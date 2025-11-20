Trump chce kompletní kapitulaci Ukrajiny a my vzkvétáme a prosperujeme
20. 11. 2025 / Boris Cvek
čas čtení 2 minuty
Jak to bylo naposledy? Kdyby Evropa chtěla, Ukrajina už má Krym zpátky? Tvrdé sankce přijdou, až všechny země NATO skončí s ruskou ropou? Orbán dostal výjimku? Čína už kolabuje? Trump se konečně naštval? Ne, naposledy bylo: nechejte je bojovat!
Jak prosté a elegantní, férové. Samozřejmě bez tomahawků. Jak jinak. Už jsme mohli být v klidu a nechat je bojovat. Zvláště kdy vojenské dodávky z USA i evropských zemí klesly v létě o polovinu. Trumpovi přece vadí to umírání.
Uplynulo pár týdnů a zase je všechno jinak! Jak skvělý a spektakulární ten lidumil je! Mírový návrh, konečně. Ne bojovat, ale kapitulovat. Podle Institutu pro studium války (ISW) je totiž nový mírový návrh, údajně už podepsaný Trumpem, faktickým požadavkem na kapitulaci Ukrajiny. Například Ukrajina má snížit stav svých ozbrojených sil o polovinu a samozřejmě přijde o okupovaná území.
Mezitím ruským provokacím na samé hranici války čelí Polsko, Británie, Německo a další země. Můžeme se utěšovat tím, že u nás je to samá prosperita, zemi Fialova vláda předává ve skvělém stavu. Ministr financí v demisi Stanjura nás ujistil, že je naprosto v pořádku započítávat náklady na stavbu dálnic do obranných výdajů. A nejnovější zpráva říká, že porodnost překoná další rekord: loni se rodilo nejméně dětí od dob Marie Terezie a letos to má být ještě méně.
Vzkvétáme a prosperujeme, jak jinak. Důmyslné řešení problému s pediatry je na světě. Už nyní nemá 200 tisíc dětí pediatra. Když nebudeme mít děti, vyřešíme to. A konečně bude moci plně nahradit byty pomocí nových mini a mikrobytů. Možná by do nich měl stát koupit lidem panenky, protože pro zvířata, natož pro děti, by to bylo nepřijatelné týrání bydlet v takovém prostředí.
A Putin se třese, protože jakmile v ČR nebudou děti, zalekne se naší síly, chytrosti, vytrvalosti a hlavně prosperity. Přece to umíme chránit demokracii, ne? Tak obrovské úsilí a nadšení ukázal ten 17. listopad před pár dny. To by v tom byl čert, aby ta porodnost neklesla až k nule. Nové zítřky, zářivé a jasné pro naši skvělou prosperující důmyslnou demokracii.
727
Diskuse