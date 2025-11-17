Podle izraelských údajů zemřelo od října 2023 ve vazbě nejméně 98 Palestinců
17. 11. 2025
čas čtení 9 minut
Skutečný počet obětí je pravděpodobně podstatně vyšší, stovky zadržených z Gazy jsou pohřešovány, uvádí nevládní organizace Lékaři za lidská práva – Izrael
Izraelské údaje ukazují, že od října 2023 zemřelo ve vazbě nejméně 98 Palestinců, přičemž skutečný počet obětí je pravděpodobně podstatně vyšší, protože stovky lidí zadržených v Gaze jsou pohřešovány, uvedla izraelská lidskoprávní organizace.
Organizace Physicians for Human Rights – Israel (PHRI) sledovala úmrtí z důvodů včetně fyzického násilí, zanedbání lékařské péče a podvýživy pro novou zprávu, přičemž využila žádosti o informace na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, forenzní zprávy a rozhovory s právníky, aktivisty, příbuznými a svědky.
Izraelské úřady poskytly komplexní údaje pouze za prvních osm měsíců války. Oficiální čísla za toto období ukazují bezprecedentní počet obětí mezi palestinskými vězni, v průměru jedno úmrtí každé čtyři dny.
Armáda naposledy aktualizovala údaje o úmrtích ve vazbě v květnu 2024 a Izraelská vězeňská služba (IPS) v září 2024. Výzkumníci PHRI identifikovali dalších 35 úmrtí ve vazbě po těchto datech a potvrdili je izraelským úřadům.
Ačkoli je celkový počet zaznamenaných úmrtí výrazně vyšší než jiné nedávné odhady, pravděpodobně nezachycuje celý rozsah palestinských ztrát, uvedl Naji Abbas, ředitel oddělení pro vězně a zadržené osoby v PHRI.
„I když poskytujeme důkazy o vyšším počtu úmrtí než [dříve uváděném], nejde o úplný obraz situace,“ řekl. „Jsme si jisti, že existují další lidé, kteří zemřeli ve vazbě a o kterých nevíme. “
Podle paralelního vyšetřování deníku Guardian, izraelsko-palestinského časopisu +972 Magazine a hebrejského média Local Call naznačují utajované izraelské údaje, že většina palestinských vězňů z Gazy, kteří zemřeli ve vězení, byli civilisté.
V květnu tohoto roku zaznamenala databáze vojenské rozvědky, která sleduje všechny bojovníky Hamásu a Palestinského islámského džihádu v Gaze, seznam více než 47 000 jmenovaných osob, pouze 21 úmrtí ve vazbě. Do té doby zemřelo ve vězení 65 Palestinců z Gazy.
Údaje o úmrtích ve vazbě zahrnují „bezpečnostní vězně“, což je kategorie, která zahrnuje civilisty z Gazy zadržované bez obvinění nebo soudu a vězně svědomí z okupovaného Západního břehu. Tři z mrtvých byli Palestinci s občanstvím nebo trvalým pobytem v Izraeli.
Izraelští vojáci stojí u nákladního vozu naloženého svázanými a se zavázanýma očima palestinskými vězni v Gaze, 8. prosince 2023. Fotografie: Moti Milrod/AP
Fyzické násilí, mučení a jiné týrání Palestinců se během dvou let války stalo v izraelském vězeňském systému normou, přičemž krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir se chlubil hladovými příděly a podzemní věznicí, ve které jsou drženi Palestinci, kteří nikdy nevidí denní světlo.
Současní i bývalí vězni a informátoři z izraelské armády všichni svědčí, že dochází k systémovému porušování mezinárodního práva.
Institucionalizované krutosti doprovázel znepokojivý nárůst úmrtí zaznamenaných v nejméně 12 civilních a vojenských zařízeních v Izraeli. V desetiletí před válkou docházelo v průměru ke dvěma až třem úmrtím ročně.
„Nejde jen o ojedinělé případy. Je to systémové a bude to pokračovat,“ řekl Abbás, částečně proto, že panuje kultura téměř úplné beztrestnosti za zabíjení a týrání Palestinců.
K soudu se dostal pouze jeden případ napadení zadržených, přičemž voják byl odsouzen k sedmi měsícům. Pokus o stíhání dalších osob za brutální napadení včetně sexuálního násilí vedl k protestům pravice a zatčení nejvyššího izraelského vojenského právníka, přičemž podezřelí nyní požadují, aby byla obvinění proti nim stažena.
„Navzdory tomuto masivnímu počtu úmrtí nebyl za dva roky nikdo zatčen,“ řekl Abbas. „Nebylo vzneseno žádné obvinění za žádné zabití.
„Dokud se tato politika uplatňuje, je každý palestinský vězeň v nebezpečí, i ti zdraví, i ti mladí, kteří nemají žádné [základní] zdravotní problémy.“
Některá úmrtí ve vězení byla velmi medializovaná, například Adnan al-Bursh (50), který byl vedoucím ortopedie v nemocnici al-Shifa a zemřel ve věznici Ofer po čtyřech měsících věznění.
Vězeň zadržovaný spolu s Burshem dosvědčil, že krátce před svou smrtí byl strážci přiveden na dvůr, viditelně zraněný a nahý od pasu dolů. Jeho tělo nebylo vráceno do Gazy.
Ostatní vězni, kteří zemřeli v izraelské vazbě, zůstávají anonymní. Vězeňská služba a armáda poskytly PHRI počet úmrtí ve vazbě a minimální další podrobnosti, včetně místa, kde zemřeli, ale ne jména vězňů.
V 21 případech, většinou se jednalo o osoby z Gazy, nebyla PHRI schopna spojit několik málo detailů poskytnutých úřady se smrtí zaznamenanou organizacemi na ochranu lidských práv, a to ani na základě svědectví propuštěných vězňů, ani na základě zpráv v médiích.
Rodiny vězňů možná také nevědí o smrti svých blízkých, protože Izrael ztěžuje sledování Palestinců, které drží ve vazbě. Po sedm měsíců od začátku války izraelská armáda odmítala poskytovat základní informace o stavu tisíců lidí zadržovaných v Gaze, čímž fakticky uplatňovala politiku nuceného zmizení, uvedla PHRI.
Od května 2024 poskytuje e-mailovou adresu pro dotazy týkající se Palestinců z Gazy, ale to přineslo pouze částečné a omezené zlepšení. PHRI zaznamenala „pokračující selhání a nedostatek transparentnosti“.
Advokátům je opakovaně sdělováno, že neexistují žádné záznamy o zatčení jejich klientů, i když je toto zatčení dobře zdokumentováno. Podle organizace na ochranu lidských práv HaMoked izraelské úřady v loňském roce po dobu šesti měsíců poskytovaly tuto odpověď na dotazy týkající se stavu asi 400 osob.
Mezi nejznámější vězně patří Hussam Abu Safiya, ředitel nemocnice Kamal Adwan v Gaze, který byl zadržován během razie v prosinci 2024. Izraelská armáda týden popírala, že by ho zadržovala, a to i přes videozáznam, na kterém je vidět, jak ho izraelští vojáci vedou do vozidla.
Intenzivní mediální pozornost, která nakonec vedla k přiznání jeho zadržení, je vzácná a odmítání Izraele poskytnout jasné a včasné informace o stavu vězňů „dává pádné důvody se obávat, že mnozí z nich již nejsou naživu“, uvádí zpráva PHRI.
„Tato závažná porušování mezinárodního práva znemožňují jakékoli snahy o zjištění plného rozsahu izraelské politiky zabíjení zadržených Palestinců nebo o vypátrání osudu mnoha Palestinců vzatých do vazby, a to pokud ne zcela, tak alespoň do značné míry.“
Rodina Alfaqawi musela podat stížnost k izraelskému nejvyššímu soudu, aby zjistila, že Mounir Alfaqawi (41) a jeho syn Yassin (18) zemřeli ve vazbě. Izraelské síly dorazily do jejich domu v Khan Younis v březnu 2024, vyslechly oba muže před jejich příbuznými a poté je odvedly.
Když se HaMoked pokusil zjistit jejich osud jménem rodiny, armáda opakovaně tvrdila, že nemá žádné záznamy o zadržení žádného z nich. V říjnu bylo na základě soudního odvolání přiznáno, že muži „již nejsou naživu“, a armádní policie začala vyšetřovat jejich smrt.
Další bývalý vězeň vypověděl, že byl nucen sloužit jako lidský štít pro izraelské vojáky spolu s otcem a synem. Pravděpodobně existují i další rodiny, které by měly truchlit, ale stále doufají, že se jejich blízcí vrátí z izraelských věznic.
Na základě příměří dohodnutého v polovině října Izrael propustil 250 palestinských vězňů, kteří byli odsouzeni izraelskými soudy, a 1 700 palestinských vězňů z Gazy, kteří byli zadržováni na dobu neurčitou bez obvinění nebo soudu.
Rozsah zadržování však byl tak rozsáhlý, že i po tomto hromadném propuštění je Izrael stále zadržuje nejméně 1 000 dalších osob za stejných podmínek.
Izraelská armáda uvedla, že jedná „v souladu s izraelským a mezinárodním právem“ a je si vědoma úmrtí zadržených, včetně těch, kteří měli již předtím zdravotní problémy nebo zranění „v důsledku nepřátelských akcí“.
„V souladu se standardním protokolem provádí vojenská policie vyšetřování každého úmrtí zadrženého,“ uvedla armáda v prohlášení.
IPS uvedla, že jedná v souladu se zákonem, „prošetřuje“ každý případ úmrtí ve vazbě a předává případy „příslušným orgánům podle potřeby“.
„Uvedené tvrzení neodráží chování ani postupy Izraelské vězeňské služby a o popsaných incidentech nemáme žádné informace,“ uvedla ve svém prohlášení.
Zdroj v angličtině ZDE
442
Diskuse