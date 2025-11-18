Rada bezpečnosti OSN schválila plán USA na vyslání stabilizačních sil do Gazy
18. 11. 2025
Izraelský ministr Ben-Gvir vyzývá k zabíjení představitelů PA, pokud OSN uzná Palestinu
Izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir říká, že pokud OSN oficiálně uzná palestinský stát, měl by premiér Benjamin Netanjahu nařídit cílené vraždy vysokých představitelů palestinské samosprávy.
Hamas odmítá plán OSN na vyslání mezinárodních sil do Gazy
„Rezoluce ukládá pásmu Gazy mezinárodní ochranný mechanismus, který náš lid a jeho frakce odmítají,“ uvádí skupina v dlouhém prohlášení na Telegramu.
Toto znepokojení odráží dřívější komentáře mluvčího Hamásu, ve kterých skupina sdělila, že odmítne zahraniční kontrolu nad pásmem Gazy.
„Přiřazení úkolů a rolí mezinárodním silám v pásmu Gazy, včetně odzbrojení odporu, je zbavuje neutrality a činí je stranou konfliktu ve prospěch [izraelské] okupace“, pokračuje prohlášení.
„Jakákoli mezinárodní síla, pokud bude zřízena, musí být nasazena pouze na hranicích, aby oddělila síly, monitorovala příměří a musela být plně pod dohledem OSN.“
HRW zdůrazňuje, že Izrael a jeho spojenci musí dodržovat lidská práva
Louis Charbonneau, ředitel Human Rights Watch pro OSN, poznamenal, že rezoluce USA, kterou právě přijala Rada bezpečnosti, neobsahuje žádné odkazy na lidská práva.
Podle něj to však „nezrušuje“ povinnost Izraele a jeho spojenců dodržovat mezinárodní lidská práva a humanitární právo.
„Jak rozhodl Mezinárodní soudní dvůr ve svém nedávném poradním stanovisku, Izrael je povinen spolupracovat s humanitárními agenturami OSN, včetně UNRWA,“ uvedl Charbonneau ve svém prohlášení.
„Izraelská armáda a všechny mezinárodní síly musí zajistit, aby humanitární pomoc proudila volně a aby skončila izraelská politika záměrného vyhladovění Palestinců v Gaze.“
Vyzval také vlády, aby se zavázaly „vykonat všechny zatykače ICC a zajistit, aby všichni, kteří jsou podezřelí z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, byli postaveni před soud“.
ICC vydal zatykače na Netanjahua a bývalého izraelského ministra obrany Yoava Gallanta.
Vydal také zatykače na vůdce Hamásu, ale ti byli všichni zabiti při izraelských útocích.
USA děkují Radě bezpečnosti za přijetí její rezoluce
Právě jsme vyslechli amerického velvyslance při OSN Mikea Waltze, který poděkoval radě za to, že se postavila na stranu jeho země a hlasovala pro návrh rezoluce USA o nasazení mezinárodních sil v Gaze.
Při představení argumentů pro výhody amerického plánu řekl:
Rezoluce je „odvážným a pragmatickým“ plánem, který vzešel z Trumpova 20bodového plánu pro Gazu.
Byla výsledkem diplomatických snah Kataru, Egypta, Saúdské Arábie, Pákistánu, Indonésie a Turecka.
Dokument opravňuje mezinárodní stabilizační síly – koalici mírových sil, včetně sil z muslimských zemí, jako je Indonésie a Ázerbájdžán – k nasazení pod jednotným velením za účelem zajištění bezpečnosti v Gaze, dohledu nad její demilitarizací, ochrany civilistů a doprovodu humanitární pomoci bezpečnými koridory.
K tomu by došlo v době, kdy Izrael postupně ukončí svou přítomnost a novou roli převezme prověřená policejní síla.
Bude zřízena přechodná správa s financováním rekonstrukce z trustového fondu podporovaného Světovou bankou.
Rezoluce nastiňuje „možnou cestu k palestinskému sebeurčení“ poté, co palestinská samospráva dokončí reformy.
Rada bezpečnosti přijala rezoluci USA o stabilizačních silách v Gaze
Rada bezpečnosti hlasovala pro přijetí rezoluce.
Výsledek hlasování byl následující: 13 hlasů pro, žádný proti a dvě zdržení se, včetně Ruska.
Tato rezoluce obsahuje formulace, které nastiňují možnou budoucí cestu k palestinské státnosti.
V Londýně začíná soudní proces s Palestine Action
Šest členů zakázané britské skupiny Palestine Action, která se zabývá přímými akcemi, stanou před soudem za údajné poškození zbraní na britské základně izraelské obranné firmy Elbit Systems v srpnu 2024.
Obžalovaní, kteří jsou jen částí z 24 aktivistů spojených se skupinou, kteří byli zatčeni, jsou již více než rok ve vazbě bez soudu, což porušuje britský limit šestiměsíční vazby před soudem.
Jejich stíhání, které přitahuje mezinárodní pozornost, se stalo testem toho, jak britská vláda pod vedením premiéra Keira Starmera zachází s pro-palestinskými demonstracemi, protože mnoho britských občanů a lidskoprávních skupin obviňuje úřady z tvrdého postupu.
Trump říká, že schválí prodej stíhaček F-35 Saúdské Arábii
Americký prezident říká, že schválí prodej moderních stíhacích letounů F-35 Saúdské Arábii, což signalizuje odklon od dosavadního přístupu Washingtonu k transferům sofistikovaných zbraní do arabských zemí.
Trump toto oznámil v Bílém domě, jen jeden den před plánovanou návštěvou saúdského korunního prince. „Budeme jim prodávat F-35,“ řekl prezident novinářům a pochválil vztahy Washingtonu s Rijádem.
„Ano, mám to v plánu. Oni je chtějí koupit. Jsou to skvělí spojenci,“ řekl Trump.
Toto rozhodnutí představuje významné vítězství pro Rijád, protože Trump se snaží přesvědčit Saúdskou Arábii, aby navázala oficiální vztahy s Izraelem v rámci Abrahamových dohod. Saúdští představitelé však opakovaně potvrzují závazek království k arabské mírové iniciativě, která podmiňuje uznání Izraele vytvořením životaschopného palestinského státu.
Kolikrát Izrael porušil příměří v Gaze?
Více než měsíc po vyhlášení příměří v pásmu Gazy Izrael porušoval dohodu téměř denními útoky, při nichž zahynuly stovky lidí.
Izrael porušil příměří nejméně 282krát od 10. října, kdy začalo, do 10. listopadu, a to leteckými útoky, dělostřeleckou palbou a střelbou, uvedla vládní mediální kancelář v Gaze.
Úřad uvedl, že Izrael 88krát střílel na civilisty, 12krát provedl razie v obytných oblastech za „žlutou linií“, 124krát bombardoval Gazu a 52krát zničil majetek obyvatel. Dodal, že Izrael během prvního měsíce příměří také zadržel 23 Palestinců z Gazy.
Izrael také nadále omezuje dodávky humanitární pomoci a ničí domy a infrastrukturu v celém pásmu.
Netanjahu slibuje tvrdý postup proti násilí osadníků po útocích na palestinské vesnice
Po násilných útocích na dvou různých místech dnes ráno na okupovaném Západním břehu Jordánu premiér Benjamin Netanjahu oznámil, že urgentně svolá schůzi ministrů vlády, aby zajistil, že Izraelci stojící za posledními útoky na Palestince budou postaveni před soud.
Svolání ministrů, které může být známkou větší pozornosti vlády, bylo nejvýznamnějším krokem Netanjahua v boji proti násilí v poslední době.
Útoky na Palestince ze strany izraelských občanů, kteří se nelegálně usadili na palestinském území, jsou často prováděny s tichou i otevřenou podporou izraelské armády.
„Vyzývám orgány činné v trestním řízení, aby s výtržníky naložily v plném rozsahu zákona. Hodlám se tímto problémem zabývat osobně a co nejdříve svolat příslušné ministry, aby se tímto závažným jevem zabývali,“ uvedl Netanjahu.
Desítky maskovaných mužů vyvolávají napětí požáry domů poblíž Betléma
Skupina osadníků zapálila několik domů poblíž Betléma na okupovaném Západním břehu.
Izraelský rozhlas nyní informuje, že pachateli byli desítky maskovaných mužů a že izraelské síly dorazily na místo až poté, co výtržníci odešli. Nebylo provedeno žádné zatčení, uvedlo.
K útoku došlo poté, co izraelská armáda dnes ráno evakuovala osadu na jižním Západním břehu.
Od začátku války v Gaze se násilí osadníků prudce zvýšilo, ale v posledních týdnech se ještě zintenzivnilo. Podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí byl říjen měsícem s nejvyšším počtem útoků izraelských osadníků od roku 2006, kdy úřad začal tyto incidenty dokumentovat. Došlo k více než 260 útokům, které si vyžádaly oběti na životech, škody na majetku nebo obojí – v průměru osm incidentů denně.
Izraelský ministr obrany slibuje „rozvoj a růst“ osad na okupovaném Západním břehu
Izraelský ministr obrany prohlásil, že jeho země bude „pokračovat v rozvoji a růstu osad“ na okupovaném Západním břehu, přestože jsou podle mezinárodního práva nelegální.
Israel Katz potvrdil tento krok v příspěvku na X, ve kterém také kritizoval některé osadníky za jejich násilné činy v pondělí.
Zprávy z Západního břehu naznačují, že v pondělí provedli útoky, mimo jiné ve městě Sa'ir severovýchodně od Hebronu, kde zranili několik Palestinců a zapálili dům a několik vozidel.
„Nebudeme akceptovat pokusy násilné a zločinné hrstky bezohledných anarchistů brát zákon do svých rukou a pošpinit pověst osadníků,“ napsal Katz.
„Nebude tolerován nikdo, kdo se chová násilně,“ dodal.
Katz také narážel na rozhodnutí vlády o zacházení s extremistickými osadníky. Ministr obrany slíbil, že bude oznámeno v příštích týdnech a že „přinese významnou změnu v terénu“.
Rezoluce o Gaze navržená USA má podporu „mnoha lidí“
Rezoluce navržená USA, která podrobně popisuje plánovanou mezinárodní stabilizační sílu pro Gazu, má podporu „mnoha lidí“ v regionu i mimo něj
Marwan Bishara však naznačil, že návrh, o kterém se bude později hlasovat v Radě bezpečnosti OSN, také způsobí, že někteří Palestinci a Izraelci „budou zuřit“.
Bishara zdůraznil, že návrh podmiňuje cestu k životaschopnému palestinskému státu faktory, jako je přestavba a politická reforma. Navíc nestanoví žádný časový rámec, kdy by k tomu mělo dojít, dodal.
„To se nebude líbit mnoha Palestincům, kteří si již myslí, že mají stát uznaný téměř 150+ zeměmi po celém světě.“
Palestinská vlajka poprvé vztyčena na radnici v Torontu na znamení solidarity
Palestinská vlajka byla poprvé vztyčena před radnicí v Torontu, několik měsíců poté, co Kanada uznala stát Palestina na Valném shromáždění OSN.
Vztyčení vlajky bylo výsledkem petice občanské skupiny International Center of Justice for Palestinians (Mezinárodní centrum spravedlnosti pro Palestince), která uvedla, že se jedná o „symbolické vyjádření solidarity“, informovala agentura AFP.
Městská vláda Toronta potvrdila, že žádost schválila v důsledku uznání „Státu Palestina 21. září 2025“ kanadskou vládou.
Vlajka bude dnes pozdě večer stažena, dodalo město.
Bylo učiněno několik pokusů zabránit vyvěšení vlajky.
Člen torontské městské rady James Pasternak vyzval město, aby zrušilo to, co nazval „rozporuplným a neopodstatněným rozhodnutím“, zatímco B'nai Brith, významná židovská zájmová skupina, varovala, že to „neúmyslně způsobí rozdělení a napětí“.
Agentura AFP uvedla, že na akci v centru Toronta se objevili ojedinělí proizraelští demonstranti. Policie agentuře sdělila, že jedna osoba byla zatčena za napadení, ale další podrobnosti neuvedla.
