řekl, že pro trvalý mír Thajsko a Kambodža musí znovu vymezit hranici a přijmout ji.
"Stěží existuje nějaký dohodnutý recept na trvalý mír. Aby došlo k trvalému míru, musí existovat nezávislý, ať už regionální nebo mezinárodní mechanismus," dodal.
Thitinan poznamenal, že mezi sousedy je "spousta nepřátelství".
"Je potřeba, aby politické vedení řeklo lidem v obou zemích, aby ustoupili, a aby Thajsko a Kambodža nešly tímto směrem."
Zdroj v angličtině: ZDE