Palestinští pacienti se po více než dvou letech vracejí do Gazy
Palestinský Červený půlměsíc uvedl, že přepravil 76 pacientů ze dvou nemocnic, jedné v Izraeli a druhé v okupovaném východním Jeruzalémě, do Gazy přes hraniční přechod Karem Abu Salem (Kerem Shalom).
Pacienti byli převezeni do nemocnic před útokem Hamásu na Izrael v říjnu 2023 a více než dva roky nemohli vrátit do svých domovů v Gaze.
„Přeprava Palestinců do Jižní Afriky je zoufalým pokusem o vylidnění Gazy“
Ve čtvrtek ráno přistálo v jihoafrickém Johannesburgu 153 Palestinců z Gazy, z nichž mnozí neměli potřebné cestovní doklady.
Následně vyšlo najevo, že jejich charterový let zorganizovala skupina Al-Majd Europe, přičemž vyšetřování naznačuje, že tato organizace má vazby na izraelské ministerstvo obrany.
Marwan Bishara k tomuto vývoji řekl, že vzhledem k rozsahu ničení, které tam za poslední dva roky způsobila izraelská armáda, není „překvapivé“, že několik set Palestinců chtělo opustit válkou zpustošenou Gazu.
„Překvapivé je však pokračující úsilí Izraele vytlačit co nejvíce Palestinců z Gazy,“ řekl z Paříže.
Bishara to označil za „zoufalý pokus“ o vylidnění Gazy poté, co se to Izraeli během války nepodařilo.
„Myšlenka vytlačit Palestince na Sinaj selhala, stejně jako myšlenka zapojit [amerického prezidenta] Trumpa do etnického čištění Gazy a poslat Palestince do afrických a asijských zemí,“ poznamenal Bishara.
Co lze očekávat od zítřejšího setkání MBS a Trumpa
Když se saudský korunní princ Mohammed bin Salman, známý také jako MBS, a americký prezident Donald Trump v úterý setkají v Oválné pracovně, bude to první návštěva saudského vůdce v Bílém domě za sedm let.
V roce 2018 MBS prodával Američanům svou odvážnou vizi moderní Saúdské Arábie. Od té doby byly vztahy mezi USA a Saúdskou Arábií občas napjaté, dokonce i prověřované. Přesto se království z velké části proměnilo díky investicím USA.
V květnu loňského roku si Trump, stejně jako ve svém prvním funkčním období, vybral Saúdskou Arábii jako cíl své první zahraniční cesty. Vrátil se s investicemi Saúdské Arábie ve výši 600 miliard dolarů do americké energetiky, technologií a obrany.
Korunní princ doufá, že svým návratem do Washingtonu prohloubí obchodní a obranné vztahy tím, že uzavře americko-saúdský obranný pakt, včetně prodeje amerických stíhacích letounů F-35. Jeho cílem je také další investice do saúdské umělé inteligence, civilní jaderné energie a infrastruktury.
Očekává se, že lídři budou diskutovat o regionální stabilitě, včetně boje proti íránskému vlivu. Trump se také pokusí přesvědčit korunního prince, aby se připojil k Abrahamovým dohodám a normalizoval vztahy s Izraelem. To je však nepravděpodobné, vzhledem k tomu, že Saúdská Arábie trvá na vytvoření palestinského státu.
Při izraelském útoku dronem v Gaze bylo zraněno nejméně 13 lidí
Izraelský dron svrhl bombu na školu, která sloužila jako útočiště pro vysídlené osoby ve čtvrti Daraj v Gaze, na severu Gazy.
Agentura Wafa uvádí, že bylo zraněno nejméně 13 civilistů, včetně dětí. Byli převezeni do arabské nemocnice al-Ahli, kde byl jeden z nich popsán jako v kritickém stavu.
Izraelští osadníci zapálili několik domů a vozidel v palestinské vesnici
Izraelští osadníci zapálili několik domů a vozidel ve vesnici Al-Jaba' jihozápadně od města Betléma na okupovaném Západním břehu, sdělil místní úředník agentuře Wafa.
Dhyab Masha‘la, předseda vesnické rady, uvedl, že zapálili tři palestinské domy, jednu chatrč a tři vozidla, čímž způsobili rozsáhlé škody.
Vesničané se podařilo plameny uhasit, dodal s tím, že nikdo nebyl zraněn.
Diskuse